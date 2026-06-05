TVE regala un programa al socialista Gonzalo Miró con un nombre idéntico al de Aimar Bretos: ‘La cena de los idiotas’

TVE ha honrado a Gonzalo Miró con un nuevo programa, en este caso con él como único protagonista, tras sus apasionadas intervenciones en La 1 orientadas a la defensa del Gobierno de Pedro Sánchez. La televisión pública le ha dado otro espacio que se sumará a los que ya tiene, y que tiene un nombre prácticamente idéntico al podcast de Aimar Bretos, La cena de los idiotés, que anunció su último episodio hace tres días: el del hijo de Pilar Miró se llamará La cena de los idiotas.

La televisión pública no sólo otorga un nuevo programa a Gonzalo Miró, sino que se lo da en horario de máxima audiencia, en el prime time de La 1. Reunirá semanalmente a comensales reconocidos con los que hablará sobre temas de actualidad en un «espacio cálido y cercano en el que los invitados se olvidarán de las cámaras», asegura RTVE. Es decir, un formato muy parecido al de Mi casa es la tuya, que presentaba Bertín Osborne en Telecinco. De hecho, en la producción colaborará Proamagna, responsable de En la tuya o en la mía, que el cantante presentó en primera cadena de la pública.

Según RTVE, «La cena de los idiotas nace con el fin de demostrar que es posible sentarse a cenar con personas que piensan diferente». Si por algo es criticado Gonzalo Miró es, precisamente, por entender siempre que sus opiniones son válidas por encima de las del resto, especialmente cuando tienen connotaciones políticas.

En la mesa del programa se proyectará el archivo audiovisual de TVE para apoyar los temas abordados, aunque parte de La cena de los idiotas también se grabará en la cocina de la casa.

Gonzalo Miró en TVE

Gonzalo Miró entró en TVE con Directo al grano, que presenta junto a Marta Flich, donde ha explotado su lado más polémico en la faceta de presentador. El hijo de Pilar Miró no abandonará el espacio, y también seguirá estando en Malas lenguas noche y estará implicado en el despliegue del Mundial de Fútbol. Es decir, Gonzalo Miró hasta en la sopa. Asimismo, entre los planes de TVE se encuentra sumar a todos ellos un programa más, según El Mundo, con el nombre El retrato de Miró.

El hijo de Pilar Miró, que quiso ser futbolista y cobró mayor protagonismo en televisión tras su relación con Eugenia Martínez de Irujo, y que también aspiró a ser director de cine, ha encontrado por fin su papel protagonista frente a las cámaras.