Los entrenadores expertos coinciden: para acabar con la grasa abdominal no es suficiente con hacer abdominales, lo más efectivo son estos cuatro ejercicios

Los abdominales tradicionales suele ser el ejercicio por escelencia para conseguir un vientre plano. Aunque, los entrenadores y especialistas en actividad física coinciden en que esta estrategia no es la más eficaz para reducir la grasa abdominal. Esto se produce porque el propio cuerpo humano no elimina la grasa de forma localizada y hacer repeticiones de abdominales no asegura que al organismo vaya a quemar grasa sólo en esa zona. Algunos expertos en entrenamiento exponen que la pérdida de grasa se produce de manera global y depende factores como el gasto energético, el desarrollo muscular y la alimentación. Por ello, son cada vez más los profesionales que recomiendan sustituir los ejercicios aislados por movimientos que activen grandes grupos musculares y aumenten el consumo de calorías.

Los 4 ejercicios recomendados

Los cuatro ejercicios que recomiendan los expertos para reducir la grasa abdominal son los siguientes:

Sentadillas. Un ejercicio muy completo, ya que activa los músculos de las piernas, glúteos y abdomen. Esto supone un aumento del gasto energético y favorece el fortalecimiento del cuerpo. Al mismo tiempo, quema calorías y ayuda a mejorar la postura y estabilidad corporal.

Zancadas. Un ejercicio que trabaja las piernas y glúteos, pero también obliga a activar el core para mantener el equilibrio. Además, mejora la coordinación y fortalece la musculatura profunda del abdomen, un aspecto clave para mantener una buena estabilidad.

Flexiones. Uno de los ejercicios más eficaces para el tren superior. En la realización de este movimiento se trabaja el pecho, los hombros, los brazos, la espalda y el abdomen. Esto aumenta el gasto calórico y contribuye al desarrollo de la fuerza.

Dominadas. La alternativa para aquellas personas con experiencia en previa en el ejercicio físico. Este movimiento fortalece la espalda, los brazos y el abdomen. A su vez, estimula el metabolismo gracias al elevado esfuerzo que requiere.

¿Cuál es el error principal?

Los expertos aseguran que el denominado «adelgazamiento localizado» no es real. Los ejercicios enfocados en el abdomen fortalecen la musculatura del core, pero no eliminan rápidamente la grasa del vientre. Por eso, la mejor estrategia es la que combina ejercicios de fuerza, actividad cardiovascular y una alimentación equilibrada.

La constancia

Los especialistas en entrenamiento aconsejan realizar entre dos y tres sesiones semanales de entrenamiento de fuerza para aumentar la masa muscular y acelerar el metabolismo. En el momento que el cuerpo almacena más masa muscular, mayor será el gasto energético incluyendo los periodos de descanso. Por lo tanto, la reducción de la grasa abdominal no depende de un ejercicio milagroso ni de una rutina concreta. Requiere de constancia, entrenamiento global y unos hábitos saludables para poder conseguir resultados duraderos.