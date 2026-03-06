TIRME presenta su nuevo lema ‘Completamos el círculo’, una apuesta por la transformación sostenible

TIRME ha presentado su nuevo lema corporativo: Completamos el círculo. Más allá del eslogan publicitario, esta nueva identidad de marca supone una declaración de intenciones que resume la evolución estratégica de la compañía hacia un modelo de economía circular total al servicio de la sociedad balear.

Según han explicado en un comunicado, la idea clave que sustenta esta nueva etapa es el reconocimiento de que, aunque la sostenibilidad empieza con el gesto individual de cada ciudadano y empresa al separar sus residuos, es necesario un actor que, en colaboración con las administraciones locales, insulares y autonómicas, asegure que ese esfuerzo se traduzca en resultados tangibles.

TIRME se posiciona así como el engranaje fundamental que cierra el proceso: transforma los residuos en recursos que vuelven a generar valor, garantizando que el ciclo de la materia nunca se rompa.

Un eslogan basado en valores

Completamos el círculo se apoya en cinco ejes estratégicos que definen la actividad de TIRME en las Islas:

Innovación: anticipándose al futuro para liderar el cambio.

Excelencia: elevando cada proceso técnico a su mejor versión.

Trabajo colaborativo: sumando voluntades con las administraciones, empresas y la ciudadanía para generar valor real.

Honestidad: construyendo una relación de confianza con la sociedad basada en la transparencia.

Respeto: cuidando tanto de las personas que habitan las islas como de su privilegiado entorno natural.

Compromiso con el territorio

El nuevo lema también subraya el arraigo de TIRME con el archipiélago. Al afirmar que la empresa impulsa la transformación de Baleares, se pone el foco en un modelo de éxito basado en la excelencia que presta un servicio esencial para la comunidad.

«Todo empieza con un gesto, pero el círculo solo se cierra cuando se completa con honestidad, colaboración y tecnología», ha afirmado el director general de TIRME, Antonio Pons, en la presentación del nuevo lema corporativo.

«Con este cambio, queremos que cada persona en las Islas Baleares sepa que su compromiso diario tiene un final con sentido gracias a la labor de transformación que realizamos en TIRME», ha concluido Pons.