Este 17 de mayo de 2026 se presentan intervalos nubosos en toda la provincia de Zaragoza, con posibilidad de chubascos por la tarde, especialmente en el sistema Ibérico y sus alrededores. Las temperaturas seguirán en ascenso, mientras que el viento será flojo y variable. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: nubes y posibles chubascos al anochecer

El cielo se despereza lento en Zaragoza, donde esta jornada se presenta con nubes que amenazan con soltar algo de agua, especialmente por la tarde-noche, cuando el ambiente se sentirá más cargado. La madrugada comenzará tranquila, con temperaturas rondando los 11 grados, pero a medida que avance el día, el termómetro alcanzará los agradables 24, aunque la sensación térmica podría llegar a 24 grados, dejando a la tarde un aire de verano anticipado.

Ya por la tarde, la brisa será casi imperceptible, ofreciendo un respiro de calma en esta jornada que tendrá un total de 14 horas de luz, con el sol despidiéndose a las 21:17. Sin embargo, los nubarrones que se avecinan podrían traer sorpresas en forma de chubascos, por lo que será mejor tener un paraguas a mano. La humedad también jugará su papel, alcanzando máximas del 85%, lo que puede hacer que el ambiente se sienta un poco pesado.

Calatayud: nubes y lluvias intensas a la vista

Las nubes abren paso a un día de contrastes en Calatayud, donde el aire fresco anticipa un panorama inestable. La mañana, con cielo despejado y temperaturas suaves de alrededor de 7°C, dará paso a un rápido cambio en la tarde, cuando estén previstas lluvias y un desplome en el termómetro, alcanzando solo 19°C.

La situación se tornará complicada con un aumento en la humedad, que podrá llegar al 95% y rachas de viento que superarán los 30 km/h. Con un pronóstico de lluvias intensas al caer la noche, es mejor no olvidar el paraguas si piensas salir, ya que la humedad y el viento pueden hacer que la sensación térmica sea mucho más baja.

Tarazona: cielo nublado y lluvia por la tarde

El tiempo se presenta mayormente nublado durante la mañana, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 10 grados. A medida que avance el día, el cielo irá despejándose ligeramente, aunque se espera un aumento en la probabilidad de lluvia por la tarde, alcanzando su punto máximo en la noche. La sensación térmica se mantendrá templada, con máximas de hasta 19 grados.

Un ambiente tranquilo se instalará en la jornada, ideal para disfrutar de un paseo o realizar actividades al aire libre. Con el viento soplando suavemente del noreste, será un buen momento para salir y disfrutar de lo que ofrece el día.