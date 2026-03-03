‘Three Incestuous Sisters’: Alice Rohrwacher dirigirá a Dakota Johnson y Jessie Buckley en su nuevo proyecto

Han pasado más de tres años desde que Alice Rohrwacher sorprendió a la comunidad cinéfila con esa obra maestra llamada La quimera. La habilidad tras la cámara de la cineasta italiana, no representa ninguna sorpresa para aquellos que hayan seguido mínimamente su trayectoria. Rohrwacher se llevó el Gran Premio del Jurado de Cannes en 2014 por El país de las maravillas y el mejor guion-también en el festival de la Croisette-por Lazzaro feliz en 2018. Además de estar nominada al mejor cortometraje de los Oscar 2023, gracias a su trabajo Le pupille. Ahora la autora dará otro salto imponente en su carrera con Three Incestuous Sister, un drama familiar perturbador que estará protagonizada por tres estrellas de la actual parrilla hollywoodiense; Dakota Johnson, Jessie Buckley y Saoirse Ronan.

La historia parte de una adaptación libre de la novela ilustrada superventas de Audrey Niffenegger, la cual pone en foco en tres hermanas que viven en una apartada casa frente al mar. Las tres compiten por Paris, el hijo del farero y después, se desarrollan todo un arco dramático repleto de celos y miseria que nos remonta a las grandes tragedias griegas de la literatura clásica. No entraremos en demasiados detalles sobre el argumento para no caer en spoilers, aunque por lo que sabemos, posiblemente la sinopsis final se desvíe en una versión que no buscará reflejar con milimétrica exactitud la trama original. Rohrwacher ha escrito el guion junto la escritora Otessa Moshfegh, responsable de Mi nombre era Eileen (2023). El rodaje comenzará en abril y lo más probable es que la directora termine estrenando el proyecto en Cannes. Más aún teniendo en cuenta cómo todo el currículum fílmico anterior de la realizadora ha pasado por el certamen autoral francés y los nombres actorales detrás de Three Incestuous Sister.

Se espera que Johnson, Buckley y Ronan den vida a las tres hermanas de la cinta, Clothilde, Ophile y Bettine. Mientras que el papel de Paris estará encarnado presumiblemente por el protagonista de La quimera, Josh O’Connor.

Un reparto de estrellas para Alice Rohrwacher

Tras más de 15 años dirigiendo películas, Alice Rohrwacher se enfrenta en esta ocasión al casting de intérpretes más reconocible de su carrera. Hasta el momento O’Connor era la máxima estrella de su cine, junto a la aparición recurrente de su hermana, la actriz Alba Rohrwacher y la aparición secundaria de Isabella Rossellini en La quimera.

Por un lado, Buckley está a punto de ganar el Oscar por Hamnet, mientras que a Saoirse Ronan le aguarda un papel fundamental como Linda McCartney en la tetralogía de Los Beatles que prepara Sam Mendes. Johnson tras el desaste económico y crítico de Madame Web (2024), parece estar apostando por cineastas alejadas de lo estríctamente comercial y así, el año pasado pudimos verla comandar Materialistas de Celine Song.

Por último O’Connor tiene pendiente en España el estreno de The History of Sound. Aparte en el futuro más inmediato podremos verlo junto a Emily Blunt y a las órdenes de Steven Spielberg en El día de la revelación.

¿Dónde podemos ver las películas de Rohrwacher?

Los no iniciados en el cine de Alice Rohrwacher pueden encontrar sus películas en el streaming: