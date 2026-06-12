Posiblemente es una de las mejores series de acción de todos los tiempos: tiene 6 temporadas perfectas

Si eres un amante de las series de acción, no te puedes perder Vikingos, la cual para muchos es una de las mejores de las que están actualmente en las plataformas de streaming. La serie de drama histórico Vikingos fue creada en 2013 por Michael Hirst para History Channel y ahora se puede ver en las plataformas de streaming Netflix y Prime Video. Una original serie rodada en Irlanda contó con seis temporadas y un total de 89 episodios y que se emitió en 2020. Vikingos cuenta la historia de Ragnar Lothbrok, un granjero escandinavo que decide explorar tierras desconocidas y se convierte en un líder que cambió el destino de su pueblo en el siglo IX. Un relato sobre la ambición, el destino y el poder que ha conquistado a millones de seguidores en todo el mundo. La serie Vikingos es una buena opción para los que disfrutan con ficciones históricas como Juego de tronos, El último reino o su secuela Vikingos Valhalla.

Una de las razones por los que la serie Vikingos se ha convertido en todo un fenómeno global es porque, aunque uno de sus puntos fuertes es la acción, sus escenas no se limitan a las batallas y las luchas por el poder, sino que se intenta explicar cómo surge el enfrentamiento político y religioso del pueblo vikingo. En esta serie vemos como la diplomacia también se convierte en una herramienta fundamental para lograr sus objetivos y cómo vivían en ese momento histórico los habitantes de los lugares por las que va pasando la expedición.

Además, esta serie histórica sorprende por la buena interpretación de algunos de sus protagonistas como Travis Fimmel, que da vida al inquieto Ragnar Lothbrok, Katheryn Winnick a Lagertha, Gustaf Skarsgård a Floki, la mano derecha de Ragnar, Clive Standen al valiente guerrero Rollo y Alexander Ludwig a Bjorn, el hijo mayor de Ragnar y Lagertha.

¿De qué trata la serie de ficción histórica Vikingos?

Esta serie está inspirada en las sagas del vikingo Ragnar Lodbrok, que es uno los grandes héroes nórdicos. Su protagonista es el joven Ragnar, un simple granjero que consigue construir con la ayuda de Floki unos barcos que cuentan con instrumentos de navegación totalmente revolucionarios para la época. Gracias a estos barcos comienza a realizar diversas expediciones hacia Inglaterra con sus guerreros y, al final, logra convertirse en un rey escandinavo.

La serie Vikingos va relatando sus hazañas y aventuras y en las cuatro primeras temporadas se va siguiendo la historia de este simple campesino que se alía con el constructor de barcos Floki y con su ayuda y la de su familia logra construir barcos para navegar hacia el oeste. Poco a poco va descubriendo y conquistando diferentes zonas clave de Inglaterra y Francia.

En las dos últimas temporadas, la quinta y la sexta, después de la muerte de Ragnar, se cuenta como sus hijos, Björn, Ivar el Deshuesado, Ubbe y Hvitserk, deciden seguir conquistando el mundo y expandirlo hacia el Mediterráneo, Islandia y América del Norte. Al mismo tiempo se tendrán que enfrentar a terribles guerras civiles para lograr el control de Escandinavia.

El reparto de la serie Vikingos

El protagonista indiscutible de la serie es el actor Travis Fimmel que da vida al conquistador Ragnar Lothbrok. También tienen un gran peso la actriz Katheryn Winnick que interpreta el papel de Lagertha, la primera mujer de Ragnar y una feroz guerrera vikinga, Clive Standen a l valiente guerrero Rollo y Alexander Ludwig a Bjorn, el hijo mayor de Ragnar y Lagertha.

También en el reparto están los actores está Alyssa Sutherland como Aslaug, la segunda mujer de Ragnar, de ascendencia heroica, Gustaf Skarsgård como Floki, la mano derecha de Ragnar, Huw Parmenter como Roland, el primero al mando del Conde Odo, Peter Franzén como Harald Finehair, el ambicioso rey noruego y Gaia Weiss como Þórunn, la amiga de Bjorn.

Aunque la serie Vikingos ha sido en algunos momentos criticada por su falsa de rigor histórico, se ha convertido en una de las más vistas de los últimos años en todo el mundo. Una original ficción que sorprende por esa ambientación cruda y dura de la época y esa mezcla de acción, drama familiar y lucha política y religiosa que marca esta compleja historia.

Vikingos es una serie increíble que no se deben perder todos los amantes de las ficciones históricas que no se centran solo en las batallas sino que intentan mostrar las ambiciones y las debilidades de sus protagonistas. Una original serie que debes ver si no lo has hecho y que tienes disponible en las plataformas de streaming Netflix y Prime Video.