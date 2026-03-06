¿Por qué ya no se usa el DRS en la F1 y qué elemento lo sustituye?
Descubre por qué no se utilizará el DSR en 2026 y qué elemento lo sustituye
Cataclismo en Aston Martin: Alonso no sale a pista en Libres 1 por problemas y se hunde en Libres 2
El ‘Gran Circo’ de la Fórmula 1 ya está aquí. Del 6 al 8 de marzo se disputará la primera prueba del calendario de F1 en Albert Park, Australia, donde Fernando Alonso en los primeros libres no llegó incluso ni a rodar por problemas mecánicos y en la segunda tanda se quedó a cinco segundos del líder después de firmar tan solo 18 vueltas, un registro que preocupa y mucho en los entresijos de Aston Martin. La escudería parece no dar con la tecla y, por el momento, ‘no se ha presentado’ en un Mundial donde tampoco estará el famoso DRS, que será sustituido por otro elemento. Descubre cuál.
New season. New possibilities. 😮💨#F1 #AusGP pic.twitter.com/0DKIkPC8xA
— Formula 1 (@F1) March 6, 2026
Por qué desaparece el DRS de la F1 en 2026
El DRS no será de la partida en el Mundial F1 2026, tal y como anunció la propia organización después de anunciar la nueva normativa técnica, en la que buscarán lograr coches mucho más ligeros, eficientes y con menos resistencia aerodinámica, por lo que el sistema que nos acompañó durante los últimos años desaparecerá por completo para dar lugar a otros elementos.
Tal y como hemos destacado, los monoplazas tendrán en esta nueva edición del campeonato de Fórmula 1 un 55% menos de resistencia aerodinámica, provocando de esta forma que el DRS sea mucho menos efectivo de lo que nos tenía acostumbrados. ¿Qué se busca con este gran cambio? Pues bien, que los adelantamientos dependan mucho más de la habilidad del piloto y del diseño del coche que de un mecanismo completamente artificial, en este caso, el DRS.
Qué elementos sustituirán al DRS
Los pilotos del Mundial F1 2026 no podrán utilizar el DRS, pero sí contarán con una aerodinámica mucho más activa, es decir, con alerones delanteros y traseros móviles y un ‘modo adelantamiento’ novedoso, que tendrá una potencia eléctrica extra.
¿Qué significan estos nuevos elementos? La F1 ha decidido que haya para este 2026 dos nuevos modos de aerodinámica. El primero de ellos es el Modo Z estándar de alta carga aerodinámica, que se utilizará principalmente en las curvas; mientras que en las rectas los pilotos podrán cambiar a una configuración de baja carga aerodinámica denominada Modo X, que ayudará a aumentar la velocidad punta. En resumidas cuentas, esta nueva ‘era’ busca un equilibrio más natural entre la defensa y el ataque de la F1.
Calendario de carreras 2026
- GP de Australia. Del 6 al 8 de marzo en el Circuito Albert Park. A las 5:00 horas.
- GP de China. Del 13 al 15 de marzo en el Circuito Internacional de Shanghái. A las 8:00 horas.
- GP de Japón. Del 27 al 29 de marzo en el Circuito de Suzuka. A las 7:00 horas.
- GP de Bahréin. Del 10 al 12 de abril en el Circuito Internacional de Bahréin Sakhir. A las 17:00 horas.
- GP de Arabia Saudí. Del 17 al 19 de abril en el Circuito de la Corniche de Yeda. A las 19:00 horas.
- GP de Miami. Del 1 al 3 de mayo en el Autódromo Internacional de Miami. A las 22:00 horas.
- GP de Canadá. Del 22 al 24 de mayo en el Circuito Gilles Villeneuve. A las 22:00 horas.
- GP de Mónaco. Del 5 al 7 de junio en el Circuito de Mónaco. A las 15:00 horas.
- GP de Barcelona-Cataluña. Del 12 al 14 de junio en el Circuito de Barcelona-Cataluña. A las 15:00 horas.
- GP de Austria. Del 26 al 28 de junio en el Red Bull Ring. A las 15:00 horas.
- GP de Gran Bretaña. Del 3 al 5 de julio en el Circuito de Silverstone. A las 16:00 horas.
- GP de Bélgica. Del 17 al 19 de julio en el Circuito de Spa-Francorchamps. A las 15:00 horas.
- GP de Hungría. Del 24 al 26 de julio en Hungaroring. A las 15:00 horas.
- GP de Holanda. Del 21 al 23 de agosto en el Circuito de Zandvoort. A las 15:00 horas.
- GP de Italia. Del 4 al 6 de septiembre en el Autódromo Nacional de Monza. A las 15:00 horas.
- GP de España. Del 11 al 13 de septiembre en Madring. A las 15:00 horas.
- GP de Azerbaiyán. Del 24 al 26 de septiembre en el Circuito Callejero de Bakú. A las 13:00 horas.
- GP de Singapur. Del 9 al 11 de octubre en el Circuito Urbano Marina Bay. A las 14:00 horas.
- GP de Estados Unidos. Del 23 al 25 de octubre en el Circuito de Las Américas.A las 21:00 horas.
- GP de México. Del 30 de octubre al 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. A las 21:00 horas.
- GP de Brasil. Del 6 al 8 de noviembre en Interlagos. A las 18:00 horas.
- GP de Las Vegas. Del 19 al 21 de noviembre en el Circuito callejero de Las Vegas. A las 5:00 horas.
- GP de Qatar. Del 27 al 29 de noviembre en el Circuito Internacional de Losail. A las 17:00 horas.
- GP de Abu Dhabi. Del 4 al 6 de diciembre en el Circuito Yas Marina. A las 14:00 horas.