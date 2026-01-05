La aerolínea rescatada por el Gobierno de Pedro Sánchez e investigada por presunto blanqueo de fondos públicos y oro venezolanos, Plus Ultra, ha reforzado la conexión entre Madrid y Caracas tras la caída del dictador Nicolás Maduro gracias a la intervención de Estados Unidos (EEUU). En concreto, la compañía hará seis vuelos semanales, tres más que antes, desde la capital de España hasta Cartagena de Indias (Colombia), lugar en el que tiene vuelo directo hacia la principal ciudad de Venezuela.

En concreto, según la empresa, el refuerzo de vuelos se produce tras el «notable aumento de pasajeros con destino final en Centroamérica y el Caribe que utilizan Cartagena de Indias como punto de conexión». No obstante, la compañía mantiene suspendidas sus rutas directas con Venezuela hasta el 31 de enero, siguiendo las recomendaciones de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).

Con todo, desde Cartagenta de Indias, Plus Ultra ofrece a los pasajeros conexión a Caracas junto a la aerolínea Laser, por lo que este refuerzo hacia Colombia favorece de forma indirecta la conexión aérea con Venezuela.

A las seis frecuencias semanales a Cartagena de la compañía española con base en el aeropuerto madrileño Adolfo Suárez-Barajas, hay que sumar otras tres que realiza su flota de aviones Airbus A330 a Bogotá hasta alcanzar nueve frecuencias a la semana.

Para Plus Ultra, el refuerzo de esta ruta responde a las necesidades de sus pasajeros y de seguir ofreciendo soluciones de conectividad «eficientes» entre España y América Latina. «Cartagena se ha consolidado como un punto estratégico que permite mantener el flujo de viajeros en un contexto operativo complejo», ha indicado.

Investigación a Plus Ultra

El Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, que ya investigó el rescate de Plus Ultra y acabó archivando las actuaciones por un tema de plazos, ha reabierto la investigación a la aerolínea a raíz de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción por blanqueo de fondos públicos y oro venezolanos.

En concreto, la juez ha abierto una pieza separada que está declarada secreta. La instructora ordenó a los agentes de la UDEF el registro de la sede central de Plus Ultra, ubicada en Madrid. Fuentes de la empresa aseguraron a este periódico que se dio el día libre a los empleados y los agentes les pidieron que dejaran los dispositivos electrónicos encendidos. Estuvieron durante horas haciendo volcados.

Por otro lado, el Partido Popular ha anunciado este mismo lunes la creación de una nueva comisión de investigación en el Senado, centrada en la actividad de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), para intentar dilucidar si el Gobierno «pudo beneficiar» con el «pago de favores» al narcodictador venezolano Nicolás Maduro, a través de rescates como el de la aerolínea Plus Ultra.

En una rueda de prensa en el Senado, la portavoz del PP Alicia García ha trasmitido la intención de la formación, con mayoría absoluta en la Cámara Alta, así como la convocatoria por parte de los populares de un pleno extraordinario el próximo 15 de enero en el que han citado a la vicepresidenta primera, ministra de Hacienda y responsable política de la SEPI, María Jesús Montero, y a la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen.

El motivo de la citación de ambas vicepresidentas del Gobierno de Sánchez se explica por la vinculación de sus respectivos ministerios, que están «bajo sospecha» por «la trama de hidrocarburos que pudo haber beneficiado a Maduro».