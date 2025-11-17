Ryan Coogler confirma que ‘Black Panther 3’ es una realidad: «Estamos trabajando en ella»

Es el responsable de uno de los títulos más estimulantes del 2025, pero Ryan Coogler ha anunciado que su próximo proyecto le devolverá al género de los superhéroes. El cineasta, quien podría perfectamente salir nominado a la mejor dirección por su trabajo en Los pecadores, explicó que la tercera parte de la franquicia de Marvel supone la próxima parada de una carrera que parecía haber regresado al terreno de los guiones originales. Pues, más allá de la fama y el dinero, con su introducción en la producción de estudios dentro de la casa de las ideas y la MGM con la saga Creed, Coogler había renunciado a esa voz autoral que tanto nos entusiasmó en 2013 gracias a Fruitvale Station. Ahora, el director acaba de poner de manifiesto que ya se encuentra desarrollando Black Panther 3.

El director estadounidense anunció el desarrollo de la preproducción en un evento organizado por la prensa para proyectar Los pecadores, revelando que Black Panther 3 será el siguiente largometraje de su filmografía. Tres años después de ponerse tras las cámaras del spin-off de Rocky, Coogler asumió la dirección y debut del personaje creado por Stan Lee y Jack Kirby, logrando uno de los mayores hitos del género. Black Panther recaudó 1.349 millones de dólares en todo el mundo, siendo todavía a día de hoy la tercera cinta que más dinero ha aunado en la taquilla en la historia de Marvel. La gloria del filme protagonizado por el fallecido Chadwick Boseman no se quedó únicamente en un fenómeno financiero para la exhibición, sino que consiguió hasta siete nominaciones en la alfombra roja. Incluida por supuesto, una polémica consideración dentro de la categoría de mejor película. Finalmente, la propuesta se llevó las estatuillas doradas de mejor vestuario, diseño de producción y banda sonora.

La secuela, reimaginada tras el fallecimiento de su estrella, marcó un punto de inflexión dentro de del UCM (Universo Cinematográfico de Marvel). Uno que anticipó la gran crisis creativa y la pérdida correspondiente de calidad que encontramos en actualmente en el género. Black Panther: Wakanda Forever tuvo un presupuesto de 250 millones de dólares y aunque logró reunir 850 millones en las arcas de Disney, la crítica internacional se despachó a gusto con la que fue en su momento una de las peores películas creadas por el estudio. Por suerte para ella, después llegaron producciones todavía peores como The Marvels 2.

‘Black Panther 3’ está en camino

La proyección de Los pecadores, la cual tendrá seguramente una representación relevante en la próxima edición de los Oscar, sucedió en un evento de Los Ángeles creado por el Deadline’s Contenders.

«Si se tratar de cualquier otra persona, diría ‘Ni puedo confirmarlo ni negarlo’. Pero estamos trabajando duro en ello…Sí, es la próxima película», explicaba Coogler cuando le preguntaron por Black Panther 3.

En noviembre de 2024, a Denzel Washington ya se le escapó que Coogler le estaba escribiendo un papel para la tercera entrega. Declaraciones que resonaron con fuerza en la prensa. Sobre todo, porque Disney todavía no ha confirmado en ningún momento de forma oficial.

¿Cuándo podremos verla en cines?

Teniendo en cuenta el complejo plan de estrenos de Marvel. Black Panther 3 podría no ser una realidad hasta por lo menos, 2028. Recordemos que en la secuela, Shuri (hermana del protagonista), asumía el traje y las habilidades del superhéroe en su enfrentamiento contra Namor.