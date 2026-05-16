Precio de la gasolina hoy 16 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
Cuáles son los precios para la gasolina hoy sábado 16 de mayo, en las principales ciudades andaluzas
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Andalucía se prepara para un fin de semana bastante movido si tenemos en cuenta que mañana se celebran sus elecciones. Sin embargo, muchos querrán aprovechar este sábado para hacer alguna escapada o sencillamente cogerán el coche para disfrutar de este día de modo que si tienes que repostar o llenar el depósito es importante saber cuáles son los precios de la gasolina hoy 16 de mayo en Andalucía y en concreto, en algunas de sus ciudades principales como Sevilla, Málaga o Cádiz a partir de los datos recopilados por el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica.
Precio de la gasolina hoy 16 de mayo en Sevilla
Sevilla tiene hoy sábado estos precios según vemos en el Geoportal de Gasolineras:
Gasolina 95
- Family Energy (Utrera) – Carretera C.Cial Almazara Plaza (Ctra. A376) km. 2 – 1.309 €/l
- Plenergy (Utrera) – Calle Almazara, 2 – 1.309 €/l
- Plenergy (Utrera) – Calle Mirlo, 1 – 1.309 €/l
- Pertroprix (Calonge) – Calle Metalurgia, s/n – 1.317 €/l
- Plenergy (Sevilla) – Calle Metalurgia, s/n – 1.317 €/l
- Family Energy (Morón de la Frontera) – Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n – 1.319 €/l
- Petroprix (Morón de la Frontera) – Avenida del Pilar, 4 – 1.319 €/l
- Ronda Norte (Sevilla) – Autovía SE30 Nudo Calonge km. s/n – 1.327 €/l
- Ballenoil (Morón de la Frontera) – Calle del Yeso, s/n – 1.339 €/l
- Ballenoil (Utrera) – Plaza de la Trianilla, s/n – 1.339 €/l
Gasolina 98
- Alcampo S.A. (Sevilla) – Calle Ronda del Tamarguillo, s/n – 1.544 €/l
- Galp (Sevilla) – Calle Antonio Peña y López, 5 – 1.549 €/l
- Galp (Sevilla) – Avenida Andalucía, 44 – 1.549 €/l
- Shell (Sevilla) – Avenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n – 1.564 €/l
- Galp (Alcalá de Guadaíra) – Carretera A-92 km. 4 – 1.569 €/l
- Nueva Calonge (Sevilla) – Calle Metalurgia, s/n – 1.589 €/l
- Enerplus (Mairena del Alcor) – Carretera A392 km. 19,900 – 1.595 €/l
- Family Energy (Morón de la Frontera) – Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n – 1.599 €/l
- Astigi (Écija) – Autovía A-4 km. 450 – 1.609 €/l
- Q8 (Bollullos de la Mitación) – Carretera A-474 de Sevilla a Almonte por Pilas km. 7,75 – 1.614 €/l
Diésel
- Petroprix (Mairena del Aljarafe) – Calle Lonja, 28 – 1.539 €/l
- Pertroprix (Calonge) – Calle Metalurgia, s/n – 1.559 €/l
- Plenergy (Sevilla) – Calle Metalurgia, s/n – 1.559 €/l
- Plenergy (Sevilla) – Travesía Su Eminencia, 2 – 1.559 €/l
- Alcampo S.A. (Sevilla) – Calle Ronda del Tamarguillo, s/n – 1.562 €/l
- Ronda Norte (Sevilla) – Autovía SE30 Nudo Calonge km. s/n – 1.569 €/l
- Masfuel (La Rinconada) – Carretera A-8002 km. 7,6 – 1.578 €/l
- Moove (Sevilla) – Calle Astronomía, 3 – 1.578 €/l
- Moove (Alcalá del Río) – Avenida de Andalucía, s/n – 1.578 €/l
- E.S. Vistalegre (Utrera) – Calle Écija-Jerez, 11 – 1.579 €/l
Precio de la gasolina hoy 16 de mayo en Cádiz
Si vives en Cádiz estas son las gasolineras que tienen hoy sábado los precios más económicos:
Gasolina 95
- Tamoil (Jerez de la Frontera) – Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1 – 1.379 €/l
- Alcampo (Jerez de la Frontera) – Calle Ronda Aurora Boreal, 3 – 1.379 €/l
- Petroprix (Jerez de la Frontera) – Carretera Madrid Cádiz km. 15 – 1.379 €/l
- Plenergy (Jerez de la Frontera) – Carretera Circunvalación km. s/n – 1.379 €/l
- Ballenoil (Jerez de la Frontera) – Avenida Sanlúcar – 1.389 €/l
- Ballenoil (Jerez de la Frontera) – Carretera de Lebrija km. 6 – 1.389 €/l
- Seroil Energy (Jerez de la Frontera) – Carretera de Lebrija km. 6 – 1.389 €/l
- Plenergy (Villamartín) – Avenida de Arcos, 60 – 1.389 €/l
- GM Oil (El Puerto de Santa María) – Carrer El Palmar, 11 – 1.395 €/l
- Ballenoil (El Puerto de Santa María) – Carretera N-IV km. 653,2 – 1.399 €/l
Gasolina 98
- Alcampo (Jerez de la Frontera) – Calle Ronda Aurora Boreal, 3 – 1.469 €/l
- Tamoil (Jerez de la Frontera) – Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1 – 1.479 €/l
- ES Coloso (La Línea de la Concepción) – Carretera Comarcal 233 km. 5,8 – 1.495 €/l
- Shell (La Línea de la Concepción) – Avenida Ronda Norte, 2 – 1.567 €/l
- Shell (Jerez de la Frontera) – A-480 km. 25,8 – 1.569 €/l
- ASC Carburantes (Tarifa) – Carretera C.N.340 km. 94,2 Mesón Pancho – 1.579 €/l
- Tarifa Oil (Tarifa) – Calle Algeciras, 58 – 1.579 €/l
- Shell (Jerez de la Frontera) – Carretera Circunvalación km. 639,8 – 1.589 €/l
- Galp (Jerez de la Frontera) – Carretera Antigua N-IV km. 639,5 – 1.599 €/l
- Shell (Jerez de la Frontera) – Carretera Calvario km. s/n – 1.639 €/l
Diésel
- SCA Ntra. Sra. de las Virtudes (Conil de la Frontera) – Carretera Cádiz Málaga km. 21 – 1.540 €/l
- Galp (Medina-Sidonia) – Calle Europa, s/n – 1.559 €/l
- Ballenoil (El Puerto de Santa María) – Carretera N-IV km. 653,2 – 1.575 €/l
- Petroprix (El Puerto de Santa María) – Calle Río Guadarranque, 1 – 1.575 €/l
- Petroprix (Los Arenales) – Calle Albert Einstein, 17 – 1.575 €/l
- GM Oil (El Puerto de Santa María) – Carrer El Palmar, 11 – 1.575 €/l
- Ballenoil (Río San Pedro) – Avenida del Perú, P.I. Río San Pedro, 1 – 1.575 €/l
- Petroprix Chiclana (Chiclana de la Frontera) – Avenida Mueble del, 28 – 1.579 €/l
- Petroprix (Chiclana de la Frontera) – Avenida del Mueble, 56 – 1.579 €/l
- Ballenoil (San Fernando) – CL Ferrocarril 34 – 1.585 €/l
Precio de la gasolina hoy 16 de mayo en Málaga
Málaga despierta hoy con estos precios como los más económicos para la gasolina y el diésel:
Gasolina 95
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen (Cuevas de San Marcos) – Avenida de Juan XXII, s/n – 1.379 €/l
- Los Remedios-Picasat SCA (Ronda) – Carretera CA-9113 Setenil-El Gastor km. 11 – 1.410 €/l
- Ballenoil (Estepona) – Sector Arroyo Enmedio E4, 4 – 1.419 €/l
- Ballenoil (Estepona) – Calle Graham Bell, 13 – 1.419 €/l
- Madese-Benamaina (Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Avenida Tivoli, 19 – 1.428 €/l
- Ballenoil (Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Calle Santo Tomás Urbaniz. La Leala Parcela 3 y 4, 3 – 1.428 €/l
- Petroprix (Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Urbanización La Leala, 22 – 1.428 €/l
- Ballenoil (Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Calle Pacharán, 25 – 1.428 €/l
- Ballenoil (Torremolinos) – Calle Antonio Márquez Muñoz, 36 – 1.428 €/l
- Petrol & Go (Estepona) – Autovía A-7 km. 151 – 1.439 €/l
Gasolina 98
- M3 Petróleos (Benalmádena) – Av. Antonio Machado, 110 – 1.539 €/l
- Ninguno (Marbella) – Calle Aluminio, s/n – 1.569 €/l
- ES Coloso Churriana (Málaga) – Carretera Comarcal Coín-Málaga km. 89 – 1.595 €/l
- Coloso (Málaga) – Carretera de Coín km. 54 – 1.595 €/l
- Agla (Cerralba) – Carretera de Cerralba nº 1 km. 1 – 1.605 €/l
- Shell (Málaga) – Avenida Velázquez, s/n – 1.609 €/l
- Galp (Fuengirola) – Parc Parcela 1.3 de la UE-3.11 Finca Valdelecrín, s/n – 1.619 €/l
- La Trocha (Coín) – Carretera Coín-Cártama km. 1 – 1.649 €/l
- Galp (Málaga) – Calle Herman Hesse, 5 – 1.649 €/l
- Shell (Torremolinos) – Calle Cruz de la, 68 – 1.649 €/l
Diésel
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen (Cuevas de San Marcos) – Avenida de Juan XXII, s/n – 1.569 €/l
- Autonet&Oil (Nerja) – Calle Pago Castillo Alto, 1 – 1.579 €/l
- Madese-Benamaina (Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Avenida Tivoli, 19 – 1.598 €/l
- Petroprix (Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Urbanización La Leala, 22 – 1.598 €/l
- Galp (Fuengirola) – Carretera MA-409 km. 6 – 1.599 €/l
- Ballenoil (Estepona) – Sector Arroyo Enmedio E4, 4 – 1.599 €/l
- Ballenoil (Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Calle Santo Tomás Urbaniz. La Leala Parcela 3 y 4, 3 – 1.599 €/l
- Ballenoil (Vélez-Málaga) – Camino Higueral El, 28 – 1.599 €/l
- Ballenoil (Fuengirola) – Avenida Alcalde Clemente Díaz Ruiz, 38 – 1.599 €/l
- Ballenoil (Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Calle Pacharán, 25 – 1.599 €/l
Precio de la gasolina hoy 16 de mayo en Córdoba
Si vives en Córdoba estos son los precios más baratos de la gasolina para hoy sábado:
Gasolina 95
- Ballenoil (Lucena) – Calle Ejido del Valle, s/n junto Recinto Ferial – 1.385 €/l
- Plenergy (Lucena) – Calle Concha Lago, s/n – 1.385 €/l
- Plenergy (Anjarón) – Calle Espejo, 21 – 1.385 €/l
- Enerplus (Lucena) – Avenida de la Guardia Civil, 9 – 1.395 €/l
- Ballenoil (Palma del Río) – Avenida Santa Ana, 83 – 1.399 €/l
- Cooperativa Lucena (Lucena) – Avenida de la Infancia, 15 – 1.399 €/l
- F. del Moral (Rute) – Avenida Blas Infante, s/n – 1.409 €/l
- Almazaras de la Subbética (Carcabuey) – Carretera A-339 km. 17,8 – 1.416 €/l
- Enerplus (Córdoba) – Avenida Lonjas, s/n – 1.419 €/l
- Fueling (Lucena) – CL Ronda San Francisco, s/n – 1.419 €/l
Gasolina 98
- Enerplus (Lucena) – Avenida de la Guardia Civil, 9 – 1.489 €/l
- Mirasierra (Rute) – Carretera de Rute a Encinas Reales km. 0,2 – 1.489 €/l
- Fueling (Lucena) – CL Ronda San Francisco, s/n – 1.489 €/l
- El Carmen (Posadas) – Avenida Andalucía, s/n – 1.559 €/l
- Family Energy (Montilla) – Polígono Llanos de Jarata 140 – 1.589 €/l
- Repsol (Alcolea) – CR N-4, 384,8 – 1.605 €/l
- Q8 (El Arrecife) – Carretera N-IV km. 428 – 1.609 €/l
- Carrefour (Baena) – Carretera A-305 km. 60 – 1.609 €/l
- Petromarkt (Puente Genil) – Calle Membrilleras, 5 – 1.619 €/l
- Shell (Lucena) – Carretera de Cabra nº 31 – 1.635 €/l
Diésel
- Almazaras de la Subbética (Carcabuey) – Carretera A-339 km. 17,8 – 1.531 €/l
- Cepsa (La Rambla) – Calle Carrera Baja, 6 – 1.547 €/l
- Ballenoil (Palma del Río) – Avenida Santa Ana, 83 – 1.584 €/l
- Ballenoil (Lucena) – Calle Ejido del Valle, s/n junto Recinto Ferial – 1.585 €/l
- Plenergy (Lucena) – Calle Concha Lago, s/n – 1.585 €/l
- Plenergy (Anjarón) – Calle Espejo, 21 – 1.585 €/l
- F. del Moral (Rute) – Avenida Blas Infante, s/n – 1.589 €/l
- Cooperativa (Benamejí) – Avenida de la Venta, 3 – 1.593 €/l
- Enerplus (Lucena) – Avenida de la Guardia Civil, 9 – 1.595 €/l
- Riosol (Castro del Río) – Ronda Norte, s/n – 1.599 €/l
Precio de la gasolina hoy 16 de mayo en Granada
¿Vives en Granada? Pues no dudes en repostar porque estas son las gasolineras más baratas:
Gasolina 95
- Low Cost Tiburonoil (Albolote) – Calle Loja, s/n – 1.389 €/l
- Juncadiesel (Albolote) – Calle Baza, 328 – 1.389 €/l
- Lerfu (Albolote) – Polígono Juncaril Calle Motril Parcela 238 – 1.389 €/l
- Alcampo Motril (Motril) – Avenida Salobreña, s/n – 1.389 €/l
- Minioil Albolote (Albolote) – Calle Motril, Parcela 243 – 1.389 €/l
- Alcampo (Granada) – C.C. Alcampo, Crta. Jaén km 88 – 1.395 €/l
- E.S. El Molino Atarfe I (Atarfe) – Polígono SI-9.2, 35 – 1.395 €/l
- E.S. El Molino Maracena (Maracena) – Calle Cristóbal Ibáñez Encina, 11 – 1.395 €/l
- Petrol & Go (Granada) – Avenida Andalucía, s/n – 1.395 €/l
- Plenergy (Granada) – Avenida de Andalucía, s/n – 1.395 €/l
Gasolina 98
- ASC Carburantes (Armilla) – Camino Bajo, 35 – 1.479 €/l
- Alcampo (Granada) – C.C. Alcampo, Crta. Jaén km 88 – 1.495 €/l
- Tamoil (Granada) – Avenida Andalucía, s/n – 1.509 €/l
- AM97 Plus S.L. (Valderrubio) – Carretera Tovares km. 1,4 – 1.529 €/l
- ASC Carburantes (Atarfe) – Carretera N-432 km. 429 (izquierdo) – 1.579 €/l
- ASC Carburantes (Atarfe) – Carretera N-432 km. 429 (derecho) – 1.579 €/l
- ASC Carburantes (Armilla) – Carretera Armilla km. 7 – 1.579 €/l
- ASC Carburantes (Granada) – Carretera N-432 km. 431 – 1.579 €/l
- Fueling (Albolote) – Carretera Atarfe-Albolote km. 4 – 1.579 €/l
- A. Aguaza (Cúllar) – CR N-342, 156 – 1.589 €/l
Diésel
- Plenergy (Atarfe) – Carretera Pinos Puente (N-432) km. 427 – 1.497 €/l
- A. Aguaza (Cúllar) – CR N-342, 156 – 1.569 €/l
- Gaia (Zújar) – Polígono Acceso a Ctra. Estación Ferrocarril, s/n – 1.579 €/l
- Andaluza de Transportes SCA (Albolote) – Camino Albolote-Atarfe, Parcela 16 Polígono 18 – 1.584 €/l
- BP Baza (Baza) – Carretera Benamaurel km. s/n – 1.587 €/l
- Sur-Oil (Peligros) – Calle Loja esq. Calle Guadix, s/n – 1.589 €/l
- Low Cost Tiburonoil (Albolote) – Calle Loja, s/n – 1.589 €/l
- Juncadiesel (Albolote) – Calle Baza, 328 – 1.589 €/l
- Alcampo Motril (Motril) – Avenida Salobreña, s/n – 1.589 €/l
- El Grupo SCA (Castell de Ferro) – Calle Rambla Hileros, s/n – 1.589 €/l
Cómo encontrar las gasolineras más baratas
Ya hemos visto de qué modo podemos encontrar las gasolineras más económicas gracias a usar la herramienta del Geoportal gasolineras, en el que ver listados como el mostrado o también podemos filtrar y ver resultados en forma de mapa como este que te mostramos de Sevilla a continuación. Si entras en el portal verás como puedes ajustar búsqueda por zona o hacer que el mapa se vaya haciendo más y más grande para dar con aquella gasolinera que realmente esté más cerca de ti.