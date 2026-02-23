Zelenski advierte que «Putin ya ha comenzado la Tercera Guerra Mundial»

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha asegurado este lunes que Vladimir Putin «ya ha comenzado» la Tercera Guerra Mundial y que la única pregunta que queda por responder es «cuánto territorio podrá conquistar» y cómo detenerlo. «Rusia quiere imponer al mundo una forma de vida diferente y cambiar la vida que la gente ha elegido para sí misma», ha dicho el líder ucraniano.

Zelenski ha rechazado de plano las exigencias rusas de que Ucrania ceda el control de varios territorios en el Donbás, entre ellos el 20% de la región de Donetsk que aún permanece bajo administración ucraniana. «No lo veo simplemente como una cuestión de tierras. Lo veo como un abandono: debilitar nuestras posiciones, abandonar a cientos de miles de nuestros compatriotas que viven allí», ha declarado, advirtiendo además que tal concesión «dividiría nuestra sociedad».

El mandatario ha reconocido que esa hipotética cesión «probablemente satisfaría» a Putin, pero ha avisado de que el líder ruso solo busca «un respiro» para recuperarse y reanudar las hostilidades en un plazo de «no más de un par de años».

El objetivo declarado sigue siendo ambicioso: recuperar las fronteras de 1991, lo que incluye la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014. «Lo haremos. Eso está absolutamente claro. Es solo cuestión de tiempo», ha proclamado Zelensky durante una entrevista en la BBC, aunque acto seguido ha admitido que «hacerlo hoy significaría perder millones de personas» y que «por ahora no es posible» por falta de tropas y armamento.

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista ha sido cuando Zelenski ha restado importancia a Donald Trump como figura clave en las negociaciones. El presidente ucraniano ha dejado claro que lo que realmente le importa no es lo que diga el inquilino de la Casa Blanca, sino lo que apruebe el Congreso de Estados Unidos. «No se trata solo del presidente Trump, estamos hablando de Estados Unidos. Los presidentes cambian, pero las instituciones permanecen», ha subrayado.

Sobre los comicios, previstos inicialmente para marzo de 2024 pero suspendidos por la ley marcial, Zelenski ha abierto la puerta a celebrarlos «si son una condición para el fin de la guerra», pero ha cargado las tintas sobre las dificultades prácticas: millones de refugiados fuera del país, territorios ocupados por Rusia y la legitimidad del proceso en cuestión.

Ha lanzado además un aviso velado a sus aliados occidentales: «Si quieren celebrar elecciones, celébrenlas honestamente, de una manera que el pueblo ucraniano reconozca».