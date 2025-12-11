Ábalos: «Zapatero me presionó para facilitar el rescate de Plus Ultra»

El ex ministro de Transportes José Luis Ábalos señala directamente al ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero como responsable de las «presiones» recibidas para facilitar el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra, vinculada al régimen venezolano. En conversación con OKDIARIO hace escasas semanas, Ábalos ha afirmado: «Zapatero me presionó para facilitar el rescate a Plus Ultra».

El rescate de la aerolínea se aprobó en marzo de 2021 a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), creado por el Ministerio de Hacienda para ayudar a compañías clave afectadas por la pandemia. La operación desató una oleada de controversias por los vínculos de Plus Ultra con Venezuela y las dudas sobre su carácter estratégico. Se trataba de una aerolínea con solo tres aviones de los que sólo funcionaba uno.

Según dice el ex ministro, Zapatero ha presionado a toda costa para que el Gobierno de España concediera el controvertido rescate a Plus Ultra. Pedro Sánchez también habría recibido esa presión del ex presidente, quien mantiene numerosos intereses en Venezuela. Plus Ultra es una aerolínea con capital venezolano que apenas operaba el 0,03% de los vuelos en España en el momento del rescate.

Ábalos finalmente autorizó que se declarara, desde el Ministerio de Transportes, que Plus Ultra era una empresa estratégica y, por tanto, merecía la inyección pública. Posteriormente, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), controlada por la vicepresidenta y ministra de Hacienda María Jesús Montero, concedió los millones del rescate.

Zapatero también presionó al ex secretario de Estado de Transportes Pedro Saura para urgirle a avalar el rescate. Las presiones se produjeron en una doble dirección durante el periodo comprendido entre noviembre de 2020 y marzo de 2021. Otro alto cargo víctima de las presiones fue el director de Participadas II de la SEPI, José Ángel Partearroyo, que se quejó internamente de la situación.

Registros en Plus Ultra

El rescate a Plus Ultra se formalizó mediante 19 millones en un préstamo ordinario a devolver en cinco años y otros 34 millones en un préstamo participativo a devolver en siete años. La operación ahora se investiga por parte el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid este jueves. Ha ordenado el registro de su sede y la detención de sus dos máximos responsables.

Por su parte, Zapatero ha negado rotundamente este jueves que le puedan afectar las recientes detenciones del presidente y CEO de la aerolínea Plus Ultra, Julio Martínez y Roberto Roselli.

Varios medios publicaron que en el seno de la SEPI llamó la atención que era Transportes el que más apretaba para acortar los plazos.

Plus Ultra fue fundada en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque. Comenzó a volar en julio de 2015 y ha llegado a transportar 170.000 pasajeros antes de la pandemia, aunque esta le supuso un gran batacazo, bajando la cifra a 45.000 en 2020 y a 35.000 en 2021. Posteriormente han remontado el vuelo y siguen operando.

El rescate se aprobó finalmente el 9 de marzo de 2021 por el Consejo de Ministros, el mismo día en que se ha aprobado el rescate de Duro Felguera por 120 millones de euros. Zapatero y su ex ministro de Exteriores Miguel Ángel Moratinos han negociado con Venezuela la contratación de esa la empresa asturiana.

Hijo de Ábalos

Por su parte, Víctor Ábalos, hijo del ex ministro, ha manifestado en una entrevista que su padre «se ha comido sapos que no le correspondían». Ha señalado tanto a Begoña Gómez como al expresidente Zapatero por el rescate de las aerolíneas Air Europa y Plus Ultra en tiempos de coronavirus.

«Mi padre es consciente de ello en el mismo Consejo de Ministros, cuando se aprueba» el rescate de Plus Ultra, ha afirmado Víctor Ábalos en VozPopuli. Ha añadido que ese asunto no estaba en un orden del día del Consejo de Ministro que preparaba el secretario de Estado y se añadió a última hora.

«Ha estado presionado y se le ha omitido muchísima información de estos casos, es decir, de muchos casos donde él se ha enterado en el propio Consejo de Ministro, a posteriori», ha explicado el hijo del ex ministro. Ha asegurado que «esto ha levantado, pues obviamente, el enfado de mi padre y la explicación de estas personas es que las presiones habían sido muy fuertes».

El empresario Víctor de Aldama también ha confirmado en un documental que Zapatero presionó al Ministerio de Transportes para que se rescatase a Plus Ultra. «Zapatero exigió que le diesen el rescate a Plus Ultra en ese encuentro», ha asegurado una fuente directamente involucrada en todos estos manejos.

Investigación judicial

La juez Esperanza Collazos, titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, ha detectado irregularidades en el rescate y ha reabierto una investigación en 2021 por presunto delito de malversación y prevaricación. Los peritos han señalado que parte del rescate se ha destinado a un pago a PDVSA nada más cobrar la ayuda estatal. La causa se archivó tras a un error procesal. No obstante, la jueza Collazos ha reabierto el caso y ha practicado nuevas diligencias.

El expresidente español está en el punto de mira de Estados Unidos debido a sus vinculaciones con el narcoestado de Venezuela y con Huawei, una empresa vetada en territorio estadounidense. Zapatero mantiene estrechas relaciones con el dictador Nicolás Maduro y ha actuado como presunto facilitador de operaciones comerciales con el régimen chavista.

El caso Plus Ultra ha revelado la maraña de intereses que se esconde tras los rescates públicos aprobados durante la pandemia. Con Ábalos señalando directamente a Zapatero, el ex presidente se enfrenta ahora al dilema de verse arrastrado a una investigación que amenaza con desvelar el verdadero cariz de sus relaciones con Caracas. La pregunta que resuena en los pasillos judiciales no es si hubo presiones, sino hasta dónde alcanzaron y quién más las ejerció.