Una disidente bielorrusa advierte que Putin está desplegando misiles nucleares cerca de la Unión Europea

El presidente de Rusia Vladímir Putin está trasladando misiles nucleares hacia la frontera de la Unión Europea, según ha alertado Sviatlana Tsikhanouskaya, líder opositora bielorrusa en el exilio, este domingo. Según Tsikhanouskaya, Bielorrusia está facilitando la invasión rusa en Ucrania y Europa debe prestar «más atención a lo que sucede» en el territorio. Estas declaraciones se producen después de que imágenes satélite recientes hayan mostrado el despliegue de dos misiles Oreshnik en instalaciones militares cerca de Krychau, al este de Bielorrusia, a pocos cientos de kilómetros de la frontera rusa. Este despliegue reduciría significativamente el tiempo de respuesta para un ataque en territorio europeo y se interpreta como una demostración de poder ante Ucrania y los países vecinos.

«Vemos cómo en territorio bielorruso, el régimen de Lukashenko intensifica la presencia de Rusia. Están a punto de desplegar armas nucleares y misiles rusos», ha declarado la opositora de Lukashenko, líder autoritario de Bielorrusia, aliado de Putin en Europa. Lukashenko lleva en el poder en Bielorrusia desde 1994 con una estrategia de represión contra la oposición política, manipulación electoral y limitación de libertades civiles.

La líder exiliada ha denunciado que Bielorrusia proporciona territorio e infraestructura industrial para el complejo militar-industrial ruso. Estima que unas 300 empresas bielorrusas participan en la fabricación de armamento y drones.

En una entrevista concedida a The Telegraph, la opositora ha afirmado que la nación vecina apoya la guerra de Rusia en Ucrania.

Oreshnik: el misil estratégico de Rusia

El Oreshnik es un misil balístico de alcance intermedio (IRBM) con capacidad hipersónica. Puede cubrir distancias de 3.000 a 5.500 kilómetros y transportar ojivas nucleares o convencionales, incluyendo un sistema MIRV que permite múltiples ojivas independientes por misil.

BREAKING; Russia Now Has its First Ground-Launched Missile Capable of Conventional Hypersonic Strikes on the U.S. Mainland A 5,500 kilometre range allows the Oreshnik to strike targets in Washington DC, Chicago and other major cities on the continental United States if launched… pic.twitter.com/OmLdeJP93J — Global Surveillance (@Globalsurv) January 13, 2026

Características principales del Oreshnik

Alcance estimado : 3.000 a 5.500 kilómetros.

: 3.000 a 5.500 kilómetros. Velocidad máxima : Mach 10.

: Mach 10. Capacidad de transportar ojivas convencionales o nucleares .

. Equipado con vehículo de reentrada múltiple e independiente (MIRV) con hasta seis ojivas, cada una con seis submuniciones.

Bielorrusia como plataforma militar rusa

Este país se ha convertido en un centro logístico y militar clave para Moscú. Según Tsikhanouskaya:

Se facilitan bases para el despliegue de misiles y armamento estratégico .

. Empresas locales producen drones y componentes militares rusos.

y componentes militares rusos. Se construyen nuevas instalaciones específicamente para apoyar la industria de guerra de Moscú.

Esta colaboración convierte a Bielorrusia en un aliado imprescindible de Rusia para su estrategia de presión sobre Europa y Ucrania.

¿Quién es Tsikhanouskaya?

Tsikhanouskaya asumió el papel de candidata presidencial tras la detención de su esposo, Syarhei Tsikhanouski, quien pretendía competir en las elecciones de 2020. Con la mayor parte de los líderes opositores encarcelados, Tsikhanouskaya fue la única que podía desafiar a Lukashenko, quien inicialmente permitió su candidatura confiando en que una mujer no representaría una amenaza seria.

Durante su campaña, Tsikhanouskaya defendió la reforma constitucional, la implementación de elecciones libres y justas, y límites de mandato presidencial. Además, prometió retirarse del cargo una vez que estas reformas fueran aplicadas, demostrando su compromiso con la democracia y no con el poder personal.

Tras la proclamación de Lukashenko como ganador, considerada fraudulenta por observadores internacionales, Tsikhanouskaya fue detenida y posteriormente obligada a exiliarse en Lituania. Desde allí, se ha mantenido como presidenta electa de facto, con reconocimiento de varios países europeos como legítima representante del pueblo bielorruso.

En el exilio, Tsikhanouskaya estableció estructuras organizativas para mantener viva la resistencia:

Coordinación del Consejo de Coordinación (2020): buscaba unir a la oposición dispersa y coordinar acciones pacíficas.

(2020): buscaba unir a la oposición dispersa y coordinar acciones pacíficas. Gabinete de Transición Unificado (2022): diseñado para actuar como gobierno alternativo y organizar la diplomacia internacional contra el régimen de Lukashenko.

Persecución y amenazas

El régimen bielorruso continúa ejerciendo presión sobre Tsikhanouskaya y su familia: