Ana Rosa responde al número 2 de Maduro tras atacarla: «Es de los tipos más sanguinarios»

Tras la caída de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, aún siguen en el poder muchos afines a su régimen, entre ellos Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia del país latinoamericano, a quien EEUU ha advertido que podría correr la misma suerte que Maduro si no ayuda a la transición de Venezuela y apoya a Delcy Rodríguez en su gobernabilidad. Este jueves 8 de enero, El programa de Ana Rosa ha recordado, cómo, en 2015, Cabello atacó tanto al espacio de Telecinco como a la presentadora, quien ha vuelto a responderle en directo y ha dicho, entre otras cosas, que: “Este es uno de los tipos más sanguinarios que hay del régimen bolivariano y espero que caiga lo antes posible».

Cabello, considerado el 2 del régimen durante la etapa de Maduro, controla las fuerzas de seguridad y los colectivos de motorizados, grupos de choque de civiles que generan miedo a la población.

Diosdado tiene su propio programa de televisión en Venezuela, llamado Con el mazo dando y fue desde allí cuando, en 2015, atacó en varias ocasiones a Ana Rosa Quintana. En la primera, el ministro del régimen bolivariano dijo: «Ana Rosa ¿Por qué no evalúas esas elecciones y as comparas con las elecciones en Venezuela? pregúntate el motivo por el que el pueblo de Venezuela apoya la revolución bolivariana y por qué no apoyaron a Rajoy? Yo quisiera ver si le hace una crítica a la ley mordaza esa que tienen».

En otra intervención, Cabello, dijo: «En tú programa nadie se ríe y todos están como amargados».

La respuesta de Ana Rosa

El jueves 8 de enero, días después de la captura de Nicolás Maduro, El programa de Ana Rosa evaluó todos los personajes del régimen bolivariano que siguen en el poder y, obviamente, se recordó en directo cunado Diosdado Cabello atacó al espacio de Telecinco.

Tras repetir las imágenes de hace 11 años, Ana Rosa Quintana mandó un mensaje en directo al político venezolano, primero en clave de ironía: «Mira Diosdado, como sigue el programa todavía, yo que tú iba grabando unos cuantos programas por si ya no los puedes hacer todos los días. Hay algunos que no hemos cambiado de opinión desde el año 2015»

Y llegados a este punto, Ana Rosa Quintana se puso seria y dijo: «Este es uno de los tipos más sanguinarios que hay del régimen bolivariano y espero que caiga lo antes posible».