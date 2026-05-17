Todavía es pronto para hablar de ola de calor, pero la dorsal subtropical que llega a España podría superar los 35 grados la semana que viene

La dorsal subtropical que llega a España podría superar los 35 grados la semana que viene, será mejor que nos preparemos para lo peor, en unas fechas en las que cada detalle cuenta y puede convertirse en un cambio radical de estos días. Es momento de apostar por unos cambios que pueden acabar siendo lo que nos marcará de cerca, en estos días en los que cada elemento cuenta. Es momento de tener en consideración un giro radical que puede ser esencial.

Es hora de poner en estos días en los que realmente cada detalle cuenta, en especial en estos días en los que el tiempo puede convertirse en este cambio. Estaremos pendientes de esta situación que puede acabar siendo la que nos marcará muy de cerca. Este tiempo que nos estará marcando en estos días que tenemos por delante. Llega la que puede considerarse la primera gran ola de calor de la temporada, en estos días en los que quizás tocará prepararnos para un importante giro de guion que puede ser esencial en estos días que tenemos por delante.

Es pronto para hablar de una ola de calor por esta dorsal subtropical

Esta ola de calor que puede llegar en cualquier momento nos marcará de cerca. Los expertos de la AEMET no dudan en darnos una novedad importante en estos días en los que realmente puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa en estas jornadas que hasta la fecha no sabíamos.

Estaremos a merced de un giro radical que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Un cambio de tendencia que podría acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa del todo inesperada en estos días.

Será el momento de saber qué es lo que nos estará esperando en estos días en los que cada detalle puede ser esencial. Es momento de saber lo que podría pasar en unos días en los que la inestabilidad puede dar paso a un marcado aumento de las temperaturas en estas próximas jornadas.

Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando en unos días en los que el verano parece que estará mucho más cerca de lo que pensábamos. Este tiempo que tenemos por delante nos llevará de vuelta a un verano que llega antes de lo esperado.

España podría superar los 35 grados la semana que viene

La semana que viene el tiempo se convertirá en noticia y lo hará de tal forma que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno. En unos días en los que realmente puede acabar siendo esencial. Es momento de saber lo que puede pasar en breve, con la mirada puesta a unos cambios que será esencial que tengamos en mente.

Tal y como nos explican desde El Tiempo: «A partir del lunes o martes de la semana que viene, la dorsal subtropical se extenderá con fuerza no solo en España sino en gran parte de Europa occidental. La influencia de la dorsal llegará hasta los países nórdicos, formando una situación de bloqueo anticiclónico a gran escala. Todo ello irá acompañado de una masa de aire tropical continental, es decir, aire cálido que se combinará con la escasa ventilación del aire en niveles bajos y la fuerte insolación propia de la época para hacer subir las temperaturas».

Nos espera un importante cambio que nos afectará a todos: «Una masa de aire anormalmente cálida se instalará sobre España a lo largo de la próxima semana, dando lugar a un episodio significativo de altas temperaturas. El modelo europeo plantea un escenario de temperaturas veraniegas para la segunda mitad de la semana que viene, con anomalías positivas de hasta 10 ºC en algunos casos».

Será un cambio de lo más brusco en estos días que nos estarán esperando: «Según los mapas semanales del modelo europeo, la semana que viene se impondrán las anomalías positivas de temperatura en toda España, únicamente en puntos localizados costeros de Baleares y Canarias las temperaturas podrían ajustarse al promedio de la época. En el resto, las temperaturas medias de la semana se posicionarán entre 1 y 3 ºC por encima de la media en la costa y de 3 a 6 ºC por encima en todo el interior peninsular».

El tiempo se acabará convirtiendo en protagonista indiscutible: «Los valores más altos se registrarán en los grandes valles fluviales y zonas de interior que estén alejadas de la influencia del mar. En la costa el calor se verá contenido por las brisas, pero el mar Mediterráneo volverá a una situación de ola de calor marina según las proyecciones del modelo europeo, con anomalías destacables en su temperatura superficial. Aunque el ascenso térmico empezará desde este fin de semana, no será hasta el lunes cuando empecemos a notar el calorcito primaveral. El lunes ya podrían superarse los 25 ºC en el valle del Guadalquivir, valle del Guadiana, meseta sur, altiplano murciano y algunos puntos del valle del Ebro. El martes se superarán ya los 28 a 29 ºC en estas zonas, destacando el valle del Ebro, el interior de Valencia y Murcia donde podrían alcanzarse los 30 ºC a primeras horas de la tarde».