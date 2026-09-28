Los imprescindibles de moda y belleza que fichamos para recibir octubre

Hay un momento del año en el que el armario empieza a pedir otra cosa. Dejamos atrás las sandalias y los vestidos de verano, recuperamos las chaquetas, buscamos tejidos algo más contundentes y volvemos a mirar con otros ojos los zapatos cerrados. La belleza también cambia: la humedad, los primeros días de lluvia y la vuelta al ritmo habitual obligan a reajustar algunas rutinas.

Por eso, más que hacer una lista interminable de novedades, hemos seleccionado algunos de esos fichajes que tienen sentido cuando llega el otoño, tanto delante del espejo como frente al armario.

Un zapato cómodo que no parece pensado solo para la comodidad

Las bailarinas llevan varias temporadas recuperando su sitio en el armario y este otoño evolucionan hacia siluetas algo más sofisticadas. En la colección AW26 de FitFlop, el universo Delicato se amplía con nuevas interpretaciones de algunos de los clásicos del vestuario femenino: Mary Janes, mocasines y bailarinas que cambian de aspecto gracias a nuevos materiales y acabados.

El ante, el charol texturizado, las pieles metalizadas, el estampado de leopardo o el pony hair aportan un punto diferente a unos zapatos que funcionan especialmente bien con la estética de entretiempo.

Entre las novedades están las Delicato Pony Cow Mary Janes, que recuperan la clásica tira sobre el empeine pero la llevan a un terreno mucho más llamativo gracias al acabado de pelo. Una de esas piezas que pueden transformar un conjunto sencillo de vaqueros y jersey sin necesidad de complicarlo demasiado.

El pelo también tiene que sobrevivir al otoño

Si hay un enemigo clásico de esta época del año, es la humedad. Basta con que llegue uno de esos días grises y lluviosos para que el pelo pierda la forma, aparezca el encrespamiento y ese peinado que funcionaba perfectamente por la mañana termine teniendo vida propia a media tarde.

Para esos días hemos localizado Frizz Control, de Moroccanoil, pensado precisamente para mantener el cabello a raya frente a la humedad. Su fórmula incorpora aceite de argán, extracto de yaca reciclado y péptidos de amaranto, una combinación dirigida a controlar el encrespamiento y ayudar a mantener el cabello más manejable.

Porque el otoño también tiene sus pequeñas batallas beauty y conseguir que el pelo llegue intacto a la cena después de haber atravesado una mañana de lluvia es una de ellas.

La piel pide volver a empezar

Después del verano, la piel puede necesitar algo más que una buena hidratante. Sol, calor, cambios de rutina y exposición ambiental pueden dejarla apagada, con textura irregular o con esa sensación de que necesita recuperar su equilibrio. Aquí entra la cosmética coreana, que lleva tiempo poniendo el foco en la preparación de la piel antes de aplicar los productos de tratamiento.

Uno de los productos que hemos encontrado es The Porefect Pad, de Yepoda, unos discos tónicos exfoliantes formulados con agua de rosas y ácidos AHA, BHA y PHA. La idea es sencilla: ayudar a eliminar células muertas y exceso de grasa, mejorar la textura y preparar la piel para los siguientes pasos de la rutina.

Es, además, una opción pensada para reducir residuos gracias a su formato reutilizable de vidrio y las recargas.

Cuando la piel necesita un extra de regeneración

Para quienes buscan ir un paso más allá de la exfoliación, Yepoda incorpora también The Skinject Effect, una esencia facial centrada en el PDRN vegano, uno de los activos que más protagonismo está adquiriendo en la cosmética coreana.

La fórmula combina este ingrediente con exosomas derivados del kimchi y espículas veganas, además de ácido hialurónico, fitocolágeno y agua de salvado de arroz. Su objetivo es trabajar sobre la textura, la hidratación y la luminosidad de la piel.