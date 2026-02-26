Tráiler de ‘Hamlet’: Riz Ahmed protagoniza otra actualización moderna de la célebre obra de Shakespeare

Hamnet no va a ser la única aproximación a la obra del Bardo que veamos este 2026. El universo dramatúrgico de William Shakespeare siempre encuentra, de algún modo, diferentes formas de expandirse en el enclave audiovisual y ahora el encargado de adaptar la nueva versión de Hamlet no es otro que la estrella del cine británico, Riz Ahmed. La enésima revisión de la tragedia vengativa correrá a cargo del director Aneil Karia, responsable de la fantástica Surge (2020) y creador de la serie Pure (2019). Pero ¿qué es lo que podemos esperar de esta moderna actualización? ¿logrará destacar entre la ingente cantidad de trabajos de Shakespeare que han sido llevados a la gran pantalla? Por el momento, podemos disfrutar del reciente tráiler lanzado por Vertical, su distribuidora oficial en Estados Unidos.

Estrenada en el año pasado Festival de Cine de Telluride, Hamlet supone el reencuentro de Riz Ahmed con Karia. Ambos trabajaron juntos en The Long Goodbye, pieza que se llevó en 2022 el Oscar al mejor cortometraje de ficción. Esta es sin embargo, la primera ocasión en la que la asociación se expande en el formato del largometraje contando en el elenco principal con otros nombres relevantes de la industria británica como Joe Alwyn (The Brutalist), Morfydd Clark (Los anillos de poder), Art Malik (Mentiras arriesgadas), Jasmine Jobson (Bird) y Timothy Spall (El discurso del Rey), entre otros.

Estrenada desde el 6 de febrero en los cines de Reino Unido y programada para hacer lo propio en Estados Unidos el próximo 10 de abril, Hamlet todavía no tiene una fecha asignada en España, a pesar de haber sido proyectada en la pasada Seminci de Valladolid. A nivel internacional, la encargada de distribuir la cinta es Focus Features.

Tráiler de ‘Hamlet’: Riz Ahmed

El departamento de comunicación de la película describe así la sinopsis oficial del proyecto: «La tragedia más perdurable de Shakespeare se reimagina en una audaz y moderna adaptación ambientada en la élite de la comunidad sudasiática de Londres. Cuando Hamlet (Riz Ahmed) regresa para el funeral de su padre, se sorprende al descubrir que su tío Claudio se casa con su madre, que acaba de enviudar. Visitado por el fantasma de su padre, Hamlet descubre que su brutal asesinato fue a manos de Claudio, y se embarca en una búsqueda de venganza que expone la podredumbre en el corazón del imperio familiar y amenaza su propia cordura».

Riz Ahmed stars in the first look trailer for #Hamlet – Coming to theaters April 10. pic.twitter.com/isMuINvEM3 — Fandango (@Fandango) February 24, 2026

Ahmed tiene una brillante trayectoria como actor desde que saltó a la palestra protagonista con la brutal y satírica Four Lions (2010). Poco a poco, el londinense fue dando el salto al cine norteamericano hasta coprotagonizar Nightcrawler (2014) con Jake Gyllenhaal y protagonizar la miniserie de HBO Max, The Night Of, por la que se llevaría el premio Emmy al mejor actor. Su consagración llegó en 2021, cuando recibió la nominación al Oscar en la categoría de mejor actor por Sound of Metal. Aparte de Hamlet, este año estrenará Digger junto a Tom Cruise y protagonizará Bait, una serie creada por él mismo para Prime Video.

«Ser o no ser» una adaptación

Hamlet es uno de los relatos más adaptados en la historia del cine y la televisión, pero las múltiples versiones del trabajo de Shakespeare no se quedan en la mera aproximación temática. La fiebre por ella alcanza cotas delirantes, como cuando Sam Crane y Pinny Grylls plasmaron en 2024 Grand Theft Hamlet, un documental de dos actores dentro del porpular videojuego GTA V.

Así, desde el Hamlet (1996) de Kenneth Branagh al de Franco Zeffirelli con Mel Gibson, pasando por la versión china de The Banquet o la india Haider, somos plenamente conscientes de cómo el trabajo más célebre del escritor nunca tendrá un punto y final en sus constantes revisiones artísticas audiovisuales.