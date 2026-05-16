Vuelve el invierno y Mario Picazo manda un aviso que pone a España en vilo: «Tocan fondo»

Mario Picazo manda un aviso que pone a España en vilo, tocan fondo y vuelve el invierno. Este fin de semana habremos notado un marcado descenso de las temperaturas que se ha traducido en una serie de elementos que pueden ser claves y que quizás hasta la fecha no sabíamos que teníamos por delante. Llega un cambio de tendencia que puede ser esencial y que, sin duda alguna, puede convertirse en la antesala de algo más. Un giro radical que puede ser el que nos afectará de lleno en este fin de semana.

Estos días que tenemos por delante, tocará empezar a visualizar un invierno que pensábamos que teníamos ya terminado. Parecerá que volvemos atrás en el tiempo en unas jornadas en las que quizás tocará sacar la chaqueta del armario y lo haremos de tal forma que tendremos que ver llegar un temporal que activa todos los avisos. Es hora de conocer lo que puede pasar en breve, con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden ser esenciales en estos días que tenemos por delante.

Manda un aviso que pone a España en vilo

España se prepara para afrontar un fin de semana en el que las temperaturas acabarán siendo las grandes protagonistas, por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días que nos están esperando.

Es hora de conocer lo que puede pasar en unas jornadas que hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a tener en mente. Este fin de semana nos enfrentamos a un cambio de tendencia que, sin duda alguna, preocupa a más de uno, en especial en unas jornadas en las que cada detalle cuenta.

Estaremos muy pendientes de una España que puede convertirse en la antesala de algo más, con ciertos elementos que tocará empezar a ver llegar a toda velocidad y lo hará de tal forma que nos espera una borrasca de lo más intensa en estos días en los que el tiempo juega en nuestra contra.

Tocará saber qué es lo que puede pasar en breve, con ciertos elementos que quizás tendremos que visualizar de una manera que hasta el momento desconocíamos. Este tiempo que nos estará esperando puede convertirse en un cambio importante que tocará tener en mente.

Mario Picazo lanza un aviso ante la vuelta del invierno

Parecía imposible que en pleno mes de mayo tendríamos que estar pendientes de un tiempo que puede convertirse en la antesala de algo más. De un importante giro radical que puede ser el que nos afectará de lleno, en estos días en los que realmente cada elemento cuenta de una manera diferente.

Una nueva y potente borrasca llega con fuerza, expertos como Mario Picazo no dudan en lanzar una seria advertencia ante lo que puede pasar en estas próximas horas. Tal y como nos explica desde su canal de El Tiempo: «La inestabilidad atmosférica, con lluvias y tormentas como protagonistas principales, ha sido la nota dominante durante los últimos días. Parece que este fin de semana aún la tendremos en algunas zonas del norte de la península. El aire frío que llega acompañado del paso de un frente mantendrá la atmósfera especialmente activa en ese rincón del país. Al oeste de la península parece que el anticiclón irá extendiendo su radio de acción y a lo largo del fin de semana irá estabilizando el tiempo en muchas zonas. Ese aire frío también ayudará a que durante el fin de semana se formen algunas tormentas».

Siguiendo con la misma explicación: «Entre el viernes y el sábado se espera la llegada de un frente activo al norte que dejará precipitaciones especialmente intensas entre Galicia, las comunidades del Cantábrico y los Pirineos, aunque puntualmente también en otras zonas de montaña del norte peninsular. Las precipitaciones más contundentes las vamos a ver en las costas del norte peninsular con acumulaciones que durante los próximos tres días podrían superar los 50 milímetros. La cota de nieve también baja entre el viernes y sábado hasta los 1200 metros en zonas del norte, lo que se traduce en nuevas acumulaciones en las cordilleras de esas comunidades».

Este experto no duda en lanzar una importante advertencia: «Entre el sábado y el domingo el tiempo se irá estabilizando en el norte, aunque no se descartan precipitaciones en zonas del norte pero ya más aisladas e intermitentes. Las principales volverán a darse de nuevo en las comunidades del Cantábrico y en zonas de montaña de la mitad norte peninsular, aunque sin descartar alguna aislada en el sur. En Canarias la situación estará dominada por vientos alisios y algunas nubes en el norte donde no se descartan lloviznas».