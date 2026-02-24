Éstas son las películas de terror que parodiará ‘Scary Movie 6’: el primer tráiler se lanzará esta semana

Puede que el calendario cinematográfico del 2026 esté marcado por estrenos comerciales imponentes como La odisea o Vengadores: Doomsday. Pero este año, los espectadores también serán testigos del renacer de una de las franquicias paródicas más exitosas del séptimo arte. Nos referimos cómo no a Scary Movie 6, la nueva entrega que marcará el regreso de los guionistas y productores originales, los hermanos Wayans. La saga siempre se ha caracterizado por parodiar las historias de terror del momento, teniendo como punto de partida referencial a Scream (1996). No obstante ¿qué película veremos ridiculizadas en este próximo capítulo producido por Paramount Pictures? Desde algunos medios estadounidenses ya suenan rumores fuertes que apuntan a algunos de los títulos más destacados de los últimos años.

Aparte de su humor irreverente sobre el universo de Ghostface, la socarrona propiedad intelectual se ha reído abiertamente del género del horror, replicando secuencias, personajes y tramas de productos audiovisuales tan conocidos como Sé lo que hicisteis el último verano, Saw o Señales. Aunque del mismo modo, los Wayans han lanzado sus sátiras contra largometrajes alejados de dicha temática. Ahí están sus bromas recurrentes con Million Dollar Baby, Titanic (1997), Brokeback Mountain (2005) u 8 millas (2002).

El encargado de dirigir Scary Movie 6 será Michael Tiddes, un cineasta que comenzó su carrera precisamente realizando las dos entregas de Paranormal Movie, la cual bromea directamente con el formato de la taquillera Paranormal Activity. Pero incluso fuera de este registro, Tiddes es un colaborador habitual de los Wayans, habiendo dirigido comedias absurdas de la talla de Desnudo (2017) o Sextillizos (2019). El guion corre por supuesto, a cargo de Marlon, Shawn y Keenen Ivory Wayans y Rick Alvarez.

‘Scary Movie 6’ parodiará estas películas

Todavía desconocemos el argumento oficial de Scary Movie 6. Se espera que a lo largo de esta semana Paramount lance un primer tráiler que arroje algo de luz al asunto de su sinopsis. A pesar de que el punto de partida narrativo le importe bien poco a uno fans cuyo interés primordial reside en pasar todo el metraje a carcajada limpia.

El caso es que según cuenta Dread Central, la sexta película parodiará Los pecadores de Ryan Coogler, Weapons de Zach Cregger y la saga Un lugar tranquilo de John Krasinski. Sin una confirmación oficial todavía por parte de la producción, el público permanece expectante con una entrega que, según le reveló Marlon Wayans a EW, querrá «hacer reír a todos» sin importar si «eres sensible». «Incluso las personas sensibles necesitan reírse de sí mismas», explicaba el productor y guionista.

El elenco volverá a contar con la mayoría de intérpretes habituales de la franquicia. Desde Anna Faris a Regina Hall, pasando por Dave Sheridan, Lochlyn Munto y Chris Elliott, entre otros.

¿Cuándo se estrena?

Scary Movie 6 está programada para llegar a los cines el próximo 5 de junio. Un mes cargado de novedades y apuestas blockbusters como Masters del universo, El día de la revelación, Toy Story 5 y Supergirl.