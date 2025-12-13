Libertad para los tres detenidos por blanqueo en Plus Ultra, uno vinculado a Zapatero

El titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Madrid ha acordado la libertad para los tres detenidos por presunto blanqueo de la aerolínea Plus Ultra, que fue rescatada por el Gobierno de España con 53 millones de euros. Se les han impuesto medidas cautelares como la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España y la obligación de ir a firmar al juzgado.

La UDEF detuvo esta semana al presidente de Plus Ultra Julio Martínez Sola, el CEO de la compañía Roberto Roselli y a Julio Martínez Martínez, un empresario que fue contratado por la aerolínea, pero que no forma parte de la misma.

Los tres detenidos del caso Plus Ultra han permanecido durante horas en los calabozos de la Policía Nacional de Moratalaz (Madrid). Este sábado a primera hora de la mañana han sido trasladados a los juzgados de Plaza de Castilla para pasar a disposición judicial.

El juez de guardia ha decretado su libertad tras tomarles declaración, tal y como ha podido saber en primicia OKDIARIO. El empresario Julio Martínez Martínez ya mostró su voluntad de colaborar con la investigación declarando ante los agentes de la UDEF en dependencias policiales, aunque sólo contestó a las preguntas de su abogado.

El empresario detenido

La detención de Julio Martínez fue adelantada por OKDIARIO y, según ha podido saber este periódico, Martínez conoce al ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Es amigo personal suyo.

El hombre, de unos 50 años de edad y oriundo de Alicante, vive a caballo entre Madrid y Marbella. Proviene de una familia de empresarios muy adinerada. Las empresas de su familia han tenido pleitos civiles.

Julio Martínez Martínez también figura en decenas de empresas, la mayoría de ellas dedicadas al sector inmobiliario y afincadas en Alicante. También tiene compañías en Madrid y una de ellas hizo negocio con la empresa de las hijas de Zapatero.

Martínez había comenzado ahora a operar en Venezuela haciendo trabajos para Plus Ultra, lo que ha motivado su detención.

Investigación a Plus Ultra

Las pesquisas corren a cargo del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, que ya investigó el rescate de Plus Ultra y acabó archivando las actuaciones por un tema de plazos.

Ahora, a raíz de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción por blanqueo de fondos públicos y oro venezolanos se ha reabierto la investigación a Plus Ultra. La juez ha abierto una pieza separada que está declarada secreta.

La instructora ordenó a los agentes de la UDEF el registro de la sede central de Plus Ultra, ubicada en Madrid. Fuentes de la empresa aseguran que se dio el día libre a los empleados y los agentes les pidieron que dejaran los dispositivos electrónicos encendidos. Estuvieron durante horas haciendo volcados.