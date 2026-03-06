¿Por qué ya no se usa el DRS en la F1 y qué elemento lo sustituye?

El ‘Gran Circo’ de la Fórmula 1 ya está aquí. Del 6 al 8 de marzo se disputará la primera prueba del calendario de F1 en Albert Park, Australia, donde Fernando Alonso en los primeros libres no llegó incluso ni a rodar por problemas mecánicos y en la segunda tanda se quedó a cinco segundos del líder después de firmar tan solo 18 vueltas, un registro que preocupa y mucho en los entresijos de Aston Martin. La escudería parece no dar con la tecla y, por el momento, ‘no se ha presentado’ en un Mundial donde tampoco estará el famoso DRS, que será sustituido por otro elemento. Descubre cuál.

Por qué desaparece el DRS de la F1 en 2026

El DRS no será de la partida en el Mundial F1 2026, tal y como anunció la propia organización después de anunciar la nueva normativa técnica, en la que buscarán lograr coches mucho más ligeros, eficientes y con menos resistencia aerodinámica, por lo que el sistema que nos acompañó durante los últimos años desaparecerá por completo para dar lugar a otros elementos.

Tal y como hemos destacado, los monoplazas tendrán en esta nueva edición del campeonato de Fórmula 1 un 55% menos de resistencia aerodinámica, provocando de esta forma que el DRS sea mucho menos efectivo de lo que nos tenía acostumbrados. ¿Qué se busca con este gran cambio? Pues bien, que los adelantamientos dependan mucho más de la habilidad del piloto y del diseño del coche que de un mecanismo completamente artificial, en este caso, el DRS.

Qué elementos sustituirán al DRS

Los pilotos del Mundial F1 2026 no podrán utilizar el DRS, pero sí contarán con una aerodinámica mucho más activa, es decir, con alerones delanteros y traseros móviles y un ‘modo adelantamiento’ novedoso, que tendrá una potencia eléctrica extra.

¿Qué significan estos nuevos elementos? La F1 ha decidido que haya para este 2026 dos nuevos modos de aerodinámica. El primero de ellos es el Modo Z estándar de alta carga aerodinámica, que se utilizará principalmente en las curvas; mientras que en las rectas los pilotos podrán cambiar a una configuración de baja carga aerodinámica denominada Modo X, que ayudará a aumentar la velocidad punta. En resumidas cuentas, esta nueva ‘era’ busca un equilibrio más natural entre la defensa y el ataque de la F1.

Calendario de carreras 2026