Air Europa y Plus Ultra se suman a Iberia y cancelan sus vuelos entre Madrid y Caracas

Las compañías Air Europa y Plus Ultra han decidido suspender los vuelos entre Madrid y Caracas previstos para este martes después de que Estados Unidos haya emitido una alerta para «extremar la precaución» al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe. Las autoridades estadounidenses han advertido de «una situación potencialmente peligrosa en la región», donde Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha desplegado el mayor portaaviones del mundo, el USS Gerald Ford, como parte de las medidas para combatir el narcotráfico proveniente de Venezuela.

Air Europa, con cinco vuelos semanales a la capital venezolana, ha informado de que reanudará su operativa «cuando las condiciones sean adecuadas». La compañía Plus Ultra, que opera tres vuelos semanales, también ha anunciado que cancela el que tenía previsto despegar este martes de Madrid. Iberia también había anunciado, el pasado sábado, que cancelaba todas sus operaciones entre Madrid y Caracas hasta nuevo aviso.

Aena informó que la mañana de este lunes aterrizaron dos aviones con origen en Caracas, uno de Plus Ultra y otro de Air Europa, pero este martes no saldrá ningún vuelo de Madrid con destino a la capital venezolana. Las tres compañías españolas se unen a la portuguesa Tap, la trinitense Caribbean, la brasileña Gol, la chilena Latam y Turkish Airlines, que también han anunciado el cese de sus operaciones con Caracas.

Además, las aerolíneas venezolanas Estelar y Laser también han cancelado sus vuelos en la ruta Madrid-Caracas. La primera al menos hasta el viernes y la segunda hasta el jueves. La estatal venezolana Conviasa informó, en un comunicado en Instagram, que la totalidad de sus vuelos nacionales e internacionales se «están ejecutando en total normalidad».

La autoridad aérea de Estados Unidos instó el pasado viernes a las aerolíneas a «extremar la precaución» ante lo que considera «una situación potencialmente peligrosa en la región». El aviso coincide con el despliegue militar ordenado por Trump en aguas del Caribe próximas a Venezuela para presionar al Gobierno de Nicolás Maduro.

Por su parte, Enaire ha publicado, a petición de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), que, hasta el próximo 1 de diciembre, se recomienda fuertemente a los operadores aéreos civiles españoles no realizar ningún vuelo en el espacio aéreo dentro del Fir Maiquetia (SVZM), que abarca todo el territorio venezolano y se extiende hasta el Mar Caribe.