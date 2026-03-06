Cataclismo en Aston Martin: Alonso no sale a pista en Libres 1 por problemas y se hunde en Libres 2

Desastre para Aston Martin y, por ende, para Fernando Alonso. Los tests de Baréin fueron como el algodón, no engañaron en Australia. Los problemas mecánicos se reprodujeron y desembocaron en una jornada negra de entrenamientos. El piloto asturiano no pudo saltar a rodar en los primeros entrenamientos libres por dificultades en la unidad de potencia y apenas completó 18 vueltas en las que su mejor tiempo se quedó a casi cinco segundos de Piastri, líder de la sesión.

A Aston Martin le costó sacar el monoplaza del garaje y cuando lo hizo evidenció su drama. Queda trabajo por hacer incluso para terminar una carrera. Las sesiones también fueron infames para Stroll. Únicamente tres vueltas en la primera sesión y apenas 13 en la segunda. Las vibraciones son la tónica habitual de la unidad de potencia Honda. Pueden dejar a los Aston Martin varados y por ello se trabaja con precaución.

«Ha sido un día difícil. El problema de Honda en la FP1 no nos permitió rodar, y también hubo problemas de Honda en la FP2 que nos limitaron un poco el programa, así que no hemos dado las vueltas que queríamos. Seguimos en un punto casi cero de salida», explicó Alonso. El asturiano también resaltó la necesidad de rodar con más continuidad para poder sacar conclusiones:

«Intentaremos, en la FP3 de mañana, dar más vueltas y seguir aprendiendo. Hasta que no lo consigamos de forma consecutiva, tampoco podemos mejorar el coche. El motor sabemos que tiene una limitación grande y el coche, al no poder rodar, también tiene una limitación grande. A ver si poco a poco lo ponemos a punto», apuntó en DAZN.

Más tarde, en el canal oficial de F1, Fernando Alonso afirmó que están en condiciones de rendir si cuentan con las piezas necesarias y mostró optimismo. «Estamos bien para hacerlo, es más una pregunta para Honda si tienen stock. Somos mucho menos negativos que la prensa y la gente de alrededor. Es bueno contar la historia cuando alguien lo está haciendo bien o mal, y cuando las cosas no están bien, tratas de exagerar. Sabemos dónde estamos. Tratamos de hacer todo lo que podemos para salir de la situación. Esto es la Fórmula 1», concluyó Alonso.