Call me by your name fue una de las mejores películas del 2017. Pero al comienzo de la producción hubo un momento de tensión entre el director, Luca Guadagnino y James Ivory, el escritor original de la novela. Ivory figuraba como codirector y adaptó el guion de su propio libro, sin embargo, según señaló fue retirado del primer puesto sin previo aviso. En el pasado, ya criticó la postura del director italiano por eliminar la desnudez total del romance gay de su obra. Ahora, Ivory ha escrito sus memorias Solid Ivory, en las que vuelve a arremeter contra Guadagnino y su manera de tratar a los actores en el casting.

“La última vez que vi a Luca fue antes de que comenzara (la filmación) en Nueva York, cuando todavía creía estar codirigiendo con él (…) Nunca me dijeron por qué me habían dejado caer, ni por Luca ni por nadie más. Fue presentado como una especie de ‘se ha decidido que’”, relataba el escritor, quien por otro lado, señalaba no importarle mucho, ya que puede ser un incordio tener a dos directores en el set.

En cambio, sí que reflejó su descontento con los cambios repentinos en la preproducción, a través de un trato poco considerado con las sustituciones actorales. La madre del protagonista iba a ser en un principio Greta Scacchi, pero el director la cambió por Amira Casar. Esa decisión fue tomada sin previo aviso, pero lo que realmente molestó al escritor y guionista de la película fue que jamás se llamó ni a Greta ni a su agente.

Después, el polémico Shia LaBeouf fue escogido para el papel de Oliver, gracias a un magnífico casting a dúo con Timothée Chalamet que impresionó a todo el equipo creativo. “Shia vino a leernos a Nueva York con Timothée Chalamet, pagando su propio billete de avión, y Luca y yo quedamos impresionados”, escribe Ivory en su biografía. Lamentablemente, el gran desempeño del actor se quedó en nada, debido al escándalo de las peleas con su pareja y las acusaciones sobre el intérprete. Al igual que con Greta, Guadagnino no llamó ni a LaBeouf ni a su agente. Finalmente sería el actor Armie Hammer el que ocuparía en Call me by your name el papel de Oliver.

En la agenda de Luca Guadagnino se encuentra el futuro proyecto sin título de una secuela de la cinta, que esta vez no contará con Ivory ni siquiera como guionista.