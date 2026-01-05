Las juventudes del PP a una vocera sanchista de TVE: «Cuando gobernemos te quedarás sin trabajo»

Las Nuevas Generaciones (NNGG) del Partido Popular de Madrid se lanzan contra el régimen de Nicolás Maduro y sus más firmes defensores en las tertulias de la televisión pública. El último episodio de confrontación ha sido con la tertuliana de RTVE, Sarah Santaolla. «Cuando gobernemos te quedarás sin trabajo», han proclamado en sus redes sociales a la vez que advierten que «cuando deje de cobrar dinero público», terminará en una cadena de comida rápida.

Con una imagen del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, descamisado y en un escenario poco habitual como lo son las cocinas de un conocido restaurante fast food, mostrándose complaciente repartiendo un sobre de patatas fritas recién hechas, han indicado las NNGG del PP de Madrid a la colaboradora de la televisión pública cuál será su destino en caso de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, llegue a La Moncloa.

«Sarah Santaolalla cuando lleguemos al Gobierno y deje de cobrar dinero público», ha destacado las juventudes populares en sus redes sociales. Un mensaje, con una escena cargada de intencionalidad, con la las NNGG que cuentan con el aval de la presidenta de la Comunidad de Madrid y líder del partido en la región, Isabel Díaz Ayuso, tratan de defenderse de las críticas proferidas por la joven colaboradora de RTVE.

Santaolalla, colaboradora de los principales programas de información política de la televisión pública, es una acérrima defensora del sanchismo. En su perfil en la red social de X, acusó a las juventudes del PP de ser «NINIS» -personas que ni estudian ni trabajan- al valerse de la Inteligencia Artificial (IA) para atacar al ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

El objeto de la polémica fue precisamente una imagen de ex líder socialista del Gobierno elaborada con IA en la que aparece detenido. Las NNGG de los populares madrileños se valieron de una imagen del presidente del régimen chavista Maduro el día de su detención por las fuerzas estadounidenses. En lugar de su rostro, las juventudes del PP colocaron el del ex presidente Zapatero.

La imagen, que reza como título «Queridos Reyes Magos…», se trata de una petición que, en tono irónico y jocoso, hacen las juventudes populares en su carta a los Reyes Magos.