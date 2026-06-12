Cuenta atrás para la boda de Makoke: Arantxa de Benito, Estefanía Luyk y los otros invitados VIP que ya están en Ibiza

La cuenta atrás está a punto de llegar a su fin. En cuestión de horas, y tras varios meses marcados por contratiempos, Makoke y Gonzalo Fernández se van a dar el «sí, quiero» este viernes, 12 de junio, en Ibiza. El enlace tendrá lugar en la Hacienda Na Xamena, uno de los hoteles más exclusivos y privados de la zona. Hasta allí se desplazarán numerosos rostros conocidos del panorama social que mantienen una estrecha relación con la pareja y que no han querido perderse una de las bodas más esperadas del verano. De hecho, algunos de los invitados llegaron a la apodada como la isla blanca el pasado jueves para disfrutar de las horas previas a la celebración y acompañar a los novios en el día que promete ser el más feliz de sus vidas.

Arantxa de Benito mantiene una íntima y cercana relación desde hace más de veinte años con Makoke y, como era de esperar, fue una de las primeras en llegar a Ibiza. Aunque no lo hizo sola, ya que, tal y como se puede ver en las fotografías captadas por Europa Press, Jairo Soguero, su pareja, también estaba junto a ella en el aeropuerto. A la pareja se sumó la modelo Estefanía Luyk, hija de Clifford Luyk. Los tres desayunaron juntos en una cafetería cercana al aeropuerto de Madrid para después poner rumbo al punto donde se celebrará la boda.

Atendiendo a los medios de comunicación, Estefanía reconoció que estaban deseando «que llegara este momento» después de todo lo que había pasado. «El año pasado fuimos a Ibiza porque teníamos los vuelos y todo. Pero este año ya es por fin. […] Ella está muy nerviosa y con muchas ganas. Así que a apoyarla todos y a estar con ella en este momento tan importante», expresaba sin desvelar ningún detalle sobre la ceremonia. Por su parte, Arantxa apuntaba que todos estaban «muy emocionados» y con muchas ganas «de celebrar el amor de sus amigos (Makoke y Gonzalo)». «Makoke está muy nerviosa, pero muy feliz. Le deseamos lo mejor siempre», concluía.

Por otro lado, Anita Matamoros y su novio, Johnny Garso, también han sido vistos en el aeropuerto de Ibiza. Los dos han sido fotografiados con una notable sonrisa que deja entrever el especial momento que está a punto de vivir toda la familia. Aunque cuando llegaron no prestaron declaraciones a los medios, en Madrid, antes de coger el vuelo, la influencer desveló que su madre estaba muy nerviosa y que llevaba ya varios días en Ibiza. Sobre la dinámica en la que se iba a centrar la ceremonia, prefería no destapar ningún tipo de detalle. «Ya lo veréis todo», apuntaba.

Makoke y Gonzalo ya son marido y mujer

Makoke llegó a la isla de Ibiza unos días antes que los invitados para ultimar los preparativos de la ceremonia. Sin embargo, lo que públicamente no se sabía es que era el 11 de junio cuando se convertirían oficialmente en marido y mujer. El tiempo justo fue el encargado de desvelar esta noticia, asegurando que habían contraído el matrimonio sobre las 13:00 horas con la presencia de las personas más cercanas de su entorno. Ahora, 24 horas después, será cuando celebren por todo lo alto su enlace en la Hacienda Na Xamena de Ibiza.