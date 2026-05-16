Colas kilométricas en Lidl desde hoy, sábado 16 de mayo, por la sombrilla inclinable con manivela con techo repelente al agua

Cuando empieza el buen tiempo, terrazas, patios y balcones vuelven a llenarse de vida. Mucha gente aprovecha estas semanas para renovar los muebles de exterior o buscar soluciones sencillas para soportar mejor el sol durante el verano, sobre todo ahora que tras los días de lluvia que hemos sufrido, parece que las temperaturas ya empiezan a subir en buena parte de España. Y en medio de esa campaña de productos de jardín que cada año lanzan los supermercados, Lidl ha puesto a la venta una sombrilla grande de la marca Livarno que está llamando bastante la atención por el tamaño y por algunas características poco habituales en modelos de este precio.

La cadena alemana vende esta sombrilla por 39,99 euros y uno de los detalles que más destacan es que no se queda en el típico modelo básico para poner junto a una mesa. Tiene casi tres metros de diámetro, incluye sistema inclinable y además incorpora tejido repelente al agua junto a protección UV 80. Es decir, que a simple vista parece la clásica sombrilla de terraza de toda la vida, pero cuando se revisan las características aparecen varios detalles que normalmente suelen verse en productos algo más caros. Sobre todo en modelos pensados para usar durante todo el verano en jardines, patios o terrazas donde el sol pega de lleno durante horas, de modo que ya se ha convertido en la sombrilla de Lidl más buscada y como no, la más vendida antes de que llegue el verano.

La sombrilla de Lidl que ya está arrasando en tiendas

La sombrilla pertenece a la marca Livarno, habitual dentro de la sección de hogar y jardín de Lidl. Tiene unas medidas aproximadas de 249 centímetros de alto y 294 centímetros de diámetro, así que está pensada para cubrir zonas bastante amplias, desde mesas exteriores hasta rincones de descanso o tumbonas.

Uno de los elementos más prácticos es la manivela lateral. Gracias a ese sistema, abrirla y cerrarla resulta mucho más cómodo que en las sombrillas tradicionales que funcionan únicamente con empuje manual. Además, incorpora bloqueo para que se pueda quedar fija una vez abierta. Por otro lado, también cuenta con un sistema de inclinación en tres posiciones. Esto hace que se pueda moverligeramente la orientación de la capota dependiendo de cómo vaya cambiando el sol a lo largo del día, algo que termina siendo bastante útil en terrazas donde la luz entra directamente durante muchas horas.

Protección solar y tejido repelente al agua

Otro de los aspectos importantes está en la protección frente al sol. Lidl explica que esta sombrilla cuenta con protección UV 80 según el estándar UV 801, un nivel bastante alto dentro de este tipo de productos de exterior.

La tela está fabricada en poliéster y lleva un tratamiento repelente tanto al agua como a la suciedad. Evidentemente no está pensada para aguantar lluvia fuerte durante horas, pero sí ayuda frente a pequeñas lloviznas, humedad o manchas habituales del uso diario en exteriores. Además, la parte superior incorpora una pequeña apertura de ventilación. Aunque parece un detalle menor, ayuda a que el calor no se acumule tanto debajo de la sombrilla y también reduce algo la presión del viento cuando hace aire.

Otro punto práctico es que la funda puede desmontarse para lavarla a mano. Después de varios meses en exteriores, el polvo y la suciedad terminan acumulándose aunque la sombrilla permanezca cerrada gran parte del tiempo.

Una estructura ligera pero estable

La estructura combina aluminio y acero, materiales muy habituales en este tipo de sombrillas porque permiten mantener cierta resistencia sin que el peso sea excesivo. Según la información del producto, pesa alrededor de 5,4 kilos.

Además de las piezas metálicas, Lidl también utiliza componentes de zinc fundido y plástico reforzado en distintas uniones de la estructura. Eso sí, la base no suele venir incluida, algo bastante común en sombrillas de este tipo. Por eso conviene utilizar un soporte pesado y estable, especialmente en jardines abiertos o terrazas altas donde el viento puede moverla con facilidad.

Por qué este tipo de sombrillas se venden tanto cada verano

Cada año, cuando llegan los meses de calor, muchos hogares buscan maneras rápidas y relativamente económicas de crear zonas de sombra sin hacer obras ni instalaciones complicadas. Ahí es donde las sombrillas grandes como esta que vende Lidl siguen siendo una de las opciones más utilizadas.

Las inclinables, además, suelen ser las más prácticas para el día a día porque permiten adaptar la sombra sin necesidad de mover toda la estructura constantemente. En este caso, Lidl apuesta por un modelo bastante completo para el precio que tiene. El tamaño amplio, la ventilación superior, la protección frente a los rayos UV y el tejido repelente al agua son algunos de los detalles que más destacan dentro de una gama de exterior normalmente mucho más básica.