Alemania y Reino Unido acusan a Rusia de asesinar a Navalni con la toxina de una rana venenosa de Ecuador

Los gobiernos de Alemania, Reino Unido, Suecia y Países Bajos han acusado al Kremlin de matar al opositor ruso Alexei Navalni hace dos años con una potente neurotoxina originaria de una rana dardo de Ecuador.

«Ésta es la conclusión de nuestros gobiernos, que se basa en los análisis de muestras de Alexei Navalni. Estos análisis han confirmado de forma concluyente la presencia de epibatidina», han apuntado los ministros de Asuntos Exteriores de estos cuatro gobiernos en un comunicado oficial difundido este sábado.

La epibatidina es una toxina considerada arma química conforme a la legislación internacional, destacan los cuatro gobiernos, que recuerdan que «no se encuentra de forma natural en Rusia».

Rusia, recuerdan, afirmó que Navalni murió por causas naturales, «pero dada la toxicidad de la epibatidina y los síntomas de los que se informó, el envenenamiento es la causa de su muerte con una alta probabilidad».

Navalni, recuerdan, ya fue envenenado en 2018 cuando estaba en Salisbury, en Reino Unido, con el agente conocido como Novichok y más tarde nuevo cuando estaba ya en prisión en el Ártico ruso, según el comunicado. «En ambos casos solo el Estado ruso tenía los medios combinados, los motivos y el desprecio por la legislación internacional suficientes para perpetrar estos ataques», han señalado.

Así, las cuatro capitales europeas piden que «Rusia rinda cuentas por sus reiteradas violaciones de la Convención de Armas Químicas» y en este caso en particular por el incumplimiento de la Convención sobre Armas Biológicas y de Toxinas.

Los representantes de los cuatro países ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas han escrito hoy a su director general, el español Fernando Arias, «para informarle de este incumplimiento de la Convención de Armas Químicas». «Asimismo nos preocupa que Rusia no haya destruido todas sus armas químicas», han añadido. «Nosotros y nuestros socios nos aseguraremos que se activan todas las vías a nuestra disposición para que Rusia rinda cuentas», han adelantado.

La mujer de Navalni dice que «era evidente»

Tras publicarse esta declaración, la mujer de Navalni, Yulia Navalnaya, ha destacado que «científicos de cinco países europeos han concluido que mi marido fue envenenado con epibatidina, una neurotoxina, uno de los venenos más mortíferos de la Tierra».

Navalnaya ha resaltado que procede de la rana dardo ecuatoriana y que causa «parálisis, paro respiratorio y una muerte dolorosa». «Era evidente desde el primer día que mi marido había sido envenenado, pero ahora hay pruebas: Putin asesinó a Alexei con un arma química», ha denunciado.

La mujer de Navalni ha expresado su agradecimiento a los países europeos que «han trabajado meticulosamente durante dos años para descubrir la verdad». «Vladimir Putin es un asesino y debe rendir cuentas por todos sus crímenes», ha apelado.

Navalni murió el 16 de febrero de 2024 en la colonia correccional FKU IK-3 del municipio de Jarp, distrito autónomo de Yamalia-Nenetsia, en el Ártico ruso, cuando tenía 47 años. Llevaba encarcelado desde enero de 2021, cuando regresó a Moscú desde Berlín, donde había estado recuperándose del envenenamiento con Novichok en suelo británico.

Moscú, cabe recordar, rechazó las críticas por su fallecimiento y pidió esperar a los resultados oficiales de la autopsia. Finalmente, Sergei Narishkin, director del Servicio de Inteligencia Exterior ruso, achacó la muerte del opositor a «causas naturales».