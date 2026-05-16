Llega el frío a Cataluña y METEOCAT lo ha confirmado: la borrasca polar que va a arruinar el fin de semana

La borrasca polar que va a arruinar el fin de semana nos hace ver la llegada de un frío en Cataluña que confirma el Meteocat. Estaremos muy pendientes de una serie de cambios que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en breve, en estos días en los que la situación puede cambiar por momentos. Nos enfrentamos a una serie de cambios que, sin duda alguna, deberemos tener en mente y sin duda alguna, puede convertirse en un problema para muchos.

Vamos a tener que hacer frente a una serie de cambios que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada, en estos días en los que realmente cada punto cuenta y lo hace de tal forma que tocará estar preparados para ver llegar un giro radical en estos días en los que todo puede ser posible. Esta nueva borrasca que hasta la fecha no sabíamos que teníamos por delante y que puede acabar siendo esencial en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Meteocat activa las alertas y lo hace de una manera que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante, la previsión del tiempo no trae buenas noticias.

METEOCAT ha confirmado que llega el frío a Cataluña

Confirmado lo que está por llegar este fin de semana en Cataluña, Meteocat no tiene dudas de lo que puede pasar en breve. Tocará estar muy pendientes de una serie de novedades que pueden ser los que nos marcarán de cerca, con la mirada puesta a una serie de detalles que acabarán marcando la diferencia.

Esta parte del país se verá enfrentada a un cambio radical que traerá de nuevo el frío en este territorio. Lo que está por llegar es un cambio de tendencia que puede convertirse en uno de los más fríos que tenemos por delante. Una realidad que puede acabar siendo la que nos afectará de lleno en estos días en los que realmente será lo que nos marcará de cerca.

Esta es la borrasca polar que va a arruinar el fin de semana

El frío que pensábamos que habíamos perdido por momentos, volverá a ser una tendencia al alza y lo hará de tal forma que podríamos empezar a ver un cambio que, sin duda alguna, tocará visualizar de una manera que quizás no tendríamos en mente. Es hora de saber qué confirma Meteocat que nos espera en Cataluña en estas próximas jornadas.

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET: «En el valle de Arán y divisoria del Pirineo occidental, nuboso o muy nuboso con precipitaciones débiles, de nieve por encima de los 1200-1400 m de madrugada. En el resto, poco nuboso con nubosidad de evolución diurna en el interior, sin descartar algún chubasco aislado. Temperaturas mínimas en ligero descenso, más marcado en el interior; máximas en ascenso, en general ligero, salvo en el tercio sur, donde no variarán. Heladas débiles en el Pirineo. Viento moderado del noroeste en el norte del Ampurdán y en el tercio sur, sin descartar intervalos de fuerte y rachas muy fuertes en zonas expuestas del sur de Tarragona durante la primera mitad de la jornada; en el resto, viento flojo a moderado predominando la componente oeste, salvo en el tercio oriental, donde en horas centrales el viento será de componentes sur y este».

Las alertas estarán activadas: «Nevadas significativas en el valle de Arán durante la madrugada. Vientos muy fuertes del noroeste en zonas expuestas del sur de Tarragona la primera mitad del día».

Para el resto de España la situación irá cambiando con ciertos detalles que pueden ser claves: «Se prevé una tendencia a la estabilidad en la Península y Baleares a medida que el anticiclón y una dorsal ganen terreno desde el oeste. No obstante, en el norte de la Península, bajo un flujo del noroeste, aún predominarán los cielos nubosos o cubiertos, con precipitaciones débiles en Galicia, el área cantábrica y los Pirineos occidentales. En el resto del territorio, los cielos estarán en general despejados, aunque el desarrollo por la tarde de nubosidad de evolución podría dejar algún chubasco ocasional en Andalucía, de forma más probable en el entorno del Estrecho. Nevará de forma débil durante la madrugada en montañas del norte por encima de los 1300-1400 metros. En Canarias, se espera un predominio de cielos nubosos con probables precipitaciones débiles en el norte de las islas montañosas e intervalos nubosos en el resto. Son probables los bancos de niebla matinales dispersos en entornos de montaña del norte.

Las temperaturas máximas en ascenso generalizado en la Península y Baleares, salvo en Alborán, Ibiza y los litorales del sureste peninsular, donde descenderán. Las mínimas descenderán en la mayor parte de la Península y en Baleares, con heladas débiles en montañas de la mitad norte. No se prevén cambios relevantes en las temperaturas en Canarias».