Mario Vaquerizo habla tras su encuentro con el Papa: «La doctrina cristiana es la que debemos seguir todos»

La semana ha comenzado en El Hormiguero con mucho glam gracias a la visita del grupo Las Nancys Rubias, para presentar los detalles de su nueva e intensa gira de conciertos. El grupo, capitaneado por el incombustible Mario Vaquerizo, ha desvelado cómo van a compaginar la locura de sus directos veraniegos con las intensas sesiones de grabación de su próximo y esperadísimo disco.

Mario Vaquerizo (Nancy Anoréxica), Juan Pedro del Moral (Nancy Travesti) y Miguel Balanzategui (Nancy Reagan) han sido los invitados de esta noche a El Hormiguero. Sólo ha faltado Marta Vaquerizo (Nancy O), hermana de Mario, que se ha ido de viaje con su pareja.

El encuentro de Pablo Motos con el Papa

Lo primero que le ha preguntado Pablo Motos a Mario Vaquerizo ha sido sobre su reciente encuentro con el Papa León XIV, en su visita a España: «Estoy bendecido. Lo vi de cerca y es la primera vez que me invitan como representante de la cultura. La Iglesia me reconoce como cultura y entretenimiento. Ver al Papa fue como ver a un santo. Vengo muy tocado porque sentí muy buena energía con él», ha dicho el cantante, además de halagar el discurso del Pontífice: «Hay que bajar un poco el tono en los tiempos tan crispados que tenemos. Lo que queremos para uno lo queremos para los demás». Además, el cantante ha señalado: «La doctrina cristiana es la que debemos seguir todos».

Sobre su encuentro con el León XIV, Vaquerizo ha dicho: «Me miró a los ojos y me agarró la mano. Estoy bendecido».

Mario Vaquerizo cuenta cómo fue su encuentro con el Papa León XIV #NancysRubiasEH pic.twitter.com/MJWKqK5hn2 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 8, 2026

La última operación de Vaquerizo

Como no paraba de hablar, Pablo Motos le ha preguntado a Vaquerizo si estaba bien y él ha respondido que sí, que de hecho se había hecho ese mismo día un análisis de sangre porque la semana que viene se va a operar. «¿De qué?» ha preguntado el presentador. «De cirugía», ha contestado el marido de Alaska para admitir que se va a hacer una liposupción. «No estoy como antes, me falta un chite», ha querido explicarse Vaquerizo.