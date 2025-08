Timothée Chalamet podría volver a ponerse a las órdenes de James Mangold en el thriller ‘High Side’

Por mucho que figuras como Tom Holland, Zendaya, Paul Mescal o Florence Pugh estén obteniendo carreras ascendentes casi imparables, la nueva camada interpretativa de Hollywood mira un escalón por debajo a la estrella que marca el camino a seguir en la industria: Timothée Chalamet. Alejado-por el momento-del cine de superhéroes, a sus 29 años ya acumula dos consideraciones de la Academia al mejor actor. La primera, Call me by your name, fue un golpe de autoridad al más puro estilo de James Dean o Marlon Brando. Mientras que en la segunda, A Complete Unknown, dio vida a un joven Bob Dylan demostrando sus dotes musicales, destacando como un intérprete tremendamente completo. Ahora, tras el biopic musical del cantante de Mr. Tambourine Man, Chalamet podría volver a ponerse a las órdenes de James Mangold en su siguiente película, el thriller de atracos High Side.

Basado en un cuento inédito de Jaime Oliveira, la cinta nos pone en la piel de Billy, un ex piloto de MotoGP atormentado por un accidente que fulminó su carrera y un legado familiar repleto de abandonos y renuncias. Sin embargo, un día vuelve al mundo de la velocidad y al peligro extremo, cuando su hermano fugitivo lo recluta para realizar toda una serie de atracos en motocicletas deportivas, aprovechando su enorme talento desperdiciado en el garaje familiar. Claro está, la cosa no va a ser un coser y cantar, pues un agente del FBI intentará detenerlos a toda costa. Antes de que ejecuten un gran robo, implicando un gran número de motocicletas, velocidad y giros imposibles. Quien haya visto A Complete Unknown recordará a Chalamet conduciendo la motocicleta de Dylan y por lo que parece, Mangold desea prolongar ese gusto por las dos ruedas, esta vez en el enclave y tono del cine criminal.

Una agenda repleta de proyectos

Obviamente, la presencia de Chalamet dependerá de la complejidad de una agenda profesional que incluye numerosos proyectos. Algunos de ellos de corte taquillero mundial como Dune 3 y otros del impacto autoral de Marty Supreme, la última película de A24 con Joshua Safdie. El regreso a Arrakis supondrá el fin de una trilogía siendo Paul Atreides y la segunda podría perfectamente, apuntar a una tercera nominación a los Oscar y quién sabe, quizás una definitiva estatuilla dorada para su estimulante filmografía.

La noticia, ofrecida primero por Deadline, todavía no ha sido confirmada. Pero se espera que tanto Chalamet como Mangold se pongan de acuerdo para firmar otra fructífera asociación cargada de tensión y con el carisma y reclamo siempre presente en los papeles del neoyorquino.

Chalamet y Mangold

Al igual que le ocurre a Chalament, Mangold tiene pendiente numerosos proyectos en fases iniciales. Aunque el más llamativo quizás sea el de dirigir Star Wars: Dawn of the Jedi, una precuela del universo de George Lucas sobre los orígenes de la Fuerza y programada para tener un estreno en 2028.

Timothée Chalamet está bastante acostumbrado a repetir en proyectos con aquellos directores que han sabido sacar lo mejor de sí mismo. Trabajó a las órdenes de Greta Gerwig en Lady Bird y Mujercitas y para Luca Guadagnino en Call me by your name y Hasta los huesos (Bones and All).