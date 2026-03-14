Discute con los coches aparcados y rompe retrovisores: una extraña noche vandálica en Palma

La tranquilidad de la madrugada en el centro de Palma se convirtió en una auténtica escena de caos y desconcierto después de que un joven protagonizara una espectacular oleada de vandalismo que dejó más de una veintena de vehículos destrozados en varias calles de la ciudad. Los hechos ocurrieron en la zona céntrica de Palma, especialmente en la barriada de Es Fortí y también en el conocido paseo Mallorca, donde numerosos coches estacionados amanecieron con retrovisores arrancados, golpes en las carrocerías y daños de todo tipo.

Lo más sorprendente del caso es que algunos de estos ataques ocurrieron a escasos 100 metros de la Jefatura Superior de Policía, lo que ha generado todavía más indignación entre los vecinos de la zona. Según relatan varios residentes, la madrugada estuvo marcada por ruidos secos, golpes contra vehículos y gritos que rompieron la calma habitual del barrio. Al principio, muchos pensaron que se trataba de un accidente de tráfico o de algún coche que había chocado contra otros vehículos estacionados.

Sin embargo, la realidad era muy distinta. Un joven, aparentemente fuera de sí, recorría varias calles golpeando coches aparcados, arrancando retrovisores y propinando patadas y puñetazos a todo vehículo que encontraba a su paso. La escena podría haber quedado en un misterio si no fuera por la rápida reacción de un vecino, que, alarmado por el ruido, decidió grabar con su teléfono móvil lo que estaba ocurriendo desde su vivienda.

En las imágenes, que ya han sido entregadas a la Policía Nacional, se observa claramente a un hombre destrozando vehículos mientras desde la calle alguien le grita el nombre de «Pau». El vídeo muestra además momentos tan surrealistas como inquietantes: en algunas fases de su ataque vandálico, el individuo parece discutir con los propios coches y con sus retrovisores antes de romperlos, como si mantuviera una especie de enfrentamiento con los vehículos estacionados.

Fuentes policiales consultadas han confirmado que, en un primer momento, los agentes que recibieron el aviso llegaron a pensar que se trataba de un accidente de tráfico, posiblemente provocado por un coche o una motocicleta que habría ido golpeando vehículos estacionados. Pero a medida que fueron apareciendo más coches dañados, la hipótesis comenzó a desmoronarse. Cuando el recuento superó la veintena de vehículos destrozados, quedó claro que no se trataba de un simple accidente.

Ante la magnitud de los daños, se puso en marcha una investigación conjunta entre la Policía Nacional y la Policía Local de Palma con el objetivo de identificar y localizar al responsable de esta noche de vandalismo urbano. Los agentes comenzaron a recopilar testimonios de vecinos, revisar posibles cámaras de seguridad de la zona y analizar los daños producidos en los coches afectados. Pero fue finalmente el vídeo grabado por el vecino el que resultó determinante para esclarecer lo sucedido.

Las mismas fuentes policiales aseguran que la identificación del sospechoso está muy avanzada y que, gracias a las imágenes obtenidas, se ha podido reconstruir con bastante precisión el recorrido que siguió el autor durante su destructiva ruta por las calles del centro. Todo apunta a que en las próximas horas o días podría producirse la detención de este individuo, al que ya se le atribuyen daños en más de veinte vehículos.

Mientras tanto, los propietarios de los coches afectados han amanecido con la desagradable sorpresa de encontrar sus vehículos dañados, en algunos casos con retrovisores arrancados de cuajo y golpes visibles en las puertas y carrocerías.

La indignación entre los vecinos es evidente. Muchos se preguntan cómo pudo producirse una escena de vandalismo de tal magnitud tan cerca de dependencias policiales y durante el tiempo suficiente como para causar tantos destrozos. Lo que comenzó como unos ruidos aislados en plena madrugada ha terminado convirtiéndose en una de las noches vandálicas más llamativas que se recuerdan recientemente en el centro de Palma, con un protagonista que, según muestran las imágenes, no solo atacaba coches, sino que incluso parecía discutir con ellos antes de romperlos.

La Policía Local de Palma y la Policía Nacional ya trabajan de forma conjunta para proceder a la detención de este vándalo.