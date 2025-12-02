Ana Rosa roza récord gracias a sus ataques a Sánchez: «Intenta apartar a los que aportan las pruebas»

Ana Rosa Quintana es la gran alegría de Telecinco y es que su espacio es de los más vistos de la cadena, algo que volvió a quedar claro el lunes 1 de diciembre cuando El programa de Ana Rosa roza su récord de este curso, al cosechar un 14,8%, solo una décima menos que su mejor día de la temporada (14,9% el pasado 30 de septiembre). Y como ya sabemos, uno de los grandes secreto del éxito de la comunicadora de Mediaset es su posicionamiento político, en especial durante los editoriales en los que diariamente analiza la actualidad y ataca al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez, sobre todo ahora cuando las tramas de corrupción se multiplican.

Al día siguiente, el martes 2 de diciembre, ante la continua información que cada día cerca más al gobierno de Pedro Sánchez y le sitúa en varias tramas de corrupción, Ana Rosa Quintana ha arrancado el programa de con su ya famoso editorial.

«Buenos días. El personaje de Morgan Freeman en Cadena perpetua dice: Algunas aves no están hechas para estar enjauladas… pero otras acaban cantando. Aquí la cosa va de pájaros, una expresión que usaba Sánchez en sus mensajes con Ábalos. Cuando hay dos pájaros enjaulados les da por cantar. Ábalos y Koldo no son precisamente un pequeño ruiseñor, pero están contando y cantando. Apuntan a la presunta implicación de Begoña Gómez en el rescate a Air Europa, a la reunión con Otegi en el caserío y a la supuesta revelación de secretos de Sánchez sobre la investigación de la UCO sobre Koldo. La trama también apunta a la presunta financiación de las primarias de Sánchez por parte de su suegro. El presidente ha dado la orden de gobernar sin el Parlamento porque no tiene socios», ha arrancado Ana Rosa Quintana.

La presentadora ha continuado: «El Gobierno Frankenstein se ha quedado simplemente en Gobierno Fran, porque no le van a votar ni una sola iniciativa en el Congreso. Y en el nombre del padre continúa hablando el hijo de Ábalos. Ahora señala que Sánchez le dio la orden de ir al aeropuerto a reunirse con Delcy Rodríguez y a pie de avión empezó su caída. Como en Aterriza como puedas, Ábalos eligió un mal día para dejar de fumar. A partir de ahí, tres de los cuatro soldados de fortuna del Peugeot acabaron en prisión aunque a Sánchez le encanta que los planes salgan bien, por lo que esta mañana hará una gira por medios afines. Ábalos ha elegido el título de una película carcelaria para su cuenta de Twitter, una película en la que los encarcelados eran inocentes porque los incriminaron con pruebas falsas».

«Aquí ocurre al revés, porque lo que intenta el Gobierno es apartar a los que aportan las pruebas. El Ejecutivo asciende al jefe de la UCO, el coronel Rafael Yuste, para sacarlo de la unidad que investiga al entorno de Pedro Sánchez. Una patada hacia arriba que tampoco servirá de mucho porque al frente de las investigaciones sigue el teniente coronel Balas al que querían matar los fontaneros del PSOE. Mientras, la exmano derecha de Sánchez asegura que pasa frío en un país en el que según Eurostat, uno de cada cinco hogares no puede poner la calefacción en invierno», ha finalizado en directo.