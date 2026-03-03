Tráiler de ‘Scary Movie 6’: la saga más tronchante con la que creció toda una generación regresa a los cines

La semana pasada ya adelantamos algunas de las películas de terror que iban a parodiar, pero ahora Paramount Pictures ha lanzado el primer tráiler oficial de Scary Movie 6 y la respuesta de los fans no se ha hecho esperar: los espectadores quieren volver a reírse como nunca en las salas. La continuación llega en un momento cumbre para el el cine de terror y eso es lo que precisamente, volverá a explotar una franquicia que no tiene una entrega desde hace 12 años. Pero ¿de qué cintas se mofará la tronchante visión fílmica de los hermanos Wayans?

Parece mentira teniendo en cuenta lo «tradicionalmente malos» que siempre se han considerado estos largometrajes. Sin embargo, el tráiler de Scary Movie 6 llevaba filtrado en redes hace algunos días, siendo compartido de forma viral entre los usuarios. El marketing de las distribuidoras está convirtiendo los adelantos promocionales en experiencias en exclusiva que se ven antes de ciertos estrenos. Y claro, desde la major han dado en el clavo situando el nuevo vistazo de la divertida saga en los pases de la última Scream 7, la propiedad intelectual primigenia que funciona como el núcleo satírico de cada uno de los filmes.

Reboots, remakes, secuelas, spin-offs o el terror elevado, nadie ni ninguna sección del cine de terror de Hollywood está a salvo de ser imitado por la mirada paródica de Marlon, Shawn y Keenen Ivory Wayans. Aunque todavía tendremos que esperar al próximo 5 de junio para poder verla en cines. En su ventana de exhibición, la sexta entrega dirigida por Michael Tiddes coincidirá con la llegada de la película de acción real de Masters del universo y Backrooms, el último fenómeno del mundo del horror que promete romper cualquier expectativa.

Tráiler de ‘Scary Movie 6’

We’re baaaaaack. Watch the official trailer for the new #ScaryMovie – only in theatres June 12. pic.twitter.com/r4k0i2gDbu — Scary Movie (@ScaryMovie) March 2, 2026

Nada más comenzar, el tráiler de Scary Movie 6 confirma aquellas declaraciones de Marlon Wayans en las que el actor y guionista aseguraba cómo el seguimiento no tendría miramientos a la hora de ofender. Recuperando así, la filosofía de humor irreverente de las comedias de principios de siglo. Ahí está la primera secuencia en el metro, donde después de quitarse su disfraz de M3GAN, Ghostface apuñala a uno de los personajes y uno de los pasajeros del vagón dice «pobrecilla, la han apuñalado», a lo que la víctima responde que debería usar su pronombre neutro. Sí, van a reírse de todo el mundo sin ningún tipo de filtro.

Entre gags y barbaridades varias, en el adelanto encontramos referencias de por lo menos una decena de películas del género. Desde apuestas más antiguas como Déjame salir (2017) a éxitos recientes como la 16 veces nominada a los Oscar 2026, Los pecadores (2025), Weapons (2025) o La sustancia (2024).

El reparto de la película

Scary Movie 6 recuperar a sus integrantes principales. Los Wayans vuelven a encarnar sus antiguos papeles e intérpretes como Anna Faris, Regina Hall y Chris Elliot hacen acto de presencia. Tras ellos, Cheri Oteri, Dave Sheridan, Jon Abrahams y Lochlyn Munro completan el reparto secundario.

En un momento en el que el cine de terror se toma más en serio que nunca, la sexta entrega de la franquicia regresa para recordarnos que no hay que tomarse nada demasiado en serio, ni siquiera nuestros propios complejos.