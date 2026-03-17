Primeras imágenes oficiales de ‘Dune 3’: la película promete un «épico final» para la trilogía

Poco después de perder su Oscar frente a Michael B. Jordan, Warner Bros. ha lanzado las primeras imágenes oficiales del regreso de Timothée Chalamet al papel de Paul Atreides en Dune 3. El final de una trilogía que buscará hacer historia, cerrando el espectacular camino del héroe en la que será la adaptación de la segunda novela escrita por Frank Herbert, El mesías de Dune. La cinta llegará a finales del presente 2026, pero este nuevo vistazo ofrece una perspectiva oscura con los primerísimos primeros planos de unos personajes completamente transformados y preparados para una «conclusión épica».

Timothée Chalamet es Paul Atreides. #DuneParteTres Disfruta del primer teaser tráiler, esta tarde, a través de TikTok. pic.twitter.com/lpiJHG9cN9 — Warner Bros. España (@WarnerBrosSpain) March 17, 2026

La obra de Herbert siempre se ha visto como un universo realmente complejo de versionar en el campo audiovisual. En los 70, Alejandro Jodorowsky intentó sin éxito, junto a Moebius, crear una película. David Lynch creó un título de culto fallido en los 80 y a principios de los 2000, hubo diversas series de televisión sobre la conquista de Arrakis. Tuvo que pasar más de medio siglo para que Denis Villeneuve, responsable de La llegada (2016) y Blade Runner 2049 (2017), nos regalase una dilogía estéticamente impoluta cuyo visionado en salas se sintió como una experiencia cinematográfica del más alto nivel. Ahora, el director canadiense cerrará el arco del personaje de Chalamet antes de abordar su siguiente proyecto, el reboot de 007. Como bien rezan los post de la major, el primer teaser (tráiler breve) saldrá esta tarde. Aunque por el momento, debemos conformarnos con unas primeras imágenes de Dune 3 que dicen mucho sobre la ambición de una tercera parte que podría ser algo así como El retorno del rey de la nueva generación de cinéfilos.

Primeras imágenes de ‘Dune 3’

Javier Bardem es Stilgar. #DuneParteTres Disfruta del primer teaser tráiler, esta tarde, a través de TikTok. pic.twitter.com/28SC4hIcRv — Warner Bros. España (@WarnerBrosSpain) March 17, 2026

Las imágenes de Dune 3 son en realidad, los primeros carteles promocionales que nos muestran el aspecto que tendrá el casting principal. El que presenta más diferencias de todos es Paul Atreides. El personaje sufrirá una importante transformación con el envejecimiento de su rol, 15 años más mayor que en la secuela. Ese cambio se percibe en las cicatrices que presenta el póster alrededor de sus ojos, pues su metamorfosis no es sólo una cuestión física, sino un salto sin retorno hacia un desempeño psicológico consumido por la ambición de poder.

Florence Pugh es Irulan. #DuneParteTres Disfruta del primer teaser tráiler, esta tarde, a través de TikTok. pic.twitter.com/eF69zgo04A — Warner Bros. España (@WarnerBrosSpain) March 17, 2026

En la colección de instantáneas, también encontramos a los personajes de Chani (Zendaya), la princesa Irulan (Florence Pugh), Stilgar (Javier Bardem) y Lady Jessica (Rebecca Ferguson). Eso sí, esta última aparecerá en un metraje reducido según ha contado la propia actriz sueca. Por último, dentro del elenco que hemos visto a lo largo de la reconquista del planeta desierto, la trama recupera a Duncan Idaho (Jason Momoa) como su versión clon, Hayt.

Por supuesto, Dune: Parte tres tendrá nuevos fichajes. El más destacado es el de Robert Pattinson. El actor será Scytale, uno de los principales antagonistas de la película. El reparto principal se completa con la aparición de Alia Atreides, encarnada por una Anya Taylor-Joy que ya apareció brevemente en Dune: Parte dos (2024), Leto II Atreides (Nakoa-Wolf Momoa) y Ghanima Atreides (Ida Brooke), los hijos gemelos de Paul y Chani.

¿Cuándo llega a los cines?

Dune: Parte tres llegará a los cines el 18 de diciembre del presente año. Justo el mismo fin de semana en el que Marvel y Disney estrenarán Vengadores: Doomsday.