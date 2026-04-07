Giro radical en la boda de Makoke con Gonzalo Fernández: el comunicado que lo cambia todo

Makoke ha anunciado finalmente la nueva fecha de su esperada boda con Gonzalo Fernández, un enlace que estuvo a punto de celebrarse el pasado año y que terminó siendo suspendido en circunstancias especialmente dolorosas para su familia. La noticia llega meses después de uno de los momentos más difíciles que ha vivido la pareja, cuando una grave situación de salud en el entorno familiar obligó a cancelar la celebración apenas horas antes de que todo estuviera preparado para el enlace.

La propia Makoke ha sido la encargada de confirmar el cambio durante una conexión en directo con el programa Fiesta, espacio que presenta Emma García. En una intervención cargada de emoción, la colaboradora dejó escapar de manera espontánea que ya existe una nueva fecha para la ceremonia, un anuncio que ha supuesto un giro radical en una historia marcada durante meses por la incertidumbre.

La primera boda fue cancelada

El origen de esta situación se remonta al verano de 2025. Makoke tenía previsto casarse con Gonzalo Fernández en septiembre, en una celebración que llevaba meses organizándose y que reunía a familiares y amigos cercanos. Sin embargo, a escasas horas del enlace, un inesperado problema de salud en su entorno familiar cambió completamente los planes.

La mujer de su hijo Javier decidió hacer pública su enfermedad a través de una carta, una noticia que conmocionó a la familia y obligó a tomar una decisión inmediata. Ante esa situación, Makoke optó por suspender la boda y centrar todas sus energías en acompañar a su familia en un momento especialmente delicado.

En aquellos días, la colaboradora no pudo ocultar su profunda tristeza. En declaraciones realizadas poco después de conocerse la cancelación del enlace, explicó que aquel fin de semana debería haber sido uno de los más felices de su vida, pero terminó convirtiéndose en una jornada marcada por la preocupación y la incertidumbre.

Las imágenes de Makoke visiblemente afectada dieron la vuelta a numerosos medios. Durante semanas guardó silencio sobre la situación, a pesar de que fue fotografiada en varias ocasiones a las puertas de un hospital. La colaboradora decidió entonces mantener la discreción y no entrar en detalles sobre lo que estaba sucediendo en su entorno familiar.

Un momento muy complicado

Según nuestros datos, Makoke ha atravesado una etapa muy complicada. A la cancelación de la boda se han sumado en los últimos meses algunos asuntos judiciales que también han ocupado titulares. La Fiscalía ha presentado una demanda contra la colaboradora por un supuesto delito de alzamiento y ocultación de bienes, una causa en la que también figura su ex marido, Kiko Matamoros.

El procedimiento judicial, que sigue su curso, ha generado un nuevo foco de atención mediática alrededor de la colaboradora. A ello se suma que su actual pareja también afronta cuestiones legales pendientes, lo que ha contribuido a aumentar la presión pública en torno a la pareja.

A pesar de este escenario complejo, Makoke ha optado por mantener una actitud prudente. Durante su intervención en televisión dejó claro que prefiere no pronunciarse sobre el proceso judicial y centrar su atención en aspectos más personales de su vida, especialmente en la recuperación de la normalidad tras los meses más difíciles.

El comunicado de Makoke

La confirmación de la boda llegó de manera inesperada durante su participación en Fiesta. Mientras hablaba sobre sus sentimientos en torno a la Semana Santa y sobre el momento personal que atraviesa, Makoke deslizó sin querer que la celebración tendrá lugar en junio.

Sus palabras sorprendieron inmediatamente a Emma García, que no dudó en preguntarle si ya existía una fecha concreta para el enlace. Fue entonces cuando la colaboradora confirmó públicamente que la boda se celebrará el próximo 12 de junio.

Otro de los detalles que ha revelado es que la boda será un evento relativamente reducido. La pareja ha fijado un aforo máximo de 120 invitados, una cifra que obliga a realizar una selección muy cuidadosa entre familiares y amigos. La distribución del número de asistentes será equitativa entre ambos. Según cuenta Makoke, 60 invitados corresponderán a su entorno personal y otros 60 al círculo más cercano de Gonzalo Fernández.

La tertuliana recalca que esta limitación ha sido una de las razones por las que no ha podido invitar a más compañeros del mundo televisivo, algo que le habría gustado hacer. Durante el programa incluso bromeó con la situación, señalando que la única invitación confirmada dentro del equipo del espacio es para Eva, la directora del programa, a quien considera una amiga personal.

Después de meses en los que la prioridad fue acompañar a su familia en momentos difíciles, Makoke ha optado por retomar sus planes personales y mirar hacia el futuro con optimismo. El anuncio realizado en directo confirma que, pese a todos los obstáculos, la celebración que tuvo que cancelarse el pasado año ya tiene una segunda oportunidad.