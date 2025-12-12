Ana Rosa más contundente que nunca: «El sanchismo se derrumba desde la deshonra más absoluta»

Días intensos para Ana Rosa Quintana. Además de ser una de las estrellas en el último anuncio navideño de Campofrío, la periodista sigue triunfando en Telecinco por las mañanas gracias a retratar al Gobierno de Pedro Sánchez. Este viernes 12 de diciembre, la presentadora de El programa de Ana Rosa ha sido más contundente que nunca en su editorial diario en el que ha dejado claro que: «Fin de ciclo. El sanchismo se derrumba. Desde la deshonra absoluta, el Gobierno sigue hablando de casos aislados de personas a las que no conocen. Que no nos engañen. Los registros y detenciones de las últimas horas y las conversaciones publicadas demuestran que se trata de una corrupción sistémica instalada en la médula ósea del Gobierno de España».

Un día más, El programa de Ana Rosa ha arrancado con el editorial de su presentadora, que hoy ha puesto el foco en el derrumbe del sanchismo y la cadena de escándalos que pone al Gobierno de Pedro Sánchez en el punto de mira.

«Buenos días. Fin de ciclo. El sanchismo se derrumba. Desde la deshonra absoluta, el Gobierno sigue hablando de casos aislados de personas a las que no conocen. Que no nos engañen. Los registros y detenciones de las últimas horas y las conversaciones publicadas demuestran que se trata de una corrupción sistémica instalada en la médula ósea del Gobierno de España. Los corruptos no eran Ábalos, Koldo o Cerdán, la corrupción era el mismo Gobierno. Compraron por un kilo el favor del ministerio de Transportes para conseguir una licencia de hidrocarburos. Y según la UCO, el ministerio de Transportes necesitó de la coordinación con los ministerios de Industria y Transición Ecológica. Tres ministerios colaborando para robar el dinero de todos», ha arrancado.

La presentadora ha continuado: «El Gobierno también salvó a una empresa tan estratégica como Plus Ultra que tan solo tenía un avión. 53 millones. La SEPI, un instrumento clave del Estado, fue utilizado con fines particulares. Su expresidente, Vicente Fernández, colocado por María Jesús Montero, el cuarto Ministerio involucrado, disparó su patrimonio hasta los 10 millones de euros y tiene dos chalés y cuatro pisos, garajes y trasteros. Una ardilla podría cruzar España saltando de exmano derecha en exmano derecha corrupta. También se ven salpicadas otras instituciones dependientes del Gobierno como Correos, Enusa, Adif o el Hipódromo de la Zarzuela».

«Un hipódromo que también estuvo presidido por el potro de Dos Hermanas, Paco Salazar. Salazar ofreció las instalaciones a Sánchez para celebrar su 50 cumpleaños. Pero nadie conoce a nadie. Con una legislatura sin Congreso, sin presupuestos y un Me Too de mujeres acosadas, estamos en tiempo de descuento. Que Sánchez vaya cambiando el TikTok por el tic-tac», ha finalizado Ana Rosa Quintana.

Además de tener uno de los espacios más vistos de Telecinco, Ana Rosa Quintana ha hecho alarde de su sentido del humor participando, junto a multitud de rostros conocidos de la televisión, en que se se habla de la polarización y defiende, al final, que a los españoles, lo que más nos une y nos gusta es disfrutar.