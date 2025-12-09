Ana Rosa retrata al Gobierno de Sánchez: “Machismo y corrupción, dos en uno”

Ana Rosa Quintana ha cargado duramente contra la corrupción y, sobre todo, contra los casos de acoso sexual en el PSOE. La presentadora de El programa de Ana Rosa en Telecinco ha sido contundente en su editorial de este martes 9 de diciembre. «Dime con quién andas y te diré quién eres. El presidente ha defendido el feminismo rodeado de hombres a los que les daba igual el feminismo. Machismo y corrupción, dos en uno. Lo que no se ha llevado por delante la corrupción se lo va a llevar por delante el feminismo», ha dicho la comunicadora además de añadir, entre otras cosas, que: «Nadie sabía nada. Rodeadas por casos de machismo, el Ministerio de Igualdad se dedica a denunciar el término Charo en redes, que es lo mismo que si la derecha denunciara el término Cayetano. Si hablamos de nombres propios el presidente tendría que dar explicaciones sobre los hombres de Paco, de Paco Salazar».

El Consejo de Ministros destituirá el próximo martes 9 de diciembre a Antonio Hernández como director del departamento de Coordinación Política en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno por las denuncias de acoso sexual contra su superior en Moncloa, el sanchista Paco Salazar.

Recordemos que Francisco Salazar, el ex dirigente y ex asesor del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene varias denuncias por acoso sexual contra su persona. Algunas de las mujeres del partido consideradas «feministas clásicas» advierten que la mala gestión y el presunto encubrimiento de las denuncias de trabajadoras del equipo de Salazar son demoledoras para la imagen del PSOE.

Este martes 9 de diciembre, Ana Rosa Quintana ha dedicado su ya famosos editorial a este asunto y ha comenzado de la siguiente manera: «Buenos días. Dime con quién andas y te diré quién eres. El presidente ha defendido el feminismo rodeado de hombres a los que les daba igual el feminismo. Machismo y corrupción, dos en uno. Lo que no se ha llevado por delante la corrupción se lo va a llevar por delante el feminismo. Este fin de semana le ha tocado a Antonio Hernández, mano derecha de Paco Salazar. Habrá que ver con qué mano derecha lo sustituyen. Koldo era la mano derecha de Ábalos, Cerdán también era la mano derecha de Ábalos, Ábalos era la mano derecha de Sánchez, Hernández era la mano derecha de Salazar, y Salazar era la mano derecha de Sánchez y de María Jesús Montero. Todas las manos derechas eran hombres. Esos hombre de 40 y 50 años amigos del presidente a los que incomoda el discurso feminista.. El presidente más feminista de la historia en su camino hacia los mundos de Oz siempre ha puesto al frente del partido a hombres de hojalata que ahora están imputados por corrupción o señalados por acoso».

«Nadie sabía nada. Rodeadas por casos de machismo, el Ministerio de Igualdad se dedica a denunciar el término Charo en redes, que es lo mismo que si la derecha denunciara el término Cayetano. Si hablamos de nombres propios el presidente tendría que dar explicaciones sobre los hombres de Paco, de Paco Salazar, porque no ha dado ni una explicación sobre el cese de Antonio Hernández. Dicen que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda, y en este Gobierno de las manos derechas amputadas, Ábalos asegura que todos en el PSOE cobraban en efectivo», ha continuado Ana Rosa Quintana.

Para finalizar, ha sentenciado: «Nadie sabía nada. Nadie sabía que todos cobraban en sobres. Nadie sabía que las denuncias contra Salazar llevaban cinco meses en un cajón. Nadie sabía de los hábitos de Ábalos y Koldo. Nadie conocía las adjudicaciones de Cerdán. Nadie sabía de los negocios de Begoña Gómez? ¿Nadie conocía el enchufe de David Sánchez. Los habitantes de Moncloa son unos Perfectos desconocidos, porque allí nadie conoce a nadie».