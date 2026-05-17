Bandera roja en Montmeló: brutal accidente de Álex Márquez tras chocar con Acosta

Gravísimo accidente de Álex Márquez en Montmeló que provocó la bandera roja. El piloto de Gresini chocó con la moto de Pedro Acosta después de que la KTM pinchara el neumático trasero y ha sido trasladado al hospital. El murciano levantó la mano para avisar, pero Álex iba tan pegado que no le dio tiempo de frenar.

La Ducati tocó la rueda trasera de la moto naranja y salió despedido contra el muro en plena recta de atrás. Está consciente, pero tuvo que ser trasladado al centro médico de inmediato. El accidente de Álex Márquez en la frenada de la 10 dejó helados a todos.

Durísima caída de Álex Márquez cuando peleaba por la victoria Dirección de Carrera informa de que el piloto de Gresini está consciente 🙏🏻#MotoGP #CatalanGP pic.twitter.com/xbPkCkQyK2 — DAZN España (@DAZN_ES) May 17, 2026

Las piezas de la Ducati salieron volando por la pista. Una rueda impactó con Di Giannantonio y otra en el hombro derecho de Raúl Fernández. También Zarco se vio afectado al impactarle una pieza en el pie. Inmediatamente se paró la carrera. Álex levantó el pulgar tras el durísimo accidente y MotoGP informaba de que el piloto estaba consciente.

Tras hacerle las revisiones pertinentes en el centro médico, el de Gresini fue trasladado al Hospital General de San Cugat, en Barcelona. Desde KTM aseguraban que la moto tuvo un problema técnico ajeno al pinchazo que provocó el frenazo de Acosta.

¡Segunda bandera roja en Montmeló!

Los pilotos volvieron a salir unos minutos más tarde a pista para una carrera a 13 vueltas. Pero se tuvo que parar de inmediato por otra bandera roja después de un nuevo accidente Johann Zarco se fue al suelo y se llevó puesto a Bagnaia. La peor parte se la llevó el piloto francés al quedarse enganchado a su moto en la caída.

Los médicos trabajaron con rapidez para estabilizar al piloto y llevárselo al centro médico. Zarco estaba consciente, pero estuvo muy tapado por todos los comisarios de pista. Una vez, el del LCR estaba fuera, la carrera se volvió a reanudar, pero esta vez a 12 vueltas.