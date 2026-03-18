El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha equiparado al presidente de EEUU, Donald Trump, con el mandatario ruso, Vladimir Putin, al justificar su apoyo a Ucrania. «Aplicamos el mismo baremo a las agresiones del derecho internacional», ha asegurado el líder socialista en la rueda de prensa posterior al encuentro que ha mantenido este miércoles en La Moncloa con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski.

El jefe del Ejecutivo ha subrayado que Putin «pensó que alcanzaría una victoria rápida», pero que «han pasado 1.500 días y Ucrania afortunadamente sigue existiendo». «No contaba con la determinación del pueblo ucraniano», ha destacado el presidente español, que ha recordado que Kiev lucha «no por nuevos territorios sino para defenderse de una agresión injusta contraria al orden internacional».

Asimismo, ha justificado que el Ejecutivo socialista aplica «el mismo baremo a las agresiones del derecho internacional», aludiendo, de manera implícita, a su rechazo al ataque de Estados Unidos e Israel al régimen iraní de los ayatolás del pasado 28 de febrero. «Nos jugamos la libertad de un pueblo y la fortaleza del proyecto de la Unión Europea», ha incidido Sánchez.

Y es que el propio dirigente socialista aseguró en la gala de inauguración del Mobile World Congress (MWC) a principios de marzo que el bombardeo coordinado de EEUU e Israel contra la sanguinaria dictadura de Irán fue una vulneración «de derechos» y de las normas que marca el «derecho internacional».

En ese encuentro, Sánchez ha anunciado un «nuevo compromiso de 1.000 millones en apoyo bilateral militar en 2026». «De esta forma el apoyo de España desde el comienzo del conflicto asciende a casi 4 mil millones», ha trasladado el presidente del Gobierno español. «Vamos a trabajar juntos y vamos a impulsar la coproducción y codefensa industrial», ha detallado.

Primera cita tras la guerra en Irán

La cita se encuadra en plena guerra en Irán tras el ataque de EEUU e Israel a Irán que acabó con la vida del ayatolá Alí Jamenei. La reacción del régimen teocrático, además de ataques a bases norteamericanas en Oriente Próximo, fue el cierre del estrecho de Ormuz.

A través de este paso marítimo circula gran cantidad de petróleo mundial, lo que ha provocado subidas del barril. Por ello, este viernes el Gobierno aprobará un decreto para paliar los efectos de esa crisis, principalmente los que afecten a los consumidores más vulnerables.

Esta ha sido la cuarta visita oficial de Zelenski a Madrid. La primera en Granada en octubre de 2023 aprovechando la cumbre de la Comunidad Política Europea, en la que también estaba Sánchez.

La segunda visita fue en mayo de 2024. Allí se vio por segunda vez con el Rey Felipe VI en la que fue su la segunda visita oficial a España.

La última se produjo en noviembre de 2025. Durante esa cita, el presidente ucraniano visitó el Congreso de los Diputados, mantuvo un encuentro con el Rey y con el jefe del Ejecutivo.