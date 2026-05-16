Precio de la gasolina hoy 16 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía

Andalucía se prepara para un fin de semana bastante movido si tenemos en cuenta que mañana se celebran sus elecciones. Sin embargo, muchos querrán aprovechar este sábado para hacer alguna escapada o sencillamente cogerán el coche para disfrutar de este día de modo que si tienes que repostar o llenar el depósito es importante saber cuáles son los precios de la gasolina hoy 16 de mayo en Andalucía y en concreto, en algunas de sus ciudades principales como Sevilla, Málaga o Cádiz a partir de los datos recopilados por el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica.

Precio de la gasolina hoy 16 de mayo en Sevilla

Sevilla tiene hoy sábado estos precios según vemos en el Geoportal de Gasolineras:

Gasolina 95

Family Energy (Utrera) – Carretera C.Cial Almazara Plaza (Ctra. A376) km. 2 – 1.309 €/l

(Utrera) – Carretera C.Cial Almazara Plaza (Ctra. A376) km. 2 – 1.309 €/l Plenergy (Utrera) – Calle Almazara, 2 – 1.309 €/l

(Utrera) – Calle Almazara, 2 – 1.309 €/l Plenergy (Utrera) – Calle Mirlo, 1 – 1.309 €/l

(Utrera) – Calle Mirlo, 1 – 1.309 €/l Pertroprix (Calonge) – Calle Metalurgia, s/n – 1.317 €/l

(Calonge) – Calle Metalurgia, s/n – 1.317 €/l Plenergy (Sevilla) – Calle Metalurgia, s/n – 1.317 €/l

(Sevilla) – Calle Metalurgia, s/n – 1.317 €/l Family Energy (Morón de la Frontera) – Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n – 1.319 €/l

(Morón de la Frontera) – Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n – 1.319 €/l Petroprix (Morón de la Frontera) – Avenida del Pilar, 4 – 1.319 €/l

(Morón de la Frontera) – Avenida del Pilar, 4 – 1.319 €/l Ronda Norte (Sevilla) – Autovía SE30 Nudo Calonge km. s/n – 1.327 €/l

(Sevilla) – Autovía SE30 Nudo Calonge km. s/n – 1.327 €/l Ballenoil (Morón de la Frontera) – Calle del Yeso, s/n – 1.339 €/l

(Morón de la Frontera) – Calle del Yeso, s/n – 1.339 €/l Ballenoil (Utrera) – Plaza de la Trianilla, s/n – 1.339 €/l

Gasolina 98

Alcampo S.A. (Sevilla) – Calle Ronda del Tamarguillo, s/n – 1.544 €/l

(Sevilla) – Calle Ronda del Tamarguillo, s/n – 1.544 €/l Galp (Sevilla) – Calle Antonio Peña y López, 5 – 1.549 €/l

(Sevilla) – Calle Antonio Peña y López, 5 – 1.549 €/l Galp (Sevilla) – Avenida Andalucía, 44 – 1.549 €/l

(Sevilla) – Avenida Andalucía, 44 – 1.549 €/l Shell (Sevilla) – Avenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n – 1.564 €/l

(Sevilla) – Avenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n – 1.564 €/l Galp (Alcalá de Guadaíra) – Carretera A-92 km. 4 – 1.569 €/l

(Alcalá de Guadaíra) – Carretera A-92 km. 4 – 1.569 €/l Nueva Calonge (Sevilla) – Calle Metalurgia, s/n – 1.589 €/l

(Sevilla) – Calle Metalurgia, s/n – 1.589 €/l Enerplus (Mairena del Alcor) – Carretera A392 km. 19,900 – 1.595 €/l

(Mairena del Alcor) – Carretera A392 km. 19,900 – 1.595 €/l Family Energy (Morón de la Frontera) – Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n – 1.599 €/l

(Morón de la Frontera) – Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n – 1.599 €/l Astigi (Écija) – Autovía A-4 km. 450 – 1.609 €/l

(Écija) – Autovía A-4 km. 450 – 1.609 €/l Q8 (Bollullos de la Mitación) – Carretera A-474 de Sevilla a Almonte por Pilas km. 7,75 – 1.614 €/l

Diésel

Petroprix (Mairena del Aljarafe) – Calle Lonja, 28 – 1.539 €/l

(Mairena del Aljarafe) – Calle Lonja, 28 – 1.539 €/l Pertroprix (Calonge) – Calle Metalurgia, s/n – 1.559 €/l

(Calonge) – Calle Metalurgia, s/n – 1.559 €/l Plenergy (Sevilla) – Calle Metalurgia, s/n – 1.559 €/l

(Sevilla) – Calle Metalurgia, s/n – 1.559 €/l Plenergy (Sevilla) – Travesía Su Eminencia, 2 – 1.559 €/l

(Sevilla) – Travesía Su Eminencia, 2 – 1.559 €/l Alcampo S.A. (Sevilla) – Calle Ronda del Tamarguillo, s/n – 1.562 €/l

(Sevilla) – Calle Ronda del Tamarguillo, s/n – 1.562 €/l Ronda Norte (Sevilla) – Autovía SE30 Nudo Calonge km. s/n – 1.569 €/l

(Sevilla) – Autovía SE30 Nudo Calonge km. s/n – 1.569 €/l Masfuel (La Rinconada) – Carretera A-8002 km. 7,6 – 1.578 €/l

(La Rinconada) – Carretera A-8002 km. 7,6 – 1.578 €/l Moove (Sevilla) – Calle Astronomía, 3 – 1.578 €/l

(Sevilla) – Calle Astronomía, 3 – 1.578 €/l Moove (Alcalá del Río) – Avenida de Andalucía, s/n – 1.578 €/l

(Alcalá del Río) – Avenida de Andalucía, s/n – 1.578 €/l E.S. Vistalegre (Utrera) – Calle Écija-Jerez, 11 – 1.579 €/l

Precio de la gasolina hoy 16 de mayo en Cádiz

Si vives en Cádiz estas son las gasolineras que tienen hoy sábado los precios más económicos:

Gasolina 95

Tamoil (Jerez de la Frontera) – Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1 – 1.379 €/l

(Jerez de la Frontera) – Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1 – 1.379 €/l Alcampo (Jerez de la Frontera) – Calle Ronda Aurora Boreal, 3 – 1.379 €/l

(Jerez de la Frontera) – Calle Ronda Aurora Boreal, 3 – 1.379 €/l Petroprix (Jerez de la Frontera) – Carretera Madrid Cádiz km. 15 – 1.379 €/l

(Jerez de la Frontera) – Carretera Madrid Cádiz km. 15 – 1.379 €/l Plenergy (Jerez de la Frontera) – Carretera Circunvalación km. s/n – 1.379 €/l

(Jerez de la Frontera) – Carretera Circunvalación km. s/n – 1.379 €/l Ballenoil (Jerez de la Frontera) – Avenida Sanlúcar – 1.389 €/l

(Jerez de la Frontera) – Avenida Sanlúcar – 1.389 €/l Ballenoil (Jerez de la Frontera) – Carretera de Lebrija km. 6 – 1.389 €/l

(Jerez de la Frontera) – Carretera de Lebrija km. 6 – 1.389 €/l Seroil Energy (Jerez de la Frontera) – Carretera de Lebrija km. 6 – 1.389 €/l

(Jerez de la Frontera) – Carretera de Lebrija km. 6 – 1.389 €/l Plenergy (Villamartín) – Avenida de Arcos, 60 – 1.389 €/l

(Villamartín) – Avenida de Arcos, 60 – 1.389 €/l GM Oil (El Puerto de Santa María) – Carrer El Palmar, 11 – 1.395 €/l

(El Puerto de Santa María) – Carrer El Palmar, 11 – 1.395 €/l Ballenoil (El Puerto de Santa María) – Carretera N-IV km. 653,2 – 1.399 €/l

Gasolina 98

Alcampo (Jerez de la Frontera) – Calle Ronda Aurora Boreal, 3 – 1.469 €/l

(Jerez de la Frontera) – Calle Ronda Aurora Boreal, 3 – 1.469 €/l Tamoil (Jerez de la Frontera) – Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1 – 1.479 €/l

(Jerez de la Frontera) – Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1 – 1.479 €/l ES Coloso (La Línea de la Concepción) – Carretera Comarcal 233 km. 5,8 – 1.495 €/l

(La Línea de la Concepción) – Carretera Comarcal 233 km. 5,8 – 1.495 €/l Shell (La Línea de la Concepción) – Avenida Ronda Norte, 2 – 1.567 €/l

(La Línea de la Concepción) – Avenida Ronda Norte, 2 – 1.567 €/l Shell (Jerez de la Frontera) – A-480 km. 25,8 – 1.569 €/l

(Jerez de la Frontera) – A-480 km. 25,8 – 1.569 €/l ASC Carburantes (Tarifa) – Carretera C.N.340 km. 94,2 Mesón Pancho – 1.579 €/l

(Tarifa) – Carretera C.N.340 km. 94,2 Mesón Pancho – 1.579 €/l Tarifa Oil (Tarifa) – Calle Algeciras, 58 – 1.579 €/l

(Tarifa) – Calle Algeciras, 58 – 1.579 €/l Shell (Jerez de la Frontera) – Carretera Circunvalación km. 639,8 – 1.589 €/l

(Jerez de la Frontera) – Carretera Circunvalación km. 639,8 – 1.589 €/l Galp (Jerez de la Frontera) – Carretera Antigua N-IV km. 639,5 – 1.599 €/l

(Jerez de la Frontera) – Carretera Antigua N-IV km. 639,5 – 1.599 €/l Shell (Jerez de la Frontera) – Carretera Calvario km. s/n – 1.639 €/l

Diésel

SCA Ntra. Sra. de las Virtudes (Conil de la Frontera) – Carretera Cádiz Málaga km. 21 – 1.540 €/l

(Conil de la Frontera) – Carretera Cádiz Málaga km. 21 – 1.540 €/l Galp (Medina-Sidonia) – Calle Europa, s/n – 1.559 €/l

(Medina-Sidonia) – Calle Europa, s/n – 1.559 €/l Ballenoil (El Puerto de Santa María) – Carretera N-IV km. 653,2 – 1.575 €/l

(El Puerto de Santa María) – Carretera N-IV km. 653,2 – 1.575 €/l Petroprix (El Puerto de Santa María) – Calle Río Guadarranque, 1 – 1.575 €/l

(El Puerto de Santa María) – Calle Río Guadarranque, 1 – 1.575 €/l Petroprix (Los Arenales) – Calle Albert Einstein, 17 – 1.575 €/l

(Los Arenales) – Calle Albert Einstein, 17 – 1.575 €/l GM Oil (El Puerto de Santa María) – Carrer El Palmar, 11 – 1.575 €/l

(El Puerto de Santa María) – Carrer El Palmar, 11 – 1.575 €/l Ballenoil (Río San Pedro) – Avenida del Perú, P.I. Río San Pedro, 1 – 1.575 €/l

(Río San Pedro) – Avenida del Perú, P.I. Río San Pedro, 1 – 1.575 €/l Petroprix Chiclana (Chiclana de la Frontera) – Avenida Mueble del, 28 – 1.579 €/l

(Chiclana de la Frontera) – Avenida Mueble del, 28 – 1.579 €/l Petroprix (Chiclana de la Frontera) – Avenida del Mueble, 56 – 1.579 €/l

(Chiclana de la Frontera) – Avenida del Mueble, 56 – 1.579 €/l Ballenoil (San Fernando) – CL Ferrocarril 34 – 1.585 €/l

Precio de la gasolina hoy 16 de mayo en Málaga

Málaga despierta hoy con estos precios como los más económicos para la gasolina y el diésel:

Gasolina 95

S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen (Cuevas de San Marcos) – Avenida de Juan XXII, s/n – 1.379 €/l

(Cuevas de San Marcos) – Avenida de Juan XXII, s/n – 1.379 €/l Los Remedios-Picasat SCA (Ronda) – Carretera CA-9113 Setenil-El Gastor km. 11 – 1.410 €/l

(Ronda) – Carretera CA-9113 Setenil-El Gastor km. 11 – 1.410 €/l Ballenoil (Estepona) – Sector Arroyo Enmedio E4, 4 – 1.419 €/l

(Estepona) – Sector Arroyo Enmedio E4, 4 – 1.419 €/l Ballenoil (Estepona) – Calle Graham Bell, 13 – 1.419 €/l

(Estepona) – Calle Graham Bell, 13 – 1.419 €/l Madese-Benamaina (Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Avenida Tivoli, 19 – 1.428 €/l

(Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Avenida Tivoli, 19 – 1.428 €/l Ballenoil (Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Calle Santo Tomás Urbaniz. La Leala Parcela 3 y 4, 3 – 1.428 €/l

(Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Calle Santo Tomás Urbaniz. La Leala Parcela 3 y 4, 3 – 1.428 €/l Petroprix (Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Urbanización La Leala, 22 – 1.428 €/l

(Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Urbanización La Leala, 22 – 1.428 €/l Ballenoil (Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Calle Pacharán, 25 – 1.428 €/l

(Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Calle Pacharán, 25 – 1.428 €/l Ballenoil (Torremolinos) – Calle Antonio Márquez Muñoz, 36 – 1.428 €/l

(Torremolinos) – Calle Antonio Márquez Muñoz, 36 – 1.428 €/l Petrol & Go (Estepona) – Autovía A-7 km. 151 – 1.439 €/l

Gasolina 98

M3 Petróleos (Benalmádena) – Av. Antonio Machado, 110 – 1.539 €/l

(Benalmádena) – Av. Antonio Machado, 110 – 1.539 €/l Ninguno (Marbella) – Calle Aluminio, s/n – 1.569 €/l

(Marbella) – Calle Aluminio, s/n – 1.569 €/l ES Coloso Churriana (Málaga) – Carretera Comarcal Coín-Málaga km. 89 – 1.595 €/l

(Málaga) – Carretera Comarcal Coín-Málaga km. 89 – 1.595 €/l Coloso (Málaga) – Carretera de Coín km. 54 – 1.595 €/l

(Málaga) – Carretera de Coín km. 54 – 1.595 €/l Agla (Cerralba) – Carretera de Cerralba nº 1 km. 1 – 1.605 €/l

(Cerralba) – Carretera de Cerralba nº 1 km. 1 – 1.605 €/l Shell (Málaga) – Avenida Velázquez, s/n – 1.609 €/l

(Málaga) – Avenida Velázquez, s/n – 1.609 €/l Galp (Fuengirola) – Parc Parcela 1.3 de la UE-3.11 Finca Valdelecrín, s/n – 1.619 €/l

(Fuengirola) – Parc Parcela 1.3 de la UE-3.11 Finca Valdelecrín, s/n – 1.619 €/l La Trocha (Coín) – Carretera Coín-Cártama km. 1 – 1.649 €/l

(Coín) – Carretera Coín-Cártama km. 1 – 1.649 €/l Galp (Málaga) – Calle Herman Hesse, 5 – 1.649 €/l

(Málaga) – Calle Herman Hesse, 5 – 1.649 €/l Shell (Torremolinos) – Calle Cruz de la, 68 – 1.649 €/l

Diésel

S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen (Cuevas de San Marcos) – Avenida de Juan XXII, s/n – 1.569 €/l

(Cuevas de San Marcos) – Avenida de Juan XXII, s/n – 1.569 €/l Autonet&Oil (Nerja) – Calle Pago Castillo Alto, 1 – 1.579 €/l

(Nerja) – Calle Pago Castillo Alto, 1 – 1.579 €/l Madese-Benamaina (Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Avenida Tivoli, 19 – 1.598 €/l

(Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Avenida Tivoli, 19 – 1.598 €/l Petroprix (Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Urbanización La Leala, 22 – 1.598 €/l

(Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Urbanización La Leala, 22 – 1.598 €/l Galp (Fuengirola) – Carretera MA-409 km. 6 – 1.599 €/l

(Fuengirola) – Carretera MA-409 km. 6 – 1.599 €/l Ballenoil (Estepona) – Sector Arroyo Enmedio E4, 4 – 1.599 €/l

(Estepona) – Sector Arroyo Enmedio E4, 4 – 1.599 €/l Ballenoil (Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Calle Santo Tomás Urbaniz. La Leala Parcela 3 y 4, 3 – 1.599 €/l

(Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Calle Santo Tomás Urbaniz. La Leala Parcela 3 y 4, 3 – 1.599 €/l Ballenoil (Vélez-Málaga) – Camino Higueral El, 28 – 1.599 €/l

(Vélez-Málaga) – Camino Higueral El, 28 – 1.599 €/l Ballenoil (Fuengirola) – Avenida Alcalde Clemente Díaz Ruiz, 38 – 1.599 €/l

(Fuengirola) – Avenida Alcalde Clemente Díaz Ruiz, 38 – 1.599 €/l Ballenoil (Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Calle Pacharán, 25 – 1.599 €/l

Precio de la gasolina hoy 16 de mayo en Córdoba

Si vives en Córdoba estos son los precios más baratos de la gasolina para hoy sábado:

Gasolina 95

Ballenoil (Lucena) – Calle Ejido del Valle, s/n junto Recinto Ferial – 1.385 €/l

(Lucena) – Calle Ejido del Valle, s/n junto Recinto Ferial – 1.385 €/l Plenergy (Lucena) – Calle Concha Lago, s/n – 1.385 €/l

(Lucena) – Calle Concha Lago, s/n – 1.385 €/l Plenergy (Anjarón) – Calle Espejo, 21 – 1.385 €/l

(Anjarón) – Calle Espejo, 21 – 1.385 €/l Enerplus (Lucena) – Avenida de la Guardia Civil, 9 – 1.395 €/l

(Lucena) – Avenida de la Guardia Civil, 9 – 1.395 €/l Ballenoil (Palma del Río) – Avenida Santa Ana, 83 – 1.399 €/l

(Palma del Río) – Avenida Santa Ana, 83 – 1.399 €/l Cooperativa Lucena (Lucena) – Avenida de la Infancia, 15 – 1.399 €/l

(Lucena) – Avenida de la Infancia, 15 – 1.399 €/l F. del Moral (Rute) – Avenida Blas Infante, s/n – 1.409 €/l

(Rute) – Avenida Blas Infante, s/n – 1.409 €/l Almazaras de la Subbética (Carcabuey) – Carretera A-339 km. 17,8 – 1.416 €/l

(Carcabuey) – Carretera A-339 km. 17,8 – 1.416 €/l Enerplus (Córdoba) – Avenida Lonjas, s/n – 1.419 €/l

(Córdoba) – Avenida Lonjas, s/n – 1.419 €/l Fueling (Lucena) – CL Ronda San Francisco, s/n – 1.419 €/l

Gasolina 98

Enerplus (Lucena) – Avenida de la Guardia Civil, 9 – 1.489 €/l

(Lucena) – Avenida de la Guardia Civil, 9 – 1.489 €/l Mirasierra (Rute) – Carretera de Rute a Encinas Reales km. 0,2 – 1.489 €/l

(Rute) – Carretera de Rute a Encinas Reales km. 0,2 – 1.489 €/l Fueling (Lucena) – CL Ronda San Francisco, s/n – 1.489 €/l

(Lucena) – CL Ronda San Francisco, s/n – 1.489 €/l El Carmen (Posadas) – Avenida Andalucía, s/n – 1.559 €/l

(Posadas) – Avenida Andalucía, s/n – 1.559 €/l Family Energy (Montilla) – Polígono Llanos de Jarata 140 – 1.589 €/l

(Montilla) – Polígono Llanos de Jarata 140 – 1.589 €/l Repsol (Alcolea) – CR N-4, 384,8 – 1.605 €/l

(Alcolea) – CR N-4, 384,8 – 1.605 €/l Q8 (El Arrecife) – Carretera N-IV km. 428 – 1.609 €/l

(El Arrecife) – Carretera N-IV km. 428 – 1.609 €/l Carrefour (Baena) – Carretera A-305 km. 60 – 1.609 €/l

(Baena) – Carretera A-305 km. 60 – 1.609 €/l Petromarkt (Puente Genil) – Calle Membrilleras, 5 – 1.619 €/l

(Puente Genil) – Calle Membrilleras, 5 – 1.619 €/l Shell (Lucena) – Carretera de Cabra nº 31 – 1.635 €/l

Diésel

Almazaras de la Subbética (Carcabuey) – Carretera A-339 km. 17,8 – 1.531 €/l

(Carcabuey) – Carretera A-339 km. 17,8 – 1.531 €/l Cepsa (La Rambla) – Calle Carrera Baja, 6 – 1.547 €/l

(La Rambla) – Calle Carrera Baja, 6 – 1.547 €/l Ballenoil (Palma del Río) – Avenida Santa Ana, 83 – 1.584 €/l

(Palma del Río) – Avenida Santa Ana, 83 – 1.584 €/l Ballenoil (Lucena) – Calle Ejido del Valle, s/n junto Recinto Ferial – 1.585 €/l

(Lucena) – Calle Ejido del Valle, s/n junto Recinto Ferial – 1.585 €/l Plenergy (Lucena) – Calle Concha Lago, s/n – 1.585 €/l

(Lucena) – Calle Concha Lago, s/n – 1.585 €/l Plenergy (Anjarón) – Calle Espejo, 21 – 1.585 €/l

(Anjarón) – Calle Espejo, 21 – 1.585 €/l F. del Moral (Rute) – Avenida Blas Infante, s/n – 1.589 €/l

(Rute) – Avenida Blas Infante, s/n – 1.589 €/l Cooperativa (Benamejí) – Avenida de la Venta, 3 – 1.593 €/l

(Benamejí) – Avenida de la Venta, 3 – 1.593 €/l Enerplus (Lucena) – Avenida de la Guardia Civil, 9 – 1.595 €/l

(Lucena) – Avenida de la Guardia Civil, 9 – 1.595 €/l Riosol (Castro del Río) – Ronda Norte, s/n – 1.599 €/l

Precio de la gasolina hoy 16 de mayo en Granada

¿Vives en Granada? Pues no dudes en repostar porque estas son las gasolineras más baratas:

Gasolina 95

Low Cost Tiburonoil (Albolote) – Calle Loja, s/n – 1.389 €/l

(Albolote) – Calle Loja, s/n – 1.389 €/l Juncadiesel (Albolote) – Calle Baza, 328 – 1.389 €/l

(Albolote) – Calle Baza, 328 – 1.389 €/l Lerfu (Albolote) – Polígono Juncaril Calle Motril Parcela 238 – 1.389 €/l

(Albolote) – Polígono Juncaril Calle Motril Parcela 238 – 1.389 €/l Alcampo Motril (Motril) – Avenida Salobreña, s/n – 1.389 €/l

(Motril) – Avenida Salobreña, s/n – 1.389 €/l Minioil Albolote (Albolote) – Calle Motril, Parcela 243 – 1.389 €/l

(Albolote) – Calle Motril, Parcela 243 – 1.389 €/l Alcampo (Granada) – C.C. Alcampo, Crta. Jaén km 88 – 1.395 €/l

(Granada) – C.C. Alcampo, Crta. Jaén km 88 – 1.395 €/l E.S. El Molino Atarfe I (Atarfe) – Polígono SI-9.2, 35 – 1.395 €/l

(Atarfe) – Polígono SI-9.2, 35 – 1.395 €/l E.S. El Molino Maracena (Maracena) – Calle Cristóbal Ibáñez Encina, 11 – 1.395 €/l

(Maracena) – Calle Cristóbal Ibáñez Encina, 11 – 1.395 €/l Petrol & Go (Granada) – Avenida Andalucía, s/n – 1.395 €/l

(Granada) – Avenida Andalucía, s/n – 1.395 €/l Plenergy (Granada) – Avenida de Andalucía, s/n – 1.395 €/l

Gasolina 98

ASC Carburantes (Armilla) – Camino Bajo, 35 – 1.479 €/l

(Armilla) – Camino Bajo, 35 – 1.479 €/l Alcampo (Granada) – C.C. Alcampo, Crta. Jaén km 88 – 1.495 €/l

(Granada) – C.C. Alcampo, Crta. Jaén km 88 – 1.495 €/l Tamoil (Granada) – Avenida Andalucía, s/n – 1.509 €/l

(Granada) – Avenida Andalucía, s/n – 1.509 €/l AM97 Plus S.L. (Valderrubio) – Carretera Tovares km. 1,4 – 1.529 €/l

(Valderrubio) – Carretera Tovares km. 1,4 – 1.529 €/l ASC Carburantes (Atarfe) – Carretera N-432 km. 429 (izquierdo) – 1.579 €/l

(Atarfe) – Carretera N-432 km. 429 (izquierdo) – 1.579 €/l ASC Carburantes (Atarfe) – Carretera N-432 km. 429 (derecho) – 1.579 €/l

(Atarfe) – Carretera N-432 km. 429 (derecho) – 1.579 €/l ASC Carburantes (Armilla) – Carretera Armilla km. 7 – 1.579 €/l

(Armilla) – Carretera Armilla km. 7 – 1.579 €/l ASC Carburantes (Granada) – Carretera N-432 km. 431 – 1.579 €/l

(Granada) – Carretera N-432 km. 431 – 1.579 €/l Fueling (Albolote) – Carretera Atarfe-Albolote km. 4 – 1.579 €/l

(Albolote) – Carretera Atarfe-Albolote km. 4 – 1.579 €/l A. Aguaza (Cúllar) – CR N-342, 156 – 1.589 €/l

Diésel

Plenergy (Atarfe) – Carretera Pinos Puente (N-432) km. 427 – 1.497 €/l

(Atarfe) – Carretera Pinos Puente (N-432) km. 427 – 1.497 €/l A. Aguaza (Cúllar) – CR N-342, 156 – 1.569 €/l

(Cúllar) – CR N-342, 156 – 1.569 €/l Gaia (Zújar) – Polígono Acceso a Ctra. Estación Ferrocarril, s/n – 1.579 €/l

(Zújar) – Polígono Acceso a Ctra. Estación Ferrocarril, s/n – 1.579 €/l Andaluza de Transportes SCA (Albolote) – Camino Albolote-Atarfe, Parcela 16 Polígono 18 – 1.584 €/l

(Albolote) – Camino Albolote-Atarfe, Parcela 16 Polígono 18 – 1.584 €/l BP Baza (Baza) – Carretera Benamaurel km. s/n – 1.587 €/l

(Baza) – Carretera Benamaurel km. s/n – 1.587 €/l Sur-Oil (Peligros) – Calle Loja esq. Calle Guadix, s/n – 1.589 €/l

(Peligros) – Calle Loja esq. Calle Guadix, s/n – 1.589 €/l Low Cost Tiburonoil (Albolote) – Calle Loja, s/n – 1.589 €/l

(Albolote) – Calle Loja, s/n – 1.589 €/l Juncadiesel (Albolote) – Calle Baza, 328 – 1.589 €/l

(Albolote) – Calle Baza, 328 – 1.589 €/l Alcampo Motril (Motril) – Avenida Salobreña, s/n – 1.589 €/l

(Motril) – Avenida Salobreña, s/n – 1.589 €/l El Grupo SCA (Castell de Ferro) – Calle Rambla Hileros, s/n – 1.589 €/l

Cómo encontrar las gasolineras más baratas

Ya hemos visto de qué modo podemos encontrar las gasolineras más económicas gracias a usar la herramienta del Geoportal gasolineras, en el que ver listados como el mostrado o también podemos filtrar y ver resultados en forma de mapa como este que te mostramos de Sevilla a continuación. Si entras en el portal verás como puedes ajustar búsqueda por zona o hacer que el mapa se vaya haciendo más y más grande para dar con aquella gasolinera que realmente esté más cerca de ti.