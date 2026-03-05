Ana Rosa desmonta con 12 datos el ‘No a la guerra’ de Sánchez: «Exportamos a Irán 1,3 millones en explosivos»

Ana Rosa Quintana ha retratado la doble cara de Pedro Sánchez al rescatar el No a la guerra de José Luis Rodríguez Zapatero, y lo ha hecho con 12 datos que manifiestan cómo el Ejecutivo no aplica esa premisa a su Gobierno. Así, la presentadora de El programa de AR (Telecinco) ha señalado que Sánchez ha «desempolvado el viejo eslogan que necesitaba» como estrategia para movilizar el voto de quienes no pensaban ejercerlo y el de una izquierda que se sabe dividida y concentrarla en torno a su figura.

El No a la guerra que entona Sánchez ahora son, una vez más, cuatro palabras que asume el Gobierno de Sánchez como parte de su argumentario con el que busca evitar las críticas con un discurso políticamente correcto, según ha sugerido Ana Rosa Quintana. «El presidente ha dado un mitin en Moncloa metiéndose en la piel, casi casi, de una miss, apelando a la paz mundial, pidiendo más hospitales que misiles, un medio ambiente saludable y mejorar la vida de la gente. ¿Quién está en contra de eso?».

«No a la guerra. Estoy muy a favor del No a la guerra. ¿Quién quiere guerras? Todos somos hijos, padres, madres. Todos tenemos familia», ha apuntado la periodista en su editorial. Sin embargo, Sánchez pronuncia un No a la guerra que no aplica a su propio Gobierno, como demuestran los 12 datos que ha citado Ana Rosa Quintana.

El ‘No a la guerra’ de Sánchez en 12 datos

«La realidad que esconde el trampantojo maniqueísta de la pancarta del No a la guerra es otra», ha adelantado la periodista:

España está en el top 10 de la venta de armas en el mundo, el puesto 9.

en el mundo, el puesto 9. El Ejército español ha instruido a un 10% de los soldados ucranianos entrenados en Europa desde 2022.

ha instruido a un 10% de los soldados ucranianos entrenados en Europa desde 2022. Nuestro país ha destinado 615 millones de euros en ayuda militar a Ucrania , y Zelenski anunció una ayuda militar que incluía 40 misiles.

, y anunció una ayuda militar que incluía 40 misiles. La empresa pública Navantia construye tres buques de guerra para Arabia Saudí , aliados de Estados Unidos e Israel .

, aliados de e . Las exportaciones de material bélico de empresas españolas con participación estatal alcanzaron cifras récord a principios de 2026.

de empresas españolas con participación estatal alcanzaron cifras récord a principios de 2026. Sólo en el primer trimestre de 2025, España exportó armamento por valor de 2.332 millones de euros, con un aumento del 18% respecto al año anterior.

por valor de 2.332 millones de euros, con un aumento del 18% respecto al año anterior. España exportó a Estados Unidos material de defensa por más de 31 millones.

Desde la pandemia, España ha exportado armamento a 44 países no democráticos , por valor de 3.000 millones.

, por valor de 3.000 millones. Según la Secretaría de Estado de Comercio, hemos exportado a Irán 1,3 millones en explosivos desde 2024.

1,3 millones en explosivos desde 2024. En junio aterrizaron aviones americanos en Rota y Morón , cuando bombardeaban Irán.

y , cuando bombardeaban Irán. Tenemos 4.000 militares y guardias civiles en cuatro continentes.

en cuatro continentes. Formamos parte de la OTAN, que no es precisamente Greenpeace, y Sánchez firmó el 5% del gasto en Defensa.

Todos estos datos demuestran, ha subrayado Ana Rosa Quintana, que Sánchez «salió entonando el viejo eslogan que llevó a Zapatero al poder, desempolvando la frase que necesitaba», con el objetivo de «movilizar a los abstencionistas».

«Empuñando la pancarta con la que hicieron oposición a Aznar, la sincronizada se pone tras este letrero para entonar las cuatro palabras que salven a su Gobierno», ha sentenciado la presentadora, que ha finalizado asegurando: «Y la verdad es que estoy de acuerdo con el presidente: No a la guerra».