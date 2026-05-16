Alineación posible del Real Madrid contra el Sevilla: Mbappé y 10 en el Pizjuán

La alineación del Real Madrid para su visita al estadio Ramón Sánchez Pizjuán este domingo (19:00 horas) tiene un nombre propio. A pesar de toda la polémica generada tras su suplencia el jueves contra el Oviedo y sus posteriores palabras en zona mixta, Kylian Mbappé será titular ante el Sevilla, como aclaró su entrenador, Álvaro Arbeloa, en respuesta a las declaraciones del francés.

En el resto del once que presentará el técnico madridista en su penúltimo partido a las órdenes del Real Madrid, habrá pocas novedades. Thibaut Courtois estará en portería. Sigue siendo el único guardameta disponible del primer equipo por el virus que arrastra Andriy Lunin. Trent Alexander-Arnold y Álvaro Carreras repetirán en los laterales, a no ser que Arbeloa le dé la alternativa a Dani Carvajal en derecha tras reaparecer en el Santiago Bernabéu o a Fran García en izquierda. Antonio Rüdiger entrará por David Alaba y Raúl Asencio se mantendrá.

En el centro del campo, Aurélien Tchouaméni hará de pivote de un sistema en rombo con cuatro hombres que volverá a repetir Arbeloa. Este cuenta con Eduardo Camavinga en la derecha, Jude Bellingham en la izquierda, ambos interiores, y Brahim Díaz en la mediapunta. Arriba, pocas dudas. Vinicius y Mbappé formarán dupla en una delantera sin Gonzalo pese a su gol contra el conjunto asturiano.

Arbeloa no recupera a nadie

En cuanto a las bajas, Arbeloa no tendrá mucho margen de maniobra, ya que no recupera a ninguno de los lesionados. Dean Huijsen y Lunin siguen convalecientes, mientras que Fede Valverde, por su traumatismo craneoencefálico, y Arda Güler apuran la recta final de su recuperación. Eder Militao, Ferland Mendy y Rodrygo Goes son baja de larga duración y Dani Ceballos continúa apartado del equipo.

Posible alineación del Real Madrid