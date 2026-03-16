Oscar 2026: 60 años después, Michael B. Jordan ha roto este récord con su premio al mejor actor

Una batalla tras otra fue la gran vencedora de la 98ª. edición de la alfombra roja, pero Los pecadores más allá del ahogo en la orilla con las desmesuradas expectativas generadas a través de sus 16 nominaciones, también hizo historia en cierta medida. Por un lado, porque Autumn Durald Arkapaw se ha convertido en la primera mujer en llevarse una estatuilla en la categoría de mejor fotografía. Y después, porque el Oscar a Michael B. Jordan rompe un récord que impera en Hollywood desde hace más de medio siglo: es el segundo actor que se lleva el premio por encarnar a a dos personajes en la misma cinta.

En el filme de Ryan Coogler, B. Jordan encarna a Smoke y Stack, dos hermanos gemelos que regresan a su localidad natal para inaugurar un club de música en plena época de la segregación racial. Ambos huyen de su vida delictiva en Chicago, pero al invocar el poder de la música despiertan un mal mucho mayor que el pasado criminal que les persigue. Interpretar a dos roles en un filme suele ser casi siempre, un riesgo interpretativo que no sale demasiado bien. Véase lo sucedido con Robert De Niro en The Alto Knights (2025), cuyo desempeño como Frank Costello y Vito Genovese le valió una reciente nominación a los Razzie. Sin embargo, el sobrado talento de aquel niño que despuntó con apenas 15 años en The Wire (2002) ha hecho historia ahora repitiendo el «doble» hito conseguido por Lee Marvin en 1965, gracias a La ingenua explosiva.

Marvin lo consiguió en su momento por da vida a Kid Shellen, un pistolero y a Tim Strawn, un mercenario. Los dos personajes eran los protagonistas de un filme que podría describirse como una comedia western.

El Oscar de Michael B. Jordan es histórico

Michael B. Jordan accepting the Best Actor Oscar for his performance as the Smokestack twins in SINNERS. #Oscars pic.twitter.com/0lCv9LM1fe — The Academy (@TheAcademy) March 16, 2026

El Oscar de Michael B. Jordan es merecido por su desempeño, aunque la victoria está irremediablemente propiciada por las polémicas declaraciones de Timothée Chalamet. El nivel de los nominados era gigantesco, con Leonardo DiCaprio, Wagner Moura, el propio Chalamet y un Ethan Hawke al que nos habría encantado ver recibir el premio por Blue Moon.

«Gracias a todos los presentes y a todos los que me siguen desde casa por apoyarme a lo largo de mi carrera. Lo agradezco de verdad. Sé que queréis que me vaya bien, y yo quiero que me vaya bien porque apostasteis por mí, así que gracias por seguir apostando por mí. Voy a seguir superándome y voy a seguir siendo la mejor versión de mí mismo», señalaba Jordan en un emocionante discurso al recoger el premio.

El futuro de un actor todoterreno

Tras ser una estrella de Marvel y el heredero de Rocky, el Oscar de Michael B. Jordan es el salto definitivo para un actor todoterreno. En 2027 lo veremos dirigir y protagonizar Creed IV e igualmente, liderará el casting y se pondrá tras las cámaras con el reboot de El secreto de Thomas Crown (1999). Paralelamente, los rumores lo sitúan al frente del remake de Miami vice que planea Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick).

Los pecadores está disponible en la plataforma de HBO Max.