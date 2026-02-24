Así son las nuevas reglas de la F1: cuánto mide y pesa el coche, piezas nuevas, el DRS, los motores…

El Gran Circo de la Fórmula 1 está de vuelta, y lo ha hecho con varias modificaciones: un nuevo reglamento aerodinámico, nuevos motores, un novedoso equipo, 22 pilotos… y muchas más novedades que, a continuación, explicaremos, pues nunca antes en la historia de la competición se habían visto dichos cambios para lograr una emoción mucho más fuerte hasta final de temporada. Conoce todas las nuevas reglas de la F1 2026.

Nuevas reglas F1 2026

Cambios en el chasis y aerodinámica

En primer lugar, y para explicar las reglas de la F1 2026, nos centraremos en el chasis y en la aerodinámica, que han sido modificados para este Mundial 2026 con el objetivo de mejorar los duelos en pista: la distancia entre sus ejes, es decir, el largo de los coches, bajará hasta los 3.400mm y la anchura será de 1.90mm. Por otro lado, cabe destacar que la anchura al suelo se reducirá en 150mm.

Por otro lado, los monoplazas de F1 funcionarán con mucha menos carga aerodinámica con respecto a otras temporadas, es decir, el downforce disminuirá entre un 15 y 30% a través de la eliminación de los túneles del suelo. Esta modificación provocará velocidades mucho más bajas sobre todo en las curvas, pero más altas en rectas.

New cars. New power. New teams. F1 is back and it’s all to drive for 🔊#F1 pic.twitter.com/7xgsxiKLTy — Formula 1 (@F1) February 22, 2026

La medida y peso de los coches de F1

Tal y como hemos destacado líneas atrás, los monoplazas cambiarán por completo su medida para lograr una mayor igualdad en pista y, lógicamente, también variará su peso total. Para esta nueva temporada, el peso mínimo de los monoplazas será de 770 kilos, 30 kg menos en comparación con ediciones pasadas.

Así serán los neumáticos en el Mundial de F1

Llegamos a las nuevas características de los neumáticos, que contarán con 18 pulgadas, pero su anchura se ha reducido mínimamente: los neumáticos delanteros en 2026 se estrechan en 25 mm (total 280 mm), y los traseros se reducen en 30 mm, quedando en 375 mm, reduciendo de esta forma resistencia aerodinámica y minimizando el peso para conseguir esa sensación de ligereza y habilidad.

Cambios en el DRS

En busca de unos mejores duelos en pista y una mayor competitividad, la organización de la F1 ha decidido eliminar por completo el sistema DRS tradicional y lo sustituirá por una aerodinámica activa mucho más avanzada, en el que incluye alerones delanteros y traseros móviles, junto con un modo de adelantamiento eléctrico. Este nuevo diseño buscará reducir en todo momento la resistencia en rectas y aumentará la carga en curvas para mejorar sobre todo la eficiencia y la competitividad.

Calendario completo de la F1