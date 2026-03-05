‘¡La novia!’ no convence a la crítica norteamericana: «Una protagonista poco compleja que se desborda»

Por si no hubiéramos tenido bastante mito de Prometeo con el reciente Frankenstein de Guillermo del Toro, ahora Maggie Gyllenhaal estrena ¡La novia! Un remake de La novia de Frankenstein (1935) de James Whale que pretende revisionar el material original, dándole al personaje femenino el protagonismo que ya per se, debía implicar su título original. Sin embargo, la nueva versión de la criatura no parece haber convencido del todo a la crítica norteamericana. Las principales reseñas del filme valoran las actuaciones de Jessie Buckley y Christian Bale, pero no terminan de ver en la adaptación ni la complejidad propia del rol ni una narración fluida que permita a los espectadores disfrutar de esta especie de mezcolanza entre la obra primigenia de Shelley y la Bonnie y Clyde (1967) de la que pretende nutrirse en tono y forma.

¡La novia! es el segundo largometraje de Gyllenhaal tras las cámaras. La hermana de Jake Gyllenhaal comenzó su carrera como intérprete, llegando a estar nominada en los Oscar de 2010 a la mejor actriz de reparto por Corazón rebelde. Aunque en la actualidad ya la vemos casi más como una incipiente figura autoral del nuevo Hollywood, gracias a la buena acogida que obtuvo su debut, La hija oscura. La ópera prima estrenada en 2021 que adapta la novela de Elena Ferrante le otorgó a Gyllenhaal un estatus de directora de futuro prometedor y la nominación a la estatuilla dorada al mejor guion adaptado. Desgraciadamente, aquel apoyo de la prensa especializada no se ha materializado en esta nueva y ambiciosa propuesta narrativa.

Trama y reparto

Contextualizada en el Chicago de los años 30, la trama de ¡La novia! se centra en la petición de la criatura de Frankenstein a la Dra. Euphronius para que le cree una compañera sentimental. Para ello otorgan vida a una mujer asesinada, desencadenando un romance cargado de crimen, persecuciones policiales y un trasfondo con un cambio social radical.

Aparte de la nominada al Oscar por Hamnet y Bale, en el elenco del proyecto encontramos a Peter Sarsgaard (The Batman), Penélope Cruz (Volver), Annette Bening (American Beauty), Jake Gyllenhaal (Prisioneros) y John Magaro (Vidas pasadas), entre otros.

No hay consenso crítico con ‘¡La novia!’

Una de las reseñas más duras ha sido la de David Rooney de THR: «Si tuviera algo entretenido, emocionante, aterrador, tierno, conmovedor o algo parecido, no sería tan plomiza. La película se convierte en un estridente delirio febril al estilo Bonnie y Clyde».

Por otra parte en IndieWire, Ryan Lattanzio apunta en el poco trasfondo del personaje de Buckley. «Acaba resultando retrógrada, centrada en una protagonista poco compleja que se desborda», escribía el crítico.

Por supuesto, no todo son comentarios peyorativos. Caryn James en la BBC escribió lo siguiente: «Una feroz Jessie Buckley y un desgarrador Christian Bale protagonizan una audaz película de enorme alcance y ambición que está cargada de sorpresas».

Por el momento, las opiniones profesionales sobre su debut no son nada prometedoras. En la web de Rotten Tomatoes, la cinta concentra un 61% de reseñas positivas. Una porcentaje de aprobación tremendamente bajo si lo comparamos con el 97% del inminente estreno de Hoppers o con el 94% de La hija oscura.

¡La novia! llega a los cines españoles mañana, 6 de marzo.