Más de 8.000 personas participan en el 50 aniversario de la Vuelta a Mallorca en moto

La Vuelta a Mallorca en moto ha alcanzado este año su edición número 50 con unas cifras de participación históricas. Más de 8.000 motoristas se dieron cita en la isla para formar una espectacular línea de salida que llenó por completo la recta de la Catedral hasta las Avenidas, uniendo a aficionados locales de Mallorca, Menorca e Ibiza con pilotos llegados de Castilla y de diversos puntos del mundo.

El evento, consolidado como una gran fiesta para los amantes de las dos ruedas donde muchos aprovechan para reencontrarse con viejos amigos, ha contado con el apoyo de las casas comerciales del sector del motor y de las instituciones públicas. Además, su relevancia deportiva es máxima al tratarse de una prueba puntuable para el Campeonato del Mundo (Copa FIM) y la Copa de España de Mototurismo.

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, mostró el total apoyo de la ciudad al evento: «Como Ayuntamiento y como alcalde, estamos encantadísimos de celebrar estos 50 años con todos vosotros. ¡Y tenemos que ir a por 50 más! La imagen con el escenario del paseo marítimo y la Catedral es espectacular. Es un día para disfrutar».

Por su parte, Rafa Cañellas, presidente de la Federació Balear de Motociclisme, destacó el nivel deportivo de la cita: «Tenemos aquí una gran participación, como cada año, y aparte es una prueba puntuable para el Campeonato del Mundo de la FIM. Contamos con tres campeones del mundo de la Copa FIM y también hacemos la Copa de España de Mototurismo, más todos los mallorquines, ibicencos, menorquines y castellanos que se han sumado a la fiesta».

El piloto local y actual campeón de la European Talent Cup, Fernando Bujosa, actuó como imagen del evento y valoró el arraigo de este deporte en las islas: «Es un increíble honor estar aquí participando como imagen y como piloto. Es increíble ver tanta gente apoyando el mototurismo. A mí me encanta todo lo que tiene que ver con las motos y es un orgullo que se vea el poderío que tenemos en Mallorca en motociclismo».

Nuno Trepa Leite, presidente de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM), quiso agradecer el trabajo de la organización y definió el espíritu de la prueba: «Esta es una vuelta de mototurismo típico: de turismo tranquilo, gastronomía y visitas culturales. Venimos para conocer la isla, que es fabulosa, y estar con la gente, que nos recibe con una simpatía increíble. Un evento con esta edad ya lo dice todo sobre su calidad».

Trepa Leite concluyó con un mensaje de unidad: «El mundo necesita alegría, paz y amigos, y el motociclismo es todo eso. En las motos no hay problemas de identidad, raza o religión; somos todos iguales y nos divertimos muchísimo. El motociclismo es sostenible, genera bienestar y nos mantiene juntos».