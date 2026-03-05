Gonzalo Miró censura a Isabel Durán en TVE en calidad de escudero de Sánchez: «Hay que parar esas salvajadas»

Gonzalo Miró ha asumido el papel de escudero de Pedro Sánchez en TVE, donde ha protagonizado un enfrentamiento con Isabel Durán, a la que ha censurado después de que la periodista haya comparado al presidente del Gobierno con Franco. El presentador de Directo al grano no ha permitido a la colaboradora desarrollar su exposición, y ella le ha echado en cara que «no tiene derecho a no dejarle hablar» en un espacio de la televisión pública.

El programa presentado por Marta Flich y Gonzalo Miró ha analizado qué impacto tendría sobre la economía española las amenazas de Donald Trump a Pedro Sánchez -de llevarlas a cabo-, tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán. En ese contexto, Isabel Durán ha tomado la palabra para decir que «Sánchez se parece cada vez más a Franco», y ha argumentado que el dictador «también prohibió a Estados Unidos utilizar las bases de Rota y Morón en el 73, exactamente igual» que el socialista.

Sin embargo, antes de que pudiera argumentar el porqué de la comparación, Gonzalo Miró ha interrumpido a la periodista, y sólo ha permitido que pudiera pronunciar su exposición hasta «Franco». «¡Hala, madre mía!», ha dicho, como si estuviera completamente escandalizado por lo que acababa de escuchar. Miró ha recibido el apoyo de Marta Flich, que ha negado con la cabeza al tiempo que ha dicho «impresionante».

Gonzalo Miró se enfrenta a Isabel Durán

«Franco era un dictador, ¿eh? Cuando dices esas salvajadas, alguien tiene que pararlo, Isabel», le ha recriminado el presentador, que directamente le ha prohibido expresar ciertas opiniones en la televisión pública: «Tú no puedes sentarte aquí y decir ‘Pedro Sánchez se parece cada vez más a Franco’». Miró ha preguntado retóricamente «¿a cuento de qué, basado en qué?», a pesar de que no ha esperado respuesta alguna de Durán porque no le ha dejado proseguir. Es más, ha sido Marta Flich quien ha retomado la réplica diciendo: «Era un acuerdo de Reagan y Felipe González en el 88».

La periodista ha explicado, además de la prohibición de Franco a Estados Unidos en 1973, que Sánchez «se dirige a la nación sin pasar por el Congreso de los Diputados», como hizo este miércoles para rescatar el No a la guerra de Zapatero que le permitiría aunar el voto de la izquierda y de los abstencionistas. «Él se cree presidente fuera de una democracia parlamentaria. Esto es tan importante que lo primero que tendría que haber hecho es ir al Parlamento».

A ello ha añadido que «esto lo hace Sánchez por una clave interna de adelanto electoral, para movilizar a la izquierda (…) Es muy grave, Sánchez no está defendiendo los intereses de España, su No a la guerra es para llegar a la polarización total».

Por su parte, Gonzalo Miró ha justificado que Durán «está comparando a Sánchez con Franco y no había elecciones» y que «lo de las bases militares no tiene nada que ver con lo de ahora».

Finalmente, Marta Flich ha dado por zanjado el tema, para que nadie más continuara hablando, con un tono más elevado de lo habitual: «Pero, ¿de qué estás hablando, Dios mío? Un momento, un momento, por contextualizar, para que en casa lo sepan: acuerdos comerciales. Estamos en la Unión Europea. La legalidad internacional. Convenio, 1988, firmado por Reagan y Felipe González. Le da la razón a Pedro Sánchez por no dejar utilizar esas bases. Por contextualizar y no engañar a la gente». Así, Marta Flich ha retomado el argumento de Pedro Sánchez, el de la «legalidad internacional».