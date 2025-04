Ryan Coogler confirma su estatus de cineasta estrella: ‘Los pecadores’ es aclamada por la crítica

Quizás no tenga el reconocimiento de Christopher Nolan ni el prestigio autoral de Denis Villeneuve, pero con el estreno de Los pecadores, Ryan Coogler acaba de confirmar su estatus de director estrella. El motivo no es otro que, contra todo pronóstico, su nuevo filme con un duplicado Michael B. Jordan ha sido elogiado enormemente por la prensa internacional. Y no es la primera vez que le pasa al único cineasta que ha sido capaz de colocar a una cinta de Marvel en la categoría de mejor película dentro de los Premios Oscar.

Estrenada esta misma semana, Los pecadores supone el quinto largometraje Coogler tras las cámaras. Un hombre que ha ligado su carrera a la de la estrella de Jordan desde su ópera prima, Fruitvale Station (2013). Su nombre no fue el de uno de esos realizadores que tienen que esperar mucho para dar el salto a una gran franquicia. Dos años después, revitalizó la saga de Rocky con el spin-off de Creed, logrando dotar de vida de nuevo a una IP que no levantaba cabeza desde Rocky Balboa, la propia secuela tardía que Sylvester Stallone intentó erigir en 2006. Aunque el escalón comercial definitivo lo rebasó liderando, la primera historia audiovisual de la casa de las ideas con un reparto casi íntegramente afroamericano. Nos referimos claro está a Black Panther (2018), una propuesta que llegó a estar nominada a siete candidaturas en la alfombra roja de 2019, incluyendo la de mejor película. Hito que todavía no ha replicado ninguna otra adaptación del UCM (Universo Cinematográfico de Marvel).

Black Panther estuvo protagonizada por el prematuramente fallecido Chadwick Boseman y a pesar de que su consideración a las estatuillas doradas fue un tanto exagerada, lo cierto es que logró una taquilla de 859 millones de dólares en todo el mundo. Tras dicho fenómeno en el box office, Coogler pasó por una no muy buena etapa creativa, firmando la coautoría del guion de la deficiente Space Jam: Nuevas leyendas (2021) y la dirección de una Black Panther: Wakanda Forever (2022) que marcó el inicio del actual declive que atesora el cine de superhéroes de Disney. No obstante, con Los pecadores, Coogler se ha recompuesto obteniendo el cariño de la prensa especializada y quién sabe si también el apoyo de un público que podría acudir en masa a las salas tras los aplausos generalizados de la prensa especializada y los espectadores que ya han podido verla. Su principal handicap es precisamente, sus 90 millones de dólares de presupuesto.

¿De qué trata ‘Los pecadores’?

La sinopsis oficial de Los pecadores es la siguiente: «Ambientada durante la ley Seca (años 30), dos hermanos gemelos (a ambos les da vida B. Jordan) vuelven al hogar donde se criaron intentando empezar de nuevo y huyendo de sus temerarias y conflictivas vidas. Sin embargo, pronto se dan cuenta que el regreso a casa no va a ser tan idílico como pensaban. Unas fuerzas esotéricas que aguardan su llegada y que son en realidad vampiros que tienen controlado todo el lugar».

Aparte de tener a Jordan en el elenco por partida doble, el casting concentra además a Hailee Steinfeld (Ojo de Halcón), Miles Caton, Wunmi Mosaku (Black Mirror), Jayme lawson (The Batman), Omar Benson Miller (8 millas), Delroy Lindo (60 segundos) y Jack O’Connell (Back To Black). Escrita por Coogler, el largometraje cuenta además con la composición musical del dos veces ganador del premio de la Academia, Ludwig Göransson (Oppenheimer), quien por otro lado lo ganó la estatuilla por primera vez con Black Panther. Distribuida por Warner, la crítica especializada ha alabado la capacidad del realizador para mezclar géneros en una de esas cintas que en principio no deberían funcionar formalmente, pero que a través del destello de cada uno de sus departamentos consigue conformar una de las mejores películas de vampiros que nos ha dejado el cine en los últimos años.

Ryan Coogler: un director regular

Para atender a la regularidad de Coogler como autor, sólo tenemos que acudir a las reseñas de la mayoría de sus críticas en webs como Rotten Tomatoes, donde Los pecadores ha alcanzado el récord de comentarios positivos dentro de la filmografía del propio cineasta. El relato sobrenatural cuenta con un 99% de críticas positivas, unas cifras que hasta ahora ninguna otra producción ha alcanzado en 2025.

Pero aunque esto pueda resultar ciertamente sorprendente, Los pecadores no es la único trabajo del director con una alta tasa de validación en la mencionada web norteamericana. Fruitvale Station tuvo un 94% de comentarios profesionales positivos, Creed un 95% de críticas halagadoras, mientras que Black Panther obtuvo otro 94% en estos términos elogiosos. Pero es que incluso el fracaso de Wakanda Forever se salva en la plataforma con un 84% de críticas positivas. Recordemos que Rotten Tomatoes en realidad, simplemente recoge todas las críticas publicadas en la prensa especializada, realizando un valor porcentual de dichas valoraciones.

En el futuro más inmediato, Ryan Coogler tiene pendiente el estreno de una serie de animación para Marvel titulada Eyes of Wakanda, la cual ofrecerá una perspectiva global a lo largo de la historia del país ficticio con varios guerreros wakandeses como protagonistas.

Los pecadores está disponible actualmente en las salas de cine españolas.