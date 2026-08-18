Máxima preocupación por el estado de salud del rey Harald de Noruega: hospitalizado de urgencia mientras su hijo asume el poder

El rey Harald (89) ha vuelto a ser ingresado en el Hospital Nacional de Noruega. Así lo ha anunciado Casa Real a través de un contundente comunicado en el que ha detallado los motivos que han obligado de nuevo al monarca a ser hospitalizado. «En las últimas semanas, el rey ha estado recibiendo tratamiento con cortisona para la anemia hemolítica, una enfermedad de la sangre. Esto le ha provocado una acumulación de líquido en el cuerpo que requiere hospitalización», explicaban.

La institución añadía que este último revés de salud ha provocado que el rey se mantenga alejado de la actividad pública por un tiempo indefinido, centrándose única y exclusivamente en su pronta recuperación. Es por ello por lo que, hasta nueva orden, el príncipe Haakon (el heredero al trono noruego) será el encargado de asumir la regencia del país. Aun así, la Corte Real ha señalado que «más adelante analizarán las consecuencias que esto tendrá para la agenda oficial de la Casa Real». Cabe destacar que el rey Harald ha demostrado, en más de una ocasión, que su intención no es abdicar, ya que considera que un rey nunca hace eso y solo se va cuando se muere. Con esta premisa, la monarquía siempre ha intentado ajustar sus compromisos a su estado de salud. No obstante, lo cierto es que esta nueva baja pone en jaque la visita programada para septiembre a Rindal y Høylandet, dos de los 357 municipios que el monarca quiere visitar antes de morir.

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Como no podía ser de otra manera, ha sido inevitable que este nuevo ingreso haya puesto sobre la mesa todos los problemas de salud que lleva sufriendo el rey Harald a lo largo de los últimos meses. A principios de año se trasladó hasta Tenerife para disfrutar de su cumpleaños junto a la reina Sonia y, aunque en un principio el viaje parecía desarrollarse de la mejor de las maneras, finalmente terminó con el ingreso del soberano a consecuencia de una infección y deshidratación. Aunque todo quedó en un susto, lo cierto es que no era la primera vez que le pasaba algo similar durante unas vacaciones. En 2024, el matrimonio se trasladó a Malasia para celebrar su aniversario e, inesperadamente, terminó con el rey Harald operado de urgencia por un problema cardiaco, implantándole un marcapasos temporal.

¿Qué es la anemia hemolítica que sufre el rey Harald?

Según explican desde el portal Medline Plus, la anemia hemolítica es una afección que se produce «cuando el cuerpo no tiene suficientes glóbulos rojos sanos». Los glóbulos rojos son los que proporcionan el oxígeno a los tejidos del cuerpo y duran aproximadamente unos 120 días, excepto en las personas que sufren esta afección, las cuales experimentan que se destruyan antes de lo normal.

«La anemia hemolítica se presenta cuando la médula ósea no está produciendo suficientes glóbulos rojos para reemplazar a los que se están destruyendo. Y hay muchas causas posibles, entre las que destacan un problema autoinmunitario, defectos en las moléculas de hemoglobina, exposición a ciertos químicos, infecciones, coágulos de sangre en pequeños vasos sanguíneos o válvulas cardíacas defectuosas, entre otros», señalan.