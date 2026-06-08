Melissa Jiménez vuelve a la Fórmula 1 tras dar a luz a su hijo en común con Fernando Alonso: «No me lo he montado mal»

El pasado mes de marzo, Melissa Jiménez y Fernando Alonso daban la bienvenida a su primer hijo en común, Leonardo. La noticia la adelantó la periodista Pilar Vidal, que contó en primicia que la comunicadora y el piloto asturiano se habían convertido en padres. Un nacimiento muy esperado que llegaba en un momento especialmente dulce para la pareja, que siempre ha tratado de mantener su relación en un discreto segundo plano.

Sin embargo, la felicidad personal coincidió de lleno con la exigente agenda profesional de Alonso. Apenas unas horas después del nacimiento del bebé, el piloto retomaba sus compromisos y ponía rumbo a Japón para disputar el Gran Premio de Fórmula 1. Allí, ante los medios, habló con naturalidad de su reciente paternidad.

«He aterrizado esta mañana y aquí estoy. He hecho las pruebas ahora y en unas horitas a dormir, que me he saltado la noche europea (…). Salió bien, afortunadamente, tanto la mamá como el bebé. Muy contento. Es un momento superfeliz, muy especial, y nada, ahora, ya al trabajo», explicó entonces.

Sus palabras reabrieron un debate sobre la conciliación y sobre el hecho de que Melissa acabara de dar a luz mientras él retomaba de inmediato su agenda deportiva. Ahora, casi tres meses después de convertirse en madre por cuarta vez —la periodista tiene otros tres hijos fruto de su relación con Marc Bartra—, ha sido ella quien ha regresado al trabajo y lo ha hecho en el lugar que mejor conoce: los circuitos.

Melissa Jiménea vuelve a la Fórmula 1

La periodista ha retomado su actividad profesional por todo lo alto, en uno de los escenarios más icónicos del calendario automovilístico: el Gran Premio de Mónaco, en Montecarlo. Un regreso muy especial para Melissa, que ha vuelto a ponerse delante de las cámaras y a coger el micrófono tras unos meses centrada en su maternidad.

Ha sido ella misma quien ha compartido este regreso a través de sus redes sociales, donde acumula más de 600.000 seguidores. Junto a varias imágenes a pie de pista, la reportera escribía un breve pero significativo mensaje: «De vuelta por aquí».

Unas palabras con las que dejaba claro que su vuelta a los circuitos era mucho más que una simple reincorporación laboral. Para Melissa, la Fórmula 1 forma parte de su trayectoria profesional y también de su zona de confort, un entorno en el que se mueve con soltura desde hace años.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Melissa 🧿 (@melissajimenezgp)

Su emoción en directo

Pese a que siempre se ha mostrado muy reservada con su vida privada —especialmente desde que comenzó su relación con Fernando Alonso—, en esta ocasión Melissa no pudo ocultar la ilusión de volver al paddock. Durante una conexión en directo, la periodista reconoció lo mucho que echaba de menos su trabajo.

«Qué ganas tenía de veros y volver. Y creo que no me lo he montado nada mal. He escogido uno de los mejores escenarios de la Fórmula 1 para arrancar mi temporada», confesó emocionada. Con estas palabras, Melissa confirmaba que su regreso no podía haber tenido mejor escenario. Mónaco, glamour, velocidad y Fórmula 1: una combinación perfecta para retomar una etapa profesional que ahora compagina con su nueva vida como madre de cuatro hijos.

Su vuelta también llega en un momento de gran atención mediática sobre su relación con Alonso. Aunque ambos han optado por la discreción y apenas comparten detalles de su vida familiar, cada paso que dan genera expectación. Esta vez, la protagonista ha sido ella, que ha regresado a los circuitos con naturalidad, entusiasmo y la misma profesionalidad con la que siempre ha desarrollado su carrera.