Estrenos de la cartelera: ‘Materialistas’ es la comedia romántica del verano

El mes de agosto entra en su ecuador y aprovechando el festivo de la Asunción de la Virgen María, los estrenos del fin de semana se adelantaron en esta ocasión al jueves. Porque aunque el calendario estival nos haya ofrecido ya los principales blockbusters de la temporada como F1: La película, Superman o Jurassic World: El renacer, a la cartelera veraniega todavía le faltaba brindarnos la proyección de Materialistas, la gran comedia romántica del verano. Y por supuesto, su aterrizaje en las salas no ha sido ni mucho menos en solitario. A continuación, repasamos las novedades más relevantes disponibles desde ayer en el patio de butacas patrio:

Los estrenos de la cartelera

‘Materialistas’

La directora Celine Song, responsable de la elogiada Vidas pasadas, regresa con otro triángulo amoroso dispuesto a emocionarnos. Eso sí, ahora su reparto es completamente internacional. Comandado por Dakota Johnson, Pedro Pascal y Chris Evans, Materialistas ha obtenido el beneplácito de la crítica y por el momento, 62 millones de dólares recaudados en el box office. Un resultado francamente positivo, sobre todo teniendo en cuenta que el proyecto de A24 partió de un presupuesto reducido de 20 millones.

Materialistas nos pone en la piel de una exitosa casamentera que debe decidirse entre su ex y un nuevo y acaudalado pretendiente. Una decisión que podría perjudicar seriamente su negocio.

‘Nadie 2’

Han pasado cuatro años, pero el explotation de John Wick sigue con vida tras la primera parte de Nadie. Escrita por el guionista original del creador de Baba Yaga, la secuela de producida por Universal Pictures y por su protagonista Bob Odenkirk llega a las salas para seguir repartiendo a diestro y siniestro.

Tras los acontecimientos del filme original, nuestro mercenario titular sigue manteniendo una deuda con la mafia que debe saldar poco a poco contra varios matones internacionales. No obstante, esa faceta ha terminado distanciándole de su mujer. Para solucionarlo, deciden tomarse unas vacaciones a la localidad turística de Plummerville, lugar de la infancia de nuestro antihéroe. Sin embargo, ni siquiera en el más remanso de paz podrán evitar los problemas más violentos.

‘Los Muértimer’

Adaptando el cómic homónimo de Léa Mazé y bajo la producción de Pokeepsie Films, sello de Álex de la Iglesia, Los Muértimer es una historia de aventuras que nos representa a Nico, un joven introvertido que sufre acoso escolar y Gabrille, una alumna de intercambio francesa. Juntos descubren un misterio en un cementerio y aunque nadie les cree, deberán unir fuerzas con sus acosadores para descubrir la verdad, incurriendo en el peligroso mundo adulto que los espera.

‘Dangerous Animals’

Un filme australiano de terror que nos presenta a Zephyr, una surfista que es secuestrada por un asesino en serie obsesionado con los tiburones. Encerrada en el barco de su captor, Zephyr debe ingeniárselas para escapar antes de convertirse en el alimento principal de un ritual para las terroríficas criaturas submarinas.

‘Mr. Nadie’

Daniel es un vagabundo de 40 años que evita relacionarse con la gente observando siempre a su alrededor. Ainara, una joven de una ONG, intenta ayudarlo pero él la rechaza cada vez más. Es entonces cuando descubre que el sintecho fue en realidad, un alto directivo de una empresa.